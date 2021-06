Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6adf276d-9de0-4346-a7fd-895876fa15dd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A klinikai halál állapotából visszahozott dán focista megköszönte a felé áradó szeretetet.\r

","shortLead":"A klinikai halál állapotából visszahozott dán focista megköszönte a felé áradó szeretetet.\r

","id":"20210615_christian_eriksen_uzenet_korhaz_foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6adf276d-9de0-4346-a7fd-895876fa15dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef0ef84-3932-4cc9-8fc9-da859665592b","keywords":null,"link":"/elet/20210615_christian_eriksen_uzenet_korhaz_foto","timestamp":"2021. június. 15. 10:34","title":"Kórházi ágyáról üzent Christian Eriksen – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c6f90dd-16b4-42c9-8c2f-356244127e80","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orosz elnök szerint nem fognak máshogy bánni az ellenzéki vezetővel, mint bárki mással.","shortLead":"Az orosz elnök szerint nem fognak máshogy bánni az ellenzéki vezetővel, mint bárki mással.","id":"20210614_putyin_navalnij_borton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5c6f90dd-16b4-42c9-8c2f-356244127e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7696076b-e3b6-43c3-b668-6372bd58bf82","keywords":null,"link":"/vilag/20210614_putyin_navalnij_borton","timestamp":"2021. június. 14. 20:14","title":"Putyin: Nem garantálható, hogy Navalnij élve kikerül a börtönből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8877dbc0-a9f3-4e75-818d-2da087c70ae7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az erdészek feltételezése szerint vélhetően medve végzett egy 57 éves férfival, akinek holttestét a liptói Banskô-völgyben találták meg.\r

\r

","shortLead":"Az erdészek feltételezése szerint vélhetően medve végzett egy 57 éves férfival, akinek holttestét a liptói...","id":"20210615_Valoszinuleg_medve_vegzett_egy_szlovak_ferfival","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8877dbc0-a9f3-4e75-818d-2da087c70ae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed9feda0-d69d-4c12-936b-6e62b971a2da","keywords":null,"link":"/elet/20210615_Valoszinuleg_medve_vegzett_egy_szlovak_ferfival","timestamp":"2021. június. 15. 10:07","title":"Valószínűleg medve végzett egy szlovák férfival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5104ab0-97ae-4de5-b778-fdcbb17c22e0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Magyarországon tavaly 14,7 évet mutatott ugyanez az adat. ","shortLead":"Magyarországon tavaly 14,7 évet mutatott ugyanez az adat. ","id":"20210614_Talan_meglepo_de_az_USAban_is_12_ev_feletti_az_autok_atlageletkora","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5104ab0-97ae-4de5-b778-fdcbb17c22e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83db2a5d-3872-4278-8941-6d4b7e549946","keywords":null,"link":"/cegauto/20210614_Talan_meglepo_de_az_USAban_is_12_ev_feletti_az_autok_atlageletkora","timestamp":"2021. június. 15. 11:38","title":"Talán meglepő, de az Egyesült Államokban is 12 év feletti az autók átlagéletkora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7412edb3-4ab9-410f-b29b-4e26b9ae95aa","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Felborult a pálya, de a spanyolok képtelenek voltak mit kezdeni a svéd védelemmel.","shortLead":"Felborult a pálya, de a spanyolok képtelenek voltak mit kezdeni a svéd védelemmel.","id":"20210614_spanyol_sved_euro2020_eb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7412edb3-4ab9-410f-b29b-4e26b9ae95aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff105d5f-2a7c-4a94-91c8-03d7ccdabba3","keywords":null,"link":"/sport/20210614_spanyol_sved_euro2020_eb","timestamp":"2021. június. 14. 23:01","title":"Hiába egykapuztak a spanyolok, 0-0-t játszottak Svédországgal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36a83714-1567-4971-a144-7e4bf62cdc86","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Vasárnap már csak harmincan szorultak intenzív ápolásra Izraelben.","shortLead":"Vasárnap már csak harmincan szorultak intenzív ápolásra Izraelben.","id":"20210614_izrael_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36a83714-1567-4971-a144-7e4bf62cdc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d2e6119-b728-491a-a58e-4a0668c50a90","keywords":null,"link":"/vilag/20210614_izrael_koronavirus","timestamp":"2021. június. 14. 05:05","title":"Izraelben az egy évvel ezelőtti szintre csökkent a súlyos koronavírus-betegek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0470d82f-9258-4e1d-b073-cd023aa02c8e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik laptopszerviz egy olyan kérdőívet tett közzé a weboldalán, amely segít felmérni, hogy mi lehet a baja a számítógépünknek, és tanácsot is ad, hogy miként lehet azt házilag orvosolni, ha valójában nem is igazán hiba a hiba.","shortLead":"Az egyik laptopszerviz egy olyan kérdőívet tett közzé a weboldalán, amely segít felmérni, hogy mi lehet a baja...","id":"20210614_szamitogep_lapop_laptopszerviz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0470d82f-9258-4e1d-b073-cd023aa02c8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed1cdcf0-de22-4970-bda7-b958da8428d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210614_szamitogep_lapop_laptopszerviz","timestamp":"2021. június. 14. 08:03","title":"Valami gond van a számítógépével? Ezen az oldalon megtudhatja, mi lehet a baja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dbc7c0b-39f5-4625-b7f9-d6a93930b891","c_author":"Czeglédi Fanni - Vándor Éva","category":"kultura","description":"Ma már aligha lepődik meg bárki is, hogy LMBTQ-karakterek szerepelnek a sorozatokban, pedig valójában már évtizedekkel ezelőtt is beleírták a történetekbe a melegszálakat. Olyan klasszikusokban jöttek szembe ezek a figurák, mint a Jóbarátok, a Vészhelyzet, sőt a Szomszédok – csupa olyan sorozat, amelyen el sem tudunk képzelni egy 18-as karikát. Pedig, ha átmegy a készülő törvénycsomag, ezeket a jövőben már csak így lehetne leadni a tévében. De mégis mire figyelmeztetne a jelzés?","shortLead":"Ma már aligha lepődik meg bárki is, hogy LMBTQ-karakterek szerepelnek a sorozatokban, pedig valójában már évtizedekkel...","id":"20210614_Homofobia_sorozatok_pedofiltorveny_modosito","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6dbc7c0b-39f5-4625-b7f9-d6a93930b891&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32c57128-e6ef-460a-9078-b22e96541719","keywords":null,"link":"/kultura/20210614_Homofobia_sorozatok_pedofiltorveny_modosito","timestamp":"2021. június. 14. 17:15","title":"Hogy mennyire abszurd a homofóbtörvény? Nézzen bele a sorozatokba!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]