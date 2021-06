Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7b98ea4a-ef23-4ff0-9d0e-c4b4d3ef39fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelenlegi állás szerint az üzemben legkorábban 2022-ben indulhat el a termelés. ","shortLead":"A jelenlegi állás szerint az üzemben legkorábban 2022-ben indulhat el a termelés. ","id":"20210611_Egyelore_tobb_szaz_dizelgenerator_latja_el_arammal_a_Tesla_berlini_gyarat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b98ea4a-ef23-4ff0-9d0e-c4b4d3ef39fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ffdb5a2-16ce-4a07-9bb4-065b7ec6e3f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210611_Egyelore_tobb_szaz_dizelgenerator_latja_el_arammal_a_Tesla_berlini_gyarat","timestamp":"2021. június. 11. 11:16","title":"Több száz dízelgenerátor látja el árammal a Tesla berlini gyárépítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b5b0d5e-c618-4801-82c6-7e7d1bdb6bcc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar teniszező az orosz Marija Bondarenkóval az oldalán játszhat finálét.","shortLead":"A magyar teniszező az orosz Marija Bondarenkóval az oldalán játszhat finálét.","id":"20210611_Toth_Amarissa_bejutott_a_Roland_Garros_dontojebe_a_juniorok_parosversenyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b5b0d5e-c618-4801-82c6-7e7d1bdb6bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15edb778-6e01-45d6-9f0a-f6aef666736a","keywords":null,"link":"/sport/20210611_Toth_Amarissa_bejutott_a_Roland_Garros_dontojebe_a_juniorok_parosversenyeben","timestamp":"2021. június. 11. 21:19","title":"Tóth Amarissa bejutott a Roland Garros döntőjébe a juniorok párosversenyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92522f2a-82c7-47f2-993e-bba97e7ff282","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hasonló oltásigazolványok lepték el korábban a kézműves termékekről ismert Etsy felületét is.","shortLead":"Hasonló oltásigazolványok lepték el korábban a kézműves termékekről ismert Etsy felületét is.","id":"20210610_amazon_vakcinaigazols_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92522f2a-82c7-47f2-993e-bba97e7ff282&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55cb9493-db0f-425f-b0ef-2e4bcde8f3af","keywords":null,"link":"/tudomany/20210610_amazon_vakcinaigazols_vakcina","timestamp":"2021. június. 10. 10:53","title":"3600 forintért árultak hamis vakcinaigazolásokat az Amazonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feca4ba0-d61e-4a43-a89e-1b98504bdf4e","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Fiatalon a kilencvenes évek sztárgengsztere, a később meggyilkolt Szlávy Bulcsú mellett tűnt fel, évekkel később a focimeccsek biztosításának megkerülhetetlen figurája lett, napjainkra pedig nemcsak az ultrák, de a zsiványok körében is tekintélye van, mert sok ütőképes embert képes mozgósítani. A “problémamegoldó” Tóth Csabáról úgy hírlett, jó fideszes kapcsolatai vannak, így egyfajta védelmet élvez. Ám a sérthetetlenség mítosza egy pillanat alatt semmivé vált, amikor többedmagával együtt hétfőn a NAV kommandósai őrizetbe vették. A gyanú: bűnszervezetben elkövetett, 870 milliós költségvetési csalás. A biztonsági piacon ez már a sokadik jelzés fentről: senki sem érinthetetlen.","shortLead":"Fiatalon a kilencvenes évek sztárgengsztere, a később meggyilkolt Szlávy Bulcsú mellett tűnt fel, évekkel később...","id":"20210611_Egy_ideje_mar_kezdett_fogyni_a_levego_a_stadionok_kiralya_korul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=feca4ba0-d61e-4a43-a89e-1b98504bdf4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3f96316-f8a9-4923-98a7-67050e5a38fa","keywords":null,"link":"/360/20210611_Egy_ideje_mar_kezdett_fogyni_a_levego_a_stadionok_kiralya_korul","timestamp":"2021. június. 11. 06:30","title":"\"Mindenkit meglepett, amikor bevitték\" – Tóth Csaba felemelkedése és zuhanása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10e95dfe-bbfb-42ca-8d4b-a063cb1651ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hat fővárosi újságosnál jelentek meg újságok a \"jövőből\".","shortLead":"Hat fővárosi újságosnál jelentek meg újságok a \"jövőből\".","id":"20210611_mkkp_idogep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10e95dfe-bbfb-42ca-8d4b-a063cb1651ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf73347b-b8cf-4ffa-b12a-f9a0ae2bcbe1","keywords":null,"link":"/elet/20210611_mkkp_idogep","timestamp":"2021. június. 11. 12:29","title":"Gendersemleges pekingi hurkáért rajongó Orbánt talált a Kétfarkú Kutya Párt a jövőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2456acc5-eaad-4bf6-a130-ce9bcd20f025","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Dodge Charger különlegessége, hogy a hatalmas motor nem a szokásos módon a motortérből fog \"kilógni\", hanem Vin Diesel mögött lesz. ","shortLead":"Dodge Charger különlegessége, hogy a hatalmas motor nem a szokásos módon a motortérből fog \"kilógni\", hanem Vin Diesel...","id":"20210610_Kozel_300_millio_forintert_epitettek_Vin_Diesel_autojat_az_uj_Halalos_iramban_filmhez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2456acc5-eaad-4bf6-a130-ce9bcd20f025&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75ed74d6-f766-4e8f-a52f-a41c1018baf0","keywords":null,"link":"/cegauto/20210610_Kozel_300_millio_forintert_epitettek_Vin_Diesel_autojat_az_uj_Halalos_iramban_filmhez","timestamp":"2021. június. 11. 04:43","title":"300 millió forintért építették Vin Diesel autóját az új Halálos iramban filmhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a73d213-a234-483e-8a3a-cb1978cefe0f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A szülők szerint fiuk orrát eltörték, míg a nyakán látható foltok fojtogatásról tanúskodnak.","shortLead":"A szülők szerint fiuk orrát eltörték, míg a nyakán látható foltok fojtogatásról tanúskodnak.","id":"20210612_Angela_Merkel_segitseg_feherorosz_ujsagiro_szulei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a73d213-a234-483e-8a3a-cb1978cefe0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a554cc03-ec0a-4627-bc5f-5d2eaae26765","keywords":null,"link":"/vilag/20210612_Angela_Merkel_segitseg_feherorosz_ujsagiro_szulei","timestamp":"2021. június. 12. 09:57","title":"„Nap mint nap szadizmusnak vannak kitéve” – Angela Merkel segítségét kérték a Ryanair-gépen elfogott fehérorosz újságíró szülei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"534a5818-70ee-4979-ba24-c241d2669b57","c_author":"Balla István","category":"kultura","description":"Játszottak az R.E.M. előtt, de az énekesnek nem tudtak adni CD-t, mert nem volt náluk. Cannes-ban vettek át egy rangos díjat, de leginkább a tengerparti borozásra emlékeznek az egészből, a legnagyobb, a kereskedelmi rádiókba is bekerült slágereik szinte véletlenül születtek. A Heaven Street Seven fontosságára sokan csak akkor döbbentek rá, amikor hat éve látványosan búcsúztak a közönségtől. Tavaly a járvány miatt elmaradt a nagy visszatérés, idén viszont, úgy tűnik, július 16-án a Budapest Parkban és augusztusban a Fishing on Orfűn tényleg fellép az „univerzálisan alternatív” zenekar. Szűcs Krisztián frontemberrel beszélgettünk. ","shortLead":"Játszottak az R.E.M. előtt, de az énekesnek nem tudtak adni CD-t, mert nem volt náluk. Cannes-ban vettek át egy rangos...","id":"20210610_interju_a_HS7_visszatereserol_Szucs_Krisztiannal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=534a5818-70ee-4979-ba24-c241d2669b57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0d9cbef-497b-44b5-a489-d2cafad93b93","keywords":null,"link":"/kultura/20210610_interju_a_HS7_visszatereserol_Szucs_Krisztiannal","timestamp":"2021. június. 10. 20:00","title":"„Na, ezért oszlottunk fel!” – interjú a HS7 visszatéréséről Szűcs Krisztiánnal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]