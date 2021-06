Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"32a5d0d9-9656-4294-8dbc-bbe420fb2d53","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung idei csúcsmobilja, a Galaxy S21 nem tartozik az olcsó eszközök közé. Egy katonai szintű biztonsággal megerősített változatáért viszont az eredeti ár többszörösét is elkérik.","shortLead":"A Samsung idei csúcsmobilja, a Galaxy S21 nem tartozik az olcsó eszközök közé. Egy katonai szintű biztonsággal...","id":"20210610_sirin_v3_katonai_titkositasu_samsung_galaxy_s21","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32a5d0d9-9656-4294-8dbc-bbe420fb2d53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d7d56ac-50aa-42b5-baf0-b348466da261","keywords":null,"link":"/tudomany/20210610_sirin_v3_katonai_titkositasu_samsung_galaxy_s21","timestamp":"2021. június. 10. 11:03","title":"Ha kifizeti három árát, vehet egy szupertitkosított Galaxy S21-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3db982d7-3519-4228-b974-381e137c586d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple új, leginkább a privát böngészést lehetővé tévő VPN-hez hasonló funkció érkezését jelentette be, de Kínában és még néhány országban nem ad ehhez hozzáférést a felhasználóknak.","shortLead":"Az Apple új, leginkább a privát böngészést lehetővé tévő VPN-hez hasonló funkció érkezését jelentette be, de Kínában és...","id":"20210608_apple_kiberbiztonsag_felhasznaloi_adatok_bongeszes_kina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3db982d7-3519-4228-b974-381e137c586d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"402dd571-8d38-4acb-b643-51b8a6a58d7f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210608_apple_kiberbiztonsag_felhasznaloi_adatok_bongeszes_kina","timestamp":"2021. június. 08. 14:03","title":"Nem segít a kínai felhasználóknak az Apple, hogy titokban internetezzenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb enyhítés.","shortLead":"Újabb enyhítés.","id":"20210608_falunap","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0dcf9dc-5f55-4247-bab9-b55fbf6d74f2","keywords":null,"link":"/itthon/20210608_falunap","timestamp":"2021. június. 08. 21:01","title":"Június 14-től falunapot is lehet tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"768bf178-82c2-4f0d-8a83-805c7ac352c6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Pénteken kezdődik a labdarúgó-Európa-bajnokság. A hvg.hu innentől kezdve az utolsó hármas sípszóig napi percről percre hírfolyamban számol be a torna eseményeiről. ","shortLead":"Pénteken kezdődik a labdarúgó-Európa-bajnokság. A hvg.hu innentől kezdve az utolsó hármas sípszóig napi percről percre...","id":"20210609_EB_2020_2021_pp","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=768bf178-82c2-4f0d-8a83-805c7ac352c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc5c94f9-c0ff-4afe-b8a4-60575df88413","keywords":null,"link":"/sport/20210609_EB_2020_2021_pp","timestamp":"2021. június. 09. 10:56","title":"Koronavírus a spanyoloknál, térdelési botrány Budapesten – indul a Európa-bajnokság közvetítése a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31309e2d-7e09-4f4e-b468-04229dbf94f6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 100 Leggazdagabb magyar listáját már nem az OTP Bank elnök-vezérigazgatója, hanem Mészáros Lőrinc vezeti. Kettejük becsült vagyona között 35 milliárd forint a különbség.","shortLead":"A 100 Leggazdagabb magyar listáját már nem az OTP Bank elnök-vezérigazgatója, hanem Mészáros Lőrinc vezeti. Kettejük...","id":"20210610_100leggazdagabb_vagyon_meszaros_csanyi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31309e2d-7e09-4f4e-b468-04229dbf94f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d1aa7b4-e965-4bbd-98a8-e073d4833a9f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210610_100leggazdagabb_vagyon_meszaros_csanyi","timestamp":"2021. június. 10. 06:00","title":"A tíz leggazdagabb magyarnak 2506 milliárd forintja van – kijött a top 100-as lista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d31790a-01c7-4bff-8f33-b359cbc58633","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A torna végéig fenntartják a megerősített rendőri jelenlétet, ellenőrizni fogják a szórakozóhelyeket is.","shortLead":"A torna végéig fenntartják a megerősített rendőri jelenlétet, ellenőrizni fogják a szórakozóhelyeket is.","id":"20210610_rendorseg_europa_ajnoksag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d31790a-01c7-4bff-8f33-b359cbc58633&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"707d780e-5203-4666-949d-05d974992b89","keywords":null,"link":"/sport/20210610_rendorseg_europa_ajnoksag","timestamp":"2021. június. 10. 12:15","title":"3200 magyar rendőr készül az Európa-bajnokságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b6309ba-77ce-4856-b85f-a03aa05ce044","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"A román dokumentumfilm nyerte el a legjobb európai filmnek járó 2021-es Lux közönségdíjat, amelyet az Európai Parlament elnöke, David Sassoli adott át a rendezőnek, Alexander Nanaunak szerdán Strasbourgban.","shortLead":"A román dokumentumfilm nyerte el a legjobb európai filmnek járó 2021-es Lux közönségdíjat, amelyet az Európai Parlament...","id":"20210610_Amikor_a_korrupt_egeszsegugy_embereletekkel_jatszik_a_Colectiv_nyerte_a_Lux_kozonsegdijat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b6309ba-77ce-4856-b85f-a03aa05ce044&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aee423a2-f988-448a-ba60-fa1137032ebd","keywords":null,"link":"/kultura/20210610_Amikor_a_korrupt_egeszsegugy_embereletekkel_jatszik_a_Colectiv_nyerte_a_Lux_kozonsegdijat","timestamp":"2021. június. 10. 10:47","title":"Amikor a korrupt egészségügy emberéletekkel játszik: a Colectiv nyerte a Lux közönségdíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6209dedc-2004-4b98-9e4b-194d8c9da153","c_author":"Bankmonitor","category":"gazdasag","description":"A csok – családi otthonteremtési kedvezmény – hitel kamata nem lehet magasabb 3 százaléknál, ez ráadásul a futamidő végéig ennyi is marad. Nem véletlen, hogy a családok közül mind többen igénylik az akár 15 millió forint összegű hitelt, ám gyakori, hogy nincs meg a felvételéhez a szükséges elvárt jövedelem. Persze a helyzet orvosolható adóstárs bevonásával, ám ez olyan csapdahelyzetet jelenthet, ami később még visszaüthet.","shortLead":"A csok – családi otthonteremtési kedvezmény – hitel kamata nem lehet magasabb 3 százaléknál, ez ráadásul a futamidő...","id":"20210609_A_csok_hitel_rejtett_csapdaja_amivel_sokan_keson_szembesulnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6209dedc-2004-4b98-9e4b-194d8c9da153&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67f4f46d-9195-43ae-a076-684f4381f50f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210609_A_csok_hitel_rejtett_csapdaja_amivel_sokan_keson_szembesulnek","timestamp":"2021. június. 09. 09:58","title":"A csok hitel rejtett csapdája, amivel sokan későn szembesülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]