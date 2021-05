Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"baee3477-8aec-40d1-9f19-60bce85659ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legfőbb ügyész továbbküldte Vadai Ágnes kérdését a rendőrségnek mint feljelentést. A nyomozó hatóság feljelentés kiegészítést rendelt el.","shortLead":"A legfőbb ügyész továbbküldte Vadai Ágnes kérdését a rendőrségnek mint feljelentést. A nyomozó hatóság feljelentés...","id":"20210512_feljelentes_polt_gyurcsany_telefonalas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=baee3477-8aec-40d1-9f19-60bce85659ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87eeaaa3-fc04-4fa0-ba94-980c468a95a6","keywords":null,"link":"/itthon/20210512_feljelentes_polt_gyurcsany_telefonalas","timestamp":"2021. május. 12. 14:36","title":"Feljelentésként értékelte Polt Péter a Gyurcsány nevében telefonálók miatt feltett kérdést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e08ba536-eff2-4a5e-8f33-505d12184cba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kormányinfón bejelentették, lehetnek gyermektáborok a nyáron, az engedély mind a napközis, mind az ottalvós táborokra vonatkozik. A kínlat nem olyan széles, mint korábban.\r

\r

","shortLead":"A kormányinfón bejelentették, lehetnek gyermektáborok a nyáron, az engedély mind a napközis, mind az ottalvós táborokra...","id":"20210513_Indulhatnak_a_nyari_taborok_erdemes_hamar_foglalni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e08ba536-eff2-4a5e-8f33-505d12184cba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d922808-1770-4fb8-847f-b4dd5c00fe26","keywords":null,"link":"/elet/20210513_Indulhatnak_a_nyari_taborok_erdemes_hamar_foglalni","timestamp":"2021. május. 13. 12:24","title":"Indulhatnak a nyári táborok, érdemes hamar foglalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1262d33-8b7b-432b-b6bf-f78db89a7e63","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó budapesti rendezvényén jártunk, ahol az M3 korábbi generációi és a legújabb versenyszimulátor mellett az M3 Competition xDrive és az M4 Competition xDrive hazai árával is megismerkedtünk.","shortLead":"A bajor gyártó budapesti rendezvényén jártunk, ahol az M3 korábbi generációi és a legújabb versenyszimulátor mellett...","id":"20210512_magyarorszagon_az_elso_osszkerekes_bmw_m3_es_m4","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1262d33-8b7b-432b-b6bf-f78db89a7e63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11acbc30-5b3b-4483-8442-b73f13a0806d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210512_magyarorszagon_az_elso_osszkerekes_bmw_m3_es_m4","timestamp":"2021. május. 12. 12:17","title":"Magyarországon az első összkerekes BMW M3 és M4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46a1ba55-a229-4ff3-865e-076d50b77197","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A világ negyedik legnagyobb autóipari konglomerátuma, a Stellantis-csoport vezetője jelezte, hogy a félvezetőválság átrendezheti az egész iparágat. ","shortLead":"A világ negyedik legnagyobb autóipari konglomerátuma, a Stellantis-csoport vezetője jelezte, hogy a félvezetőválság...","id":"20210513_Az_autoipar_uzleti_modelljet_veszelyezteti_a_mikrochiphiany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46a1ba55-a229-4ff3-865e-076d50b77197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a939bed-7908-40d3-beeb-b6959f6d4a0a","keywords":null,"link":"/cegauto/20210513_Az_autoipar_uzleti_modelljet_veszelyezteti_a_mikrochiphiany","timestamp":"2021. május. 13. 07:27","title":"Az autóipar üzleti modelljét veszélyezteti a mikrochip-hiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f805bc8b-5ca8-40c9-8a11-a10bb409bb42","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A maori képviselőnek már korábban is meggyűlt a baja a parlamenti szabályokkal.","shortLead":"A maori képviselőnek már korábban is meggyűlt a baja a parlamenti szabályokkal.","id":"20210512_uj_zeland_parlament_haka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f805bc8b-5ca8-40c9-8a11-a10bb409bb42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d00440e-5470-49f8-af0b-29b95f022a5b","keywords":null,"link":"/elet/20210512_uj_zeland_parlament_haka","timestamp":"2021. május. 12. 13:41","title":"Kiutasítottak az új-zélandi parlamentből egy képviselőt, mert harci táncba kezdett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be5e956e-2d6b-465e-88a4-e5f2eb17f3e3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Május 19-ére tervezik a Lupa Beach nyitását, és míg a budapesti fürdőknél a belépéshez fel kell mutatni a védettségi igazolványt, a Lupa-tónál erre nem lesz szükség.","shortLead":"Május 19-ére tervezik a Lupa Beach nyitását, és míg a budapesti fürdőknél a belépéshez fel kell mutatni a védettségi...","id":"20210514_Jovo_heten_nyit_a_Lupa_Beach_a_belepeshez_nem_kell_vedettsegi_igazolvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be5e956e-2d6b-465e-88a4-e5f2eb17f3e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd95dc0e-e82f-482f-9e54-bfdae4eb1f3f","keywords":null,"link":"/elet/20210514_Jovo_heten_nyit_a_Lupa_Beach_a_belepeshez_nem_kell_vedettsegi_igazolvany","timestamp":"2021. május. 14. 10:48","title":"Nyit a strand a Lupa-tónál is, a belépéshez nem kell védettségi igazolvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93dc15a7-3506-440f-b9bd-87c1f22db2c9","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Panorámás szántója és gazdasági épülete lett Tiborcz Péternek, a kormányfői vő testvérének. A főként informatikai cégekben tevékenykedő üzletember a Balaton-felvidéki Dörgicsére költözött, onnan igazgatja cégeit, illetve felügyeli az MKB Bank informatikai szolgáltatásokat nyújtó leányvállalatát, az MKB Digitalt.","shortLead":"Panorámás szántója és gazdasági épülete lett Tiborcz Péternek, a kormányfői vő testvérének. A főként informatikai...","id":"20210513_Tiborczek_terjeszkednek_a_Balatonfelvideken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93dc15a7-3506-440f-b9bd-87c1f22db2c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"048a9cd1-9105-4801-a8e1-1592ba2021c3","keywords":null,"link":"/360/20210513_Tiborczek_terjeszkednek_a_Balatonfelvideken","timestamp":"2021. május. 13. 14:00","title":"Tiborczék terjeszkednek a Balaton-felvidéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1c7edba-2877-463c-833b-ac4d8e58c112","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A házhoz szállításban dolgozókat mostantól Spanyolországban munkavállalónak kell tekinteni. A megoldásért sem a cégek, sem a szakszervezetek nem lelkesednek, bár más megfontolásból.","shortLead":"A házhoz szállításban dolgozókat mostantól Spanyolországban munkavállalónak kell tekinteni. A megoldásért sem a cégek...","id":"20210512_Europai_vita_kozeppontjaba_kerultek_a_pizzafutarok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d1c7edba-2877-463c-833b-ac4d8e58c112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e6ffa2e-a4ec-4c7c-a8d8-75bcbcef00cd","keywords":null,"link":"/kkv/20210512_Europai_vita_kozeppontjaba_kerultek_a_pizzafutarok","timestamp":"2021. május. 12. 15:59","title":"Európai vita középpontjába kerültek a pizzafutárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]