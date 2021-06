Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4db97770-6905-4b2f-948a-147ba96745fa","c_author":"Bihari Ádám","category":"vilag","description":"A legtöbb NATO-tagállam számára még mindig nem létkérdés Kína, sőt a kereskedelmi kapcsolatok fontosabbak az ázsiai nagyhatalommal, mint legerősebb szövetségesük aggodalmai. Ez azonban kihathat a sokkal közelebb fekvő orosz fenyegetésre adott amerikai válaszokra is. Így zajlott az idei NATO-csúcs.","shortLead":"A legtöbb NATO-tagállam számára még mindig nem létkérdés Kína, sőt a kereskedelmi kapcsolatok fontosabbak az ázsiai...","id":"20210616_biden_trump_europai_unio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4db97770-6905-4b2f-948a-147ba96745fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd14ab08-be8c-4cfb-8d09-8ff021b4d681","keywords":null,"link":"/vilag/20210616_biden_trump_europai_unio","timestamp":"2021. június. 16. 06:45","title":"Biden elkezdte visszaépíteni Európában, amit Trump lerombolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2112288b-de5f-4678-9bb5-b338af3992ff","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Dévényi Dánielnek több cége is van, legutóbb étterem üzemeltetésére alapított leányvállalatot.","shortLead":"Dévényi Dánielnek több cége is van, legutóbb étterem üzemeltetésére alapított leányvállalatot.","id":"202123_unomas_pozsonyi_devenyi_tibi_bacsi_fia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2112288b-de5f-4678-9bb5-b338af3992ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33c42b05-3837-4367-8e87-34ce3959efd4","keywords":null,"link":"/360/202123_unomas_pozsonyi_devenyi_tibi_bacsi_fia","timestamp":"2021. június. 15. 12:00","title":"Betör a vendéglátóiparba Dévényi Tibi bácsi fia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08f365de-8758-47cf-9b72-d4f202bd0805","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nő 2017-ben veszítette el férjét, akit munkavégzés közben gázoltak el.","shortLead":"A nő 2017-ben veszítette el férjét, akit munkavégzés közben gázoltak el.","id":"20210616_magyar_kozut_baleset_ozvegy_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08f365de-8758-47cf-9b72-d4f202bd0805&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b39ca1c-9b22-4e15-b660-6c53a212e4cd","keywords":null,"link":"/cegauto/20210616_magyar_kozut_baleset_ozvegy_video","timestamp":"2021. június. 16. 13:26","title":"Egy elhunyt közutas özvegye videóban kéri az autósoktól, hogy óvatosan közlekedjenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10d2a795-f849-422d-837e-23228fac2bef","c_author":"Joó Hajnalka","category":"360","description":"Jobb lesz, mint az eredeti – ígérik a viaszbábuiról ismert Madame Tussaud Panoptikum magyarított változatának megálmodói. Terveik szerint a beruházást újabb attrakciók követik.","shortLead":"Jobb lesz, mint az eredeti – ígérik a viaszbábuiról ismert Madame Tussaud Panoptikum magyarított változatának...","id":"20210616_Es_meg_mozog_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10d2a795-f849-422d-837e-23228fac2bef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ef8b49d-160b-4121-9a67-acaa16e10095","keywords":null,"link":"/360/20210616_Es_meg_mozog_is","timestamp":"2021. június. 16. 15:00","title":"Jön a pesti Tussaud Múzeum, és lesz egy meglepő magyar szereplője is ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"745c0f87-c58f-430b-a706-7a127eb678a1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"28 bombázó-, vadász- és más harci gép repült be a Tajvan által ellenőrzött légtérbe.","shortLead":"28 bombázó-, vadász- és más harci gép repült be a Tajvan által ellenőrzött légtérbe.","id":"20210615_tajvan_kina_berepules_legter_vadaszgep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=745c0f87-c58f-430b-a706-7a127eb678a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"807eeb8b-0cf1-41e5-940e-fa007d03dd88","keywords":null,"link":"/vilag/20210615_tajvan_kina_berepules_legter_vadaszgep","timestamp":"2021. június. 15. 16:52","title":"Soha ennyi kínai vadászgép nem hergelte még Tajvant egyszerre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38553137-da9b-4cc8-9f2d-443ecb0662f3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az erre specializálódott mérnökök is jeleskedhetnek a chiptervezésben, valami felülmúlhatja őket is: a mesterséges intelligencia. Ezen az úton indult el a Google.","shortLead":"Bár az erre specializálódott mérnökök is jeleskedhetnek a chiptervezésben, valami felülmúlhatja őket is: a mesterséges...","id":"20210615_google_mesterseges_intellgencias_aramkortervezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=38553137-da9b-4cc8-9f2d-443ecb0662f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64646040-e365-4b30-b80b-0118e20fa578","keywords":null,"link":"/tudomany/20210615_google_mesterseges_intellgencias_aramkortervezes","timestamp":"2021. június. 15. 10:03","title":"Csupán játék egy új chip kitalálása a Google mesterséges intelligenciájának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b800fcf-8071-40f0-a243-28a38c131b3b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Súlyosan diszkriminál, ellentétes az európai értékekkel, írta Michael Roth európai ügyekért felelős államminiszter.","shortLead":"Súlyosan diszkriminál, ellentétes az európai értékekkel, írta Michael Roth európai ügyekért felelős államminiszter.","id":"20210615_homofobtorveny_nemet_kulugy_orbankormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b800fcf-8071-40f0-a243-28a38c131b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9641b43-3c4b-43d7-bd61-6f2238ad7bd5","keywords":null,"link":"/vilag/20210615_homofobtorveny_nemet_kulugy_orbankormany","timestamp":"2021. június. 15. 21:43","title":"A Twitteren ekézi egy német külügyes magyar homofóbtörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"639447bf-49dc-4ac6-b3f3-a6fb959a10dd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sötét képernyőt nézhettek a Sat-Trakt előfizetői kedden délután a magyar-portugál meccs helyett, pedig a topolyai akadémiát magyar pénzből felépítő kábelhálózat-tulajdonos pár órával a kezdés előtt még mást ígért.","shortLead":"Sötét képernyőt nézhettek a Sat-Trakt előfizetői kedden délután a magyar-portugál meccs helyett, pedig a topolyai...","id":"20210616_Orban_Viktor_vajdasagi_baratjanak_esete_a_magyarportugal_meccs_kozvetitesevel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=639447bf-49dc-4ac6-b3f3-a6fb959a10dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20d6409b-ec41-45c6-a911-efcce87e81c0","keywords":null,"link":"/kkv/20210616_Orban_Viktor_vajdasagi_baratjanak_esete_a_magyarportugal_meccs_kozvetitesevel","timestamp":"2021. június. 16. 10:14","title":"Hiába az ígéret, sokan nem láthatták a Vajdaságban a magyar–portugál meccset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]