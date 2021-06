Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyben a rendőrség nyomozást rendelt el, és közben határozatlan időre betiltották a lövészetet a lőtéren.","shortLead":"Az ügyben a rendőrség nyomozást rendelt el, és közben határozatlan időre betiltották a lövészetet a lőtéren.","id":"20210601_lovedek_strand_loter_szolnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7095f1d-d623-4c71-aac0-fcf58b05cd6e","keywords":null,"link":"/itthon/20210601_lovedek_strand_loter_szolnok","timestamp":"2021. június. 01. 20:51","title":"Lövedék repült át a szolnoki lőtérről a közeli strandra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9de08a1e-cc0c-4318-bd1f-e602c6925471","c_author":"Domány András","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy sor műanyag termék forgalomba hozását megtiltják, a rendelet megszegőit megbüntetik. ","shortLead":"Egy sor műanyag termék forgalomba hozását megtiltják, a rendelet megszegőit megbüntetik. ","id":"20210602_Julius_1tol_betiltanak_egy_sor_muanyagtermeket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9de08a1e-cc0c-4318-bd1f-e602c6925471&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21051b38-9e8d-4c58-afcf-1f3eb13a7de5","keywords":null,"link":"/zhvg/20210602_Julius_1tol_betiltanak_egy_sor_muanyagtermeket","timestamp":"2021. június. 02. 08:51","title":"Júliustól búcsút mondhatunk a műanyag szívószálnak és a fültisztítónak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1213f3ad-724b-4834-8fc5-b7d39ced4830","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tehetségkutatóban szerepelt Fekete szeptember 6-ig letartóztatásban marad.","shortLead":"A tehetségkutatóban szerepelt Fekete szeptember 6-ig letartóztatásban marad.","id":"20210603_fekete_david","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1213f3ad-724b-4834-8fc5-b7d39ced4830&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"339eaa40-1f72-4854-92f6-02ecd1121d79","keywords":null,"link":"/elet/20210603_fekete_david","timestamp":"2021. június. 03. 10:35","title":"Az ügyészség szerint a megasztáros Fekete Dávid lakhatatlan ingatlant adott meg a címeként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b8015e6-0135-4860-8536-a4e1262d36d2","c_author":"Windisch Judit - Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Egymásnak látványos gesztusokat téve készülnek az ellenzéki pártok az őszi előválasztásra, és vannak olyan körzetek, ahol szinte borítékolható egy-egy erős induló győzelme. Ebbe még az sem igazán tudott bezavarni, hogy a Fidesszel együtt mozgó pártfüggetlen Volner János belengette, hogy az online előválasztás meghackelésére készül.","shortLead":"Egymásnak látványos gesztusokat téve készülnek az ellenzéki pártok az őszi előválasztásra, és vannak olyan körzetek...","id":"20210601_ellenzeki_elovalasztas_szavazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b8015e6-0135-4860-8536-a4e1262d36d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e18be196-f1f7-47c7-ae39-0f0c8e180251","keywords":null,"link":"/itthon/20210601_ellenzeki_elovalasztas_szavazas","timestamp":"2021. június. 01. 15:00","title":"Amikor a Jobbik egy DK-s jelöltet támogat, már Volner trollkodására is csak legyintenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ff132f2-1058-4d19-9e52-30711623edc9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy zuhanykabint talált el a lövedék, amely a szomszédos lőtérről érkezett. Nem sérült meg senki.","shortLead":"Egy zuhanykabint talált el a lövedék, amely a szomszédos lőtérről érkezett. Nem sérült meg senki.","id":"20210602_szolnok_mav_strand_loter_lovedek_rendorseg_nyomozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ff132f2-1058-4d19-9e52-30711623edc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7133904-1096-4851-8698-cec8e4358138","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_szolnok_mav_strand_loter_lovedek_rendorseg_nyomozas","timestamp":"2021. június. 02. 21:05","title":"Nyomozás indult, miután lövedék csapódott be a szolnoki MÁV-strandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1df11fd-b1dc-4f65-80b8-b560b8d7dd2b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szakértők úgy vélik, hogy a paracetamol használatát nem kell megtiltani a terhes nőknél, de csak akkor kell bevenni belőle, amikor igazán szükséges.","shortLead":"A szakértők úgy vélik, hogy a paracetamol használatát nem kell megtiltani a terhes nőknél, de csak akkor kell bevenni...","id":"20210601_adhd_autizmus_terhesseg_paracetamol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1df11fd-b1dc-4f65-80b8-b560b8d7dd2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e46db2d7-484f-4806-974a-8807ecb2c8fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210601_adhd_autizmus_terhesseg_paracetamol","timestamp":"2021. június. 01. 17:03","title":"Kutatók szerint a terhesség alatt szedett paracetamol autizmus tüneteit okozhatja a gyerekeknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e68e895-ba21-457f-a218-e3c70e0c1835","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A visszaküldött lemezhez egy levél is járt, melyben Howard Simon a könyvtár elnézését kéri.","shortLead":"A visszaküldött lemezhez egy levél is járt, melyben Howard Simon a könyvtár elnézését kéri.","id":"20210601_bob_dylan_lemez_kolcsonzes_kolcsonzo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e68e895-ba21-457f-a218-e3c70e0c1835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c535203-995b-4006-88cc-e000c8b97ede","keywords":null,"link":"/kultura/20210601_bob_dylan_lemez_kolcsonzes_kolcsonzo","timestamp":"2021. június. 01. 21:30","title":"48 év késéssel küldte vissza a kikölcsönzött lemezt egy idős amerikai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8139b1e6-5650-4cca-9fd4-78a79a912965","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt most jachtparkoló helyett számokkal üzent a Fidesznek.","shortLead":"A párt most jachtparkoló helyett számokkal üzent a Fidesznek.","id":"20210602_Ugroiskola_festes_miniszterium_Momentum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8139b1e6-5650-4cca-9fd4-78a79a912965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfea2b74-be30-442c-b965-9fb181e2aff1","keywords":null,"link":"/itthon/20210602_Ugroiskola_festes_miniszterium_Momentum","timestamp":"2021. június. 02. 11:47","title":"Ugróiskolákat festettek a minisztériumok elé a Momentum aktivistái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]