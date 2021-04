Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"66897fe5-bb1a-4f8e-abc2-3a72a838b1fb","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Lehetnek benne elírások, félrefordítások, ellentmondásos információk, ám már megtekinthető a Magyar Nemzeti Levéltár honlapjára felkerült, 682 ezer kartonból álló hiánypótló gyűjtemény, amely a még élő elhurcoltak, az utódok és a történészek számára egyaránt fontos lehet.","shortLead":"Lehetnek benne elírások, félrefordítások, ellentmondásos információk, ám már megtekinthető a Magyar Nemzeti Levéltár...","id":"202113__hadifogolykartonok__leveltari_digitalizalas__agepi_forditas_buktatoi__keresesi_pontossag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66897fe5-bb1a-4f8e-abc2-3a72a838b1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e6d2578-ee89-4a79-86e8-57058baaa638","keywords":null,"link":"/360/202113__hadifogolykartonok__leveltari_digitalizalas__agepi_forditas_buktatoi__keresesi_pontossag","timestamp":"2021. április. 03. 13:30","title":"Emberi sorsok százezrei tárulnak fel a Szovjetunióba hurcolt hadifoglyok adatbázisából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4b61da5-9200-46b5-a8a1-1a99e9947f8a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy budapesti férfit fogtak el a rendőrök.\r

","shortLead":"Egy budapesti férfit fogtak el a rendőrök.\r

","id":"20210403_ollo_szurkalas_tamadas_gyor_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b4b61da5-9200-46b5-a8a1-1a99e9947f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe5a08d6-cac5-49eb-bce6-ccddfe37c408","keywords":null,"link":"/itthon/20210403_ollo_szurkalas_tamadas_gyor_rendorseg","timestamp":"2021. április. 03. 12:40","title":"Ollóval szurkáltak meg egy férfit Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c47c3ee-f31e-42c9-b3f5-499679a55d99","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új tulajdonosra váró 968 CS egészen feltűnő jelenségnek számít a közutakon. ","shortLead":"Az új tulajdonosra váró 968 CS egészen feltűnő jelenségnek számít a közutakon. ","id":"20210404_pirosnal_is_pirosabb_ez_a_28_evesen_ujszeru_elado_porsche_968_cs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c47c3ee-f31e-42c9-b3f5-499679a55d99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18f99ac1-4bbd-40b6-9972-273cbb2a8c98","keywords":null,"link":"/cegauto/20210404_pirosnal_is_pirosabb_ez_a_28_evesen_ujszeru_elado_porsche_968_cs","timestamp":"2021. április. 04. 06:41","title":"Pirosnál is pirosabb ez a 28 évesen újszerű, éppen eladó Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2b978b7-f8a2-47bc-b6b0-a0d12ee9daf8","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nem élhetünk úgy tovább, ahogy eddig tettük – vélte a főpolgármester.","shortLead":"Nem élhetünk úgy tovább, ahogy eddig tettük – vélte a főpolgármester.","id":"20210403_Karacsony_Gergely_alairta_a_fovaros_klimastrategiajarol_szolo_rendeletet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2b978b7-f8a2-47bc-b6b0-a0d12ee9daf8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c148ae52-2722-4675-b113-63c7aa449e5c","keywords":null,"link":"/zhvg/20210403_Karacsony_Gergely_alairta_a_fovaros_klimastrategiajarol_szolo_rendeletet","timestamp":"2021. április. 03. 17:59","title":"Karácsony Gergely aláírta a főváros klímastratégiájáról szóló rendeletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fa54205-951e-4ef6-a40b-4632b29ed78a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A támadó rokonszenvezett egy szélsőséges szervezettel, korábban nem került a hatóságok látókörébe.","shortLead":"A támadó rokonszenvezett egy szélsőséges szervezettel, korábban nem került a hatóságok látókörébe.","id":"20210403_capitoliumi_tamadas_elkoveto_washington","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0fa54205-951e-4ef6-a40b-4632b29ed78a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6ea7572-c646-4c61-8771-6cb38ade54a3","keywords":null,"link":"/vilag/20210403_capitoliumi_tamadas_elkoveto_washington","timestamp":"2021. április. 03. 13:43","title":"Egy 25 éves férfi volt a capitoliumi támadás elkövetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f75eb004-709a-40d9-9bf4-51ed36257759","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A március újabb lezárásokat hozott, Nagy Feró Kossuth-díjas lett, a virágárusok munkáját pedig maga Orbán Viktor díjazta. Ismét maratoni időt töltöttünk a monitorok előtt, pedig a maraton sokkal jobban cseng, ha futásról van szó. Visszatekintünk az elmúlt hónap cikkeire az Élet + Stílus és a Kult rovatban.","shortLead":"A március újabb lezárásokat hozott, Nagy Feró Kossuth-díjas lett, a virágárusok munkáját pedig maga Orbán Viktor...","id":"20210403_Aranyeso_dijeso_es_nehany_kiralyi_kezigranat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f75eb004-709a-40d9-9bf4-51ed36257759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78fa7ab0-e403-4586-92bf-d9cd236e1bd6","keywords":null,"link":"/elet/20210403_Aranyeso_dijeso_es_nehany_kiralyi_kezigranat","timestamp":"2021. április. 03. 17:00","title":"Aranyeső, díjeső és néhány királyi kézigránát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03f419a1-b51e-4ed7-a73f-3e8d61fd41d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Amikor a rosszindulat és a szexizmus találkozik.","shortLead":"Amikor a rosszindulat és a szexizmus találkozik.","id":"20210404_Ever_Given_Szuezi_csatorna_fake_news_Egyiptom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03f419a1-b51e-4ed7-a73f-3e8d61fd41d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf32e744-a107-4cf0-8adb-1cb0dcd47494","keywords":null,"link":"/elet/20210404_Ever_Given_Szuezi_csatorna_fake_news_Egyiptom","timestamp":"2021. április. 04. 13:18","title":"Biztos az Ever Givent is egy nő fordította keresztbe - egyből betámadták Egyiptom első női hajóskapitányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"294a632d-2a9f-48e0-8b63-1004ea360eb9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy friss felmérés szerint az áremelkedések miatt a dohányosok jelentős része teljesen felhagyna e szokásával, vagy alternatívát keresne.","shortLead":"Egy friss felmérés szerint az áremelkedések miatt a dohányosok jelentős része teljesen felhagyna e szokásával, vagy...","id":"20210403_Most_valhatott_tul_dragava_a_cigaretta_a_magyaroknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=294a632d-2a9f-48e0-8b63-1004ea360eb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ee4d55a-9e93-49e1-94d0-183ada2fd02f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210403_Most_valhatott_tul_dragava_a_cigaretta_a_magyaroknak","timestamp":"2021. április. 03. 19:20","title":"Most válhatott túl drágává a cigaretta a magyaroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]