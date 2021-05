Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bd60136e-f4ee-43d6-8946-f73f95be6b3b","c_author":"Ballai Vince - Fekő Ádám","category":"elet","description":"Jövőre kereshetővé válik a pedofilok listája: az elkövető neve, születési éve és fényképe mellett az is kiderülne, melyik településen vagy kerületben él. Jelen állás szerint a listát lényegében akárki böngészhetné, akinek 18 éven aluli gyereke van, vagy fiatalt gondoz. De mit tehet egy szülő, ha azonosít egy pedofília miatt elítélt embert a környezetében? Szólhat a gyerekes szomszédoknak vagy az iskolának? Mi a garancia arra, hogy a büntetésüket letöltött elkövetők fényképei nem fognak keringeni a neten? Mely foglalkozástól lesznek pontosan eltiltva az elkövetők és mikortól? Ezek olyan kérdések, amelyekre egyelőre nem ad választ a napokban benyújtott törvényjavaslat.","shortLead":"Jövőre kereshetővé válik a pedofilok listája: az elkövető neve, születési éve és fényképe mellett az is kiderülne...","id":"20210527_pedofil_buncselekmenyek_torvenyjavaslat_kocsis_mate_jog","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd60136e-f4ee-43d6-8946-f73f95be6b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e053c39-1748-4168-9299-a16ef1272252","keywords":null,"link":"/elet/20210527_pedofil_buncselekmenyek_torvenyjavaslat_kocsis_mate_jog","timestamp":"2021. május. 27. 20:11","title":"Káros vagy jó, ha lényegében bárki böngészheti a pedofilok listáját? 