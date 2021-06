Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"158cbe16-bdea-4f56-984b-1e736017e110","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Kilenc aranyérmet, hét ezüstöt és két bronzot hoznak haza a magyar versenyzők Poznanból, a kajak-kenu Európa-bajnokságról.","shortLead":"Kilenc aranyérmet, hét ezüstöt és két bronzot hoznak haza a magyar versenyzők Poznanból, a kajak-kenu...","id":"20210606_Kajakkenu_Eb_Ket_arany_5000_meteren_18_eremmel_zartak_a_magyarok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=158cbe16-bdea-4f56-984b-1e736017e110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0415101-fd0a-4a27-981e-2913257c92b5","keywords":null,"link":"/sport/20210606_Kajakkenu_Eb_Ket_arany_5000_meteren_18_eremmel_zartak_a_magyarok","timestamp":"2021. június. 06. 19:01","title":"Letarolták a kajak-kenu Eb-t a magyarok, 18 érmet söpörtünk be (összefoglaló)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"405037aa-5c9d-4e53-ab2c-558be6fccc39","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Lezárultak az utómunkálatai Tolvaly Ferenc Szent Ignác útja – Camino Ignaciano című új dokumentumfilmjének. A spanyol jezsuita lélek-útikalauz főszereplőnek Hegedűs D. Géza kölcsönözte a hangját. A mozikba szeptemberben kerül, de már nyáron is feltűnik néhány rendezvényen.



","shortLead":"Lezárultak az utómunkálatai Tolvaly Ferenc Szent Ignác útja – Camino Ignaciano című új dokumentumfilmjének. A spanyol...","id":"20210607_Mar_juniusban_bemutatjak_az_El_Caminofilmet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=405037aa-5c9d-4e53-ab2c-558be6fccc39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a15dc17b-fe57-4ef8-af92-2fb9d2e62ad4","keywords":null,"link":"/kultura/20210607_Mar_juniusban_bemutatjak_az_El_Caminofilmet","timestamp":"2021. június. 07. 11:29","title":"Mit tesz az emberrel egy zarándoklat? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5109c8d5-705b-4c5f-8d5f-7ce27c83fb6c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Embert próbáló időszak után most térhetnek vissza a zenészek és a zeneiparban dolgozók eredeti foglalkozásukhoz. Körülbelül 50 ezer zenei rendezvény maradt el 1 év alatt. ","shortLead":"Embert próbáló időszak után most térhetnek vissza a zenészek és a zeneiparban dolgozók eredeti foglalkozásukhoz...","id":"20210606_Egy_eve_meg_New_Yorkban_koncertezett_most_Budapesten_biciklis_futarkodik_a_Bohemian_Betyars_enekese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5109c8d5-705b-4c5f-8d5f-7ce27c83fb6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fe31059-95b4-47b8-a6c8-c76e94cefe3b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210606_Egy_eve_meg_New_Yorkban_koncertezett_most_Budapesten_biciklis_futarkodik_a_Bohemian_Betyars_enekese","timestamp":"2021. június. 06. 14:40","title":"Egy éve még New Yorkban koncertezett, most Budapesten futárkodik a Bohemian Betyars énekese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64be9adc-1ad7-452a-96bb-93918cc84ce6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Orbán Viktor miniszterelnök levélben mondott köszönetet a magyar pedagógusoknak az egész éves munkájukért - közölte Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök levélben mondott köszönetet a magyar pedagógusoknak az egész éves munkájukért - közölte...","id":"20210606_Levelet_irt_Orban_Viktor_a_pedagogusoknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64be9adc-1ad7-452a-96bb-93918cc84ce6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b49844d-0d75-40e3-bb20-722398ba155c","keywords":null,"link":"/elet/20210606_Levelet_irt_Orban_Viktor_a_pedagogusoknak","timestamp":"2021. június. 06. 08:18","title":"Levelet írt Orbán Viktor a pedagógusoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df2fa4f7-8ab6-45cc-ba5c-5ddc14a6e716","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Könyörtelen módszerekkel irányítja Eritreát Isaias Afwerki, aki marxista titkos szervezet élén kerítette hatalmába az országot.","shortLead":"Könyörtelen módszerekkel irányítja Eritreát Isaias Afwerki, aki marxista titkos szervezet élén kerítette hatalmába...","id":"202122_isaias_afwerki_eritrea_rejtelyesdiktatora","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df2fa4f7-8ab6-45cc-ba5c-5ddc14a6e716&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b768ba58-c284-4737-a47e-90495a5fb009","keywords":null,"link":"/360/202122_isaias_afwerki_eritrea_rejtelyesdiktatora","timestamp":"2021. június. 07. 14:00","title":"Eritrea diktátora, aki a mérgezéstől félve tányért cserél vendégeivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dfa421a-5c95-4213-a622-bfa2423c9b71","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Egyelőre nem tudni, hogy az eset összefüggésbe hozható-e az idei tokiói olimpia körül kialakult bonyodalmakkal.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, hogy az eset összefüggésbe hozható-e az idei tokiói olimpia körül kialakult bonyodalmakkal.","id":"20210607_metro_japan_olimpiai_bizottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5dfa421a-5c95-4213-a622-bfa2423c9b71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59445cb8-4984-4ab6-a6fb-1f7580715f73","keywords":null,"link":"/sport/20210607_metro_japan_olimpiai_bizottsag","timestamp":"2021. június. 07. 11:03","title":"Metró elé ugrott, és meghalt a japán olimpiai bizottság egyik tagja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e633823-e76c-45b5-978e-da65f2e81124","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hódmezővásárhely polgármestere, a Mindenki Magyarországa Mozgalom kormányfőjelöltje retteg attól, hogy 2022 áprilisában Orbán Viktornak hívják majd a miniszterelnököt.","shortLead":"Hódmezővásárhely polgármestere, a Mindenki Magyarországa Mozgalom kormányfőjelöltje retteg attól, hogy 2022 áprilisában...","id":"20210607_marki_zay_peter_2022_valasztas_fidesz_orban_viktor_miniszterelnok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e633823-e76c-45b5-978e-da65f2e81124&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"805640bd-cbee-4153-a474-6b123b46a306","keywords":null,"link":"/itthon/20210607_marki_zay_peter_2022_valasztas_fidesz_orban_viktor_miniszterelnok","timestamp":"2021. június. 07. 08:34","title":"Márki-Zay: Ha a Fideszt megtisztítjuk a bűnözőktől, a magyaroknak nincs többé oka félni a párttól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20f91b71-d327-430d-a49d-52d1539d7146","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Ausztrál Tudományos Akadémia (AAS) szerint egyre sürgetőbb feladat a még ismeretlen ausztrál vadvilág dokumentálása, mivel a globális felmelegedés egyre növeli a kockázatát ezen fajok eltűnésének.","shortLead":"Az Ausztrál Tudományos Akadémia (AAS) szerint egyre sürgetőbb feladat a még ismeretlen ausztrál vadvilág dokumentálása...","id":"20210606_eddig_felfedezetlen_ausztral_fajokat_dokumentalasa_aas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20f91b71-d327-430d-a49d-52d1539d7146&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1354ad22-ab0f-4d1d-92f1-8a70cd1c9655","keywords":null,"link":"/tudomany/20210606_eddig_felfedezetlen_ausztral_fajokat_dokumentalasa_aas","timestamp":"2021. június. 06. 14:03","title":"750 ezer faj élhet Ausztráliában, de 500 ezerről alig tudunk valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]