Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b72a4fb7-3f03-4fdb-b87c-412c9052f449","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A maranellói márka két fontos újdonsága is felvonult a minap a pesti Belvárosban.","shortLead":"A maranellói márka két fontos újdonsága is felvonult a minap a pesti Belvárosban.","id":"20210531_Az_1000_loeros_hibrid_Ferrari_es_Portofino_is_megmutatta_magat_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b72a4fb7-3f03-4fdb-b87c-412c9052f449&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c5ad853-0243-4cf6-96ca-b313bd53d11f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210531_Az_1000_loeros_hibrid_Ferrari_es_Portofino_is_megmutatta_magat_Budapesten","timestamp":"2021. május. 31. 12:41","title":"Az 1000 lóerős hibrid Ferrari és a Portofino is megmutatta magát Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb81a9c1-bfab-4b53-846d-7f3332528cf1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Serényi-kastély a Narancs.hu szerint annak a Fintha-Nagy Ádámnak az egyik cége vette meg, akinek egy másik vállalkozásához számos V. kerületi ingatlan került azok közül, amelyeket Rogán Antal polgármestersége alatt adott el a városrész.","shortLead":"A Serényi-kastély a Narancs.hu szerint annak a Fintha-Nagy Ádámnak az egyik cége vette meg, akinek egy másik...","id":"20210531_rogan_antal_dedestapolca_kastelyvasarlas_finthanagy_adam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb81a9c1-bfab-4b53-846d-7f3332528cf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abdf55a7-fde8-41ba-be8e-9952d913e8ee","keywords":null,"link":"/kkv/20210531_rogan_antal_dedestapolca_kastelyvasarlas_finthanagy_adam","timestamp":"2021. május. 31. 13:52","title":"Rogán feleségének falujában vett kastélyt egy vállalkozó, aki bevásárolt a belvárosi ingatlankiárusításkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" Telitalálatos szelvény nem volt, jövő héten 1,4 milliárd forint lesz a főnyeremény.","shortLead":" Telitalálatos szelvény nem volt, jövő héten 1,4 milliárd forint lesz a főnyeremény.","id":"20210529_Itt_vannak_a_lottoszamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5917f2db-73ac-4b67-be98-4ea2d25a2c5d","keywords":null,"link":"/elet/20210529_Itt_vannak_a_lottoszamok","timestamp":"2021. május. 29. 20:14","title":"Itt vannak a lottószámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68fcf7e9-668b-46da-9fc1-168d6f4b3b7f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A World Players Association (WPA) nem örül, szerintük ezt a pontot ki kéne venni a nyilatkozatból.","shortLead":"A World Players Association (WPA) nem örül, szerintük ezt a pontot ki kéne venni a nyilatkozatból.","id":"20210530_Az_olimpikonoknak_nyilatkozniuk_kell_elfogadjak_hogy_belehalhatnak_a_Covidba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=68fcf7e9-668b-46da-9fc1-168d6f4b3b7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32548036-70cd-4a23-b542-bdb7e6424818","keywords":null,"link":"/sport/20210530_Az_olimpikonoknak_nyilatkozniuk_kell_elfogadjak_hogy_belehalhatnak_a_Covidba","timestamp":"2021. május. 30. 15:45","title":"Az olimpikonoknak nyilatkozniuk kell, elfogadják, hogy belehalhatnak a Covidba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73d626a2-98ea-41e3-84c7-68e6968ac6f9","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A klub új vezetése is támogatja a magyar edzőt.","shortLead":"A klub új vezetése is támogatja a magyar edzőt.","id":"20210530_Dardai_Pal_marad_a_Hertha_edzoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73d626a2-98ea-41e3-84c7-68e6968ac6f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"763968e6-cf1b-492e-b833-40d6723d67b9","keywords":null,"link":"/sport/20210530_Dardai_Pal_marad_a_Hertha_edzoje","timestamp":"2021. május. 30. 13:55","title":"Dárdai Pál marad a Hertha edzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4216d9d2-d4f3-42e8-87d8-aa138c7e9fec","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Egri csillagok nyitójelenetét ábrázoló szoborra gyalázkodó kommentfolyam zúdult.","shortLead":"Az Egri csillagok nyitójelenetét ábrázoló szoborra gyalázkodó kommentfolyam zúdult.","id":"20210531_Atadtak_Egerben_Vicuska_es_Gergo_szobrat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4216d9d2-d4f3-42e8-87d8-aa138c7e9fec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62f8c98c-19b1-429b-a600-21615d93f39d","keywords":null,"link":"/elet/20210531_Atadtak_Egerben_Vicuska_es_Gergo_szobrat","timestamp":"2021. május. 31. 11:06","title":"Átadták Egerben Vicuska és Gergő szobrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f72a433-306f-4e34-85b1-128f5b078eb3","c_author":"Szabó Yvette, Gergely Márton","category":"360","description":"A magyar tőkések az Orbán-kormány jóvoltából eljutottak oda, hogy immár a határon túl is terjeszkednek, és hazahozzák a profitot. Ez Orbán Viktor állítása. A valóság egy cseh fegyverüzletből olvasható ki: a kormány eredetileg kiszemelt „tőkése” nem volt hitelképes, le kellett cserélni. Profit pedig csak akkor lesz, ha a magyar állam repülőt vesz a kiszemelt gyártól.","shortLead":"A magyar tőkések az Orbán-kormány jóvoltából eljutottak oda, hogy immár a határon túl is terjeszkednek, és hazahozzák...","id":"20210531_Orban_pilotat_valtott_SzalayBobrovniczky_vehet_cseh_vadaszgepgyarat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f72a433-306f-4e34-85b1-128f5b078eb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e98a7fa8-71f6-4ee8-b054-bea07f3bebdf","keywords":null,"link":"/360/20210531_Orban_pilotat_valtott_SzalayBobrovniczky_vehet_cseh_vadaszgepgyarat","timestamp":"2021. május. 31. 06:30","title":"Orbán pilótát váltott: Szalay-Bobrovniczky vehet cseh vadászgépgyárat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21c1406b-d45e-486d-85cb-f5e3571fb449","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A norvégok először jutottak döntőbe a legrangosabb európai kupasorozatban. ","shortLead":"A norvégok először jutottak döntőbe a legrangosabb európai kupasorozatban. ","id":"20210529_vipers_kristiansand_cszka_moszkva_kezilabda_bajnokok_ligaja_negyes_donto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21c1406b-d45e-486d-85cb-f5e3571fb449&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61c481fa-4a08-4a30-a5cb-d782cea7c95b","keywords":null,"link":"/sport/20210529_vipers_kristiansand_cszka_moszkva_kezilabda_bajnokok_ligaja_negyes_donto","timestamp":"2021. május. 29. 20:48","title":"Kézilabda BL: a Vipers és a Brest küzd meg a győzelemért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]