[{"available":true,"c_guid":"8487981b-c45e-4742-b54d-429dfec0f07a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a dobozos Volkswagen nem egyszerűen csak praktikus, hanem felettébb sportos is egyben.","shortLead":"Ez a dobozos Volkswagen nem egyszerűen csak praktikus, hanem felettébb sportos is egyben.","id":"20210615_ime_az_uj_vw_multivan_magyar_kez_altal_rajzolt_gti_sportvaltozata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8487981b-c45e-4742-b54d-429dfec0f07a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9833730e-50ee-462e-9b35-48501b2ddb3c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210615_ime_az_uj_vw_multivan_magyar_kez_altal_rajzolt_gti_sportvaltozata","timestamp":"2021. június. 15. 06:41","title":"Íme az új VW Multivan magyar kéz által rajzolt GTI sportváltozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d925af9f-3e69-4933-ac88-82ac6d27ed5e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány héten belül felvehették volna a listára. Úgy tűnik, 18 év munkája veszik kárba.","shortLead":"Néhány héten belül felvehették volna a listára. Úgy tűnik, 18 év munkája veszik kárba.","id":"20210615_romai_limes_unesco_vilagorokseg_jeloltseg_visszavonas_magyar_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d925af9f-3e69-4933-ac88-82ac6d27ed5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc96ac21-1426-430f-ba58-b69ab98f4ab0","keywords":null,"link":"/itthon/20210615_romai_limes_unesco_vilagorokseg_jeloltseg_visszavonas_magyar_kormany","timestamp":"2021. június. 15. 06:57","title":"444.hu: A kormány visszavonja a Limes világörökségi jelöltségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"403becdf-14cf-41a8-acb4-3042291287a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi a helyszínen várta meg, amíg megérkeznek a rendőrök.\r

","shortLead":"A férfi a helyszínen várta meg, amíg megérkeznek a rendőrök.\r

","id":"20210615_ferencvaros_fidesz_iroda_rongalas_munkanelkuli_baranyi_krisztina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=403becdf-14cf-41a8-acb4-3042291287a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"241d8f86-ae8d-421f-9028-03bb66fd712f","keywords":null,"link":"/itthon/20210615_ferencvaros_fidesz_iroda_rongalas_munkanelkuli_baranyi_krisztina","timestamp":"2021. június. 15. 11:23","title":"Elkeseredettségében kővel dobta be egy férfi a ferencvárosi Fidesz-iroda ablakát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c872df4-af27-4eb5-b488-b7de8d337476","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A karantén után éledő rendezvények közé tartozik az augusztus 18-21. között megrendezett Fekete Zaj underground fesztivál is, ami idén igen masszív, ötven fős névsorral rukkolt elő.\r

\r

","shortLead":"A karantén után éledő rendezvények közé tartozik az augusztus 18-21. között megrendezett Fekete Zaj underground...","id":"20210615_A_Fekete_Zaj_is_legyozi_a_virust","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c872df4-af27-4eb5-b488-b7de8d337476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65019fad-6e35-4259-97af-2fecd48c871b","keywords":null,"link":"/kultura/20210615_A_Fekete_Zaj_is_legyozi_a_virust","timestamp":"2021. június. 15. 12:25","title":"A Fekete Zaj is legyőzi a vírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"211b688c-0789-4292-b2d6-46f7cc8c8bb9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Székely Csaba Öröm és boldogság című drámáját szeptemberben mutatják be a Budaörsi Latinovits Színházban, de ma dől el, hogy a tinédzserek majd megnézhetik-e.","shortLead":"Székely Csaba Öröm és boldogság című drámáját szeptemberben mutatják be a Budaörsi Latinovits Színházban, de ma dől el...","id":"20210615_Alfoldi_uj_darabjat_mar_nem_lathatjak_a_kozepiskolasok_ha_megszavazzak_a_homofobtorvenyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=211b688c-0789-4292-b2d6-46f7cc8c8bb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a12166a-fe44-445d-9589-68a7a8494a7e","keywords":null,"link":"/elet/20210615_Alfoldi_uj_darabjat_mar_nem_lathatjak_a_kozepiskolasok_ha_megszavazzak_a_homofobtorvenyt","timestamp":"2021. június. 15. 10:05","title":"Alföldi új darabját nem láthatják a középiskolások, ha megszavazzák a homofóbtörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Három dolgozót kórházba vittek a mentők megfigyelésre. ","shortLead":"Három dolgozót kórházba vittek a mentők megfigyelésre. ","id":"20210614_Tuz_utott_ki_egy_budapesti_bortonben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a996866-65eb-4e98-a425-b96f10278f68","keywords":null,"link":"/itthon/20210614_Tuz_utott_ki_egy_budapesti_bortonben","timestamp":"2021. június. 14. 15:59","title":"Tűz ütött ki egy budapesti börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cda59e0-2642-43fa-8ab3-cfe806c37ba8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Noha úgy tűnhet, a kormány a budapesti tüntetés hatására mintha hátrébb lépett volna a Fudan-beruházástól, a kormánypárti többség a parlamentben megszavazta a \"lex Fudant\", amely a kínai egyetem budapesti kampuszának előkészítését jelenti. ","shortLead":"Noha úgy tűnhet, a kormány a budapesti tüntetés hatására mintha hátrébb lépett volna a Fudan-beruházástól...","id":"20210615_lex_Fudan_zold_ut_beruhazas_elokeszites_egyetem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6cda59e0-2642-43fa-8ab3-cfe806c37ba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96c0307e-449a-40c3-8168-e66350c1f10b","keywords":null,"link":"/itthon/20210615_lex_Fudan_zold_ut_beruhazas_elokeszites_egyetem","timestamp":"2021. június. 15. 14:20","title":"Megszavazták a lex Fudant: zöld út a beruházás előkészítésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1ef14d3-9b7d-41e6-add0-937feb839577","c_author":"Fekő Ádám","category":"elet","description":"Nem olyan könnyű mindent megjegyezni, ami egy futballmeccs körül van, de most megpróbáltuk összeszedni azokat az alapokat, amiknek az ismeretében már bátran mehetünk a magyar–portugálra és a magyar–franciára is.","shortLead":"Nem olyan könnyű mindent megjegyezni, ami egy futballmeccs körül van, de most megpróbáltuk összeszedni azokat...","id":"20210615_focimeccs_etikett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1ef14d3-9b7d-41e6-add0-937feb839577&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7493d05e-2d22-4ca1-af81-41903814f0ad","keywords":null,"link":"/elet/20210615_focimeccs_etikett","timestamp":"2021. június. 15. 14:55","title":"Üljek? Álljak? Fütyüljek? Mit vegyek fel? Mit kell és mit nem illik csinálni egy focimeccsen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]