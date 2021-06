Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"032db077-e5ab-4f47-99fd-e866b2b5469f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt nem tudni még, hogy mi áll a döntés hátterében, az adminok mindenesetre új oldalt indítanak.","shortLead":"Azt nem tudni még, hogy mi áll a döntés hátterében, az adminok mindenesetre új oldalt indítanak.","id":"20210616_A_Facebook_torolte_a_TrollFoci_oldalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=032db077-e5ab-4f47-99fd-e866b2b5469f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c941a969-c9f4-45e8-bce0-5893c38f034c","keywords":null,"link":"/itthon/20210616_A_Facebook_torolte_a_TrollFoci_oldalat","timestamp":"2021. június. 16. 17:26","title":"A Facebook törölte a TrollFoci oldalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be85eb7e-64b5-4e68-8cf2-f75f2937013a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legnépszerűbb kriptopénz, a bitcoin kitermelése komoly ráfordítást igényel, de a geotermikus energia itt is jól jöhet. Egy közép-amerikai államban kipróbálják, mennyire.","shortLead":"A legnépszerűbb kriptopénz, a bitcoin kitermelése komoly ráfordítást igényel, de a geotermikus energia itt is jól...","id":"20210617_el_salvador_vulkan_bitcoin_banyaszat_geotermikus_energia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be85eb7e-64b5-4e68-8cf2-f75f2937013a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0ac5f1c-901a-4d19-953e-3837593bf564","keywords":null,"link":"/tudomany/20210617_el_salvador_vulkan_bitcoin_banyaszat_geotermikus_energia","timestamp":"2021. június. 17. 11:03","title":"Vulkánokkal generálnának pénzt El Salvadorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4c11e15-b10d-44c2-a4f1-ac951218d42b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vizsgálóban öntötte el a vér – így emlékszik vissza a diagnózisa körülményeire Bodó Anita, aki az endometriózisa miatt minden egyes menstruációja előtt retteg, mert nem tudja, mi vár rá. 14 éven át tartó kálvária után idén februárban derült ki, hogy az extrém fájdalmai és a tünetei mögött az endometriózis áll. Csaknem másfél évtized alatt azonban ezt konkrétan egyetlen orvos sem mondta ki. Ma Magyarországon több mint 200 ezer nőt érint az endometriózis – sokukat azonban nem a valódi betegségükkel kezelnek. A Deutsche Welle riportja annak jár utána, hogy miért. ","shortLead":"A vizsgálóban öntötte el a vér – így emlékszik vissza a diagnózisa körülményeire Bodó Anita, aki az endometriózisa...","id":"20210616_Most_mar_ott_tartok_hogy_rettegek_a_kovetkezo_verzestol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4c11e15-b10d-44c2-a4f1-ac951218d42b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1725861-f2e5-460e-92a5-afebccf2e29d","keywords":null,"link":"/elet/20210616_Most_mar_ott_tartok_hogy_rettegek_a_kovetkezo_verzestol","timestamp":"2021. június. 16. 13:58","title":"„Most már ott tartok, hogy rettegek a következő vérzéstől”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1627d725-38d3-414b-a631-0bca8fa8864b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A portugálok hármat lőttek a magyar válogatottnak, a németek egy öngóllal szenvedtek vereséget.","shortLead":"A portugálok hármat lőttek a magyar válogatottnak, a németek egy öngóllal szenvedtek vereséget.","id":"20210615_magyar_portugal_nemet_francia_eb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1627d725-38d3-414b-a631-0bca8fa8864b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"269fd66c-acfc-40da-bbf9-d225da27024e","keywords":null,"link":"/sport/20210615_magyar_portugal_nemet_francia_eb","timestamp":"2021. június. 15. 23:23","title":"A magyarok és a németek bánkódhatnak a halálcsoport első fordulója után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3341276-7ae4-4bfa-a213-65b6aa0088aa","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Gazdaságpolitikai szempontból nincs sok értelme az adó-visszatérítésnek, sőt kifejezetten problematikus – állítja Prinz Dániel, a londoni Institute for Fiscal Studies közgazdásza.","shortLead":"Gazdaságpolitikai szempontból nincs sok értelme az adó-visszatérítésnek, sőt kifejezetten problematikus – állítja Prinz...","id":"20210617_Rosszkor_rossz_helyen_Prinz_Daniel_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3341276-7ae4-4bfa-a213-65b6aa0088aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1da3a495-e636-4675-8fc3-a093d6ec4799","keywords":null,"link":"/360/20210617_Rosszkor_rossz_helyen_Prinz_Daniel_interju","timestamp":"2021. június. 17. 11:00","title":"Prinz Dániel: Jobb helyre is mehetne a gyermeket nevelőknek szánt 600 milliárd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50368ea7-dcfc-4e4e-8ac1-6a0cb9b13eb4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A régóta zárva tartó kaliforniai Disneyland újra teljes kapacitással üzemel: már sem a távolságtartás, sem a maszkviselés nem kötelező. Azonnal zsúfolásig is telt a vidámpark.","shortLead":"A régóta zárva tartó kaliforniai Disneyland újra teljes kapacitással üzemel: már sem a távolságtartás, sem...","id":"20210617_Hatalmas_maszk_nelkuli_tomeg_lepte_el_a_Disneylandet_az_ujranyitas_napjan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50368ea7-dcfc-4e4e-8ac1-6a0cb9b13eb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a67352ce-f6db-4377-8351-e000180bbff2","keywords":null,"link":"/elet/20210617_Hatalmas_maszk_nelkuli_tomeg_lepte_el_a_Disneylandet_az_ujranyitas_napjan","timestamp":"2021. június. 17. 10:11","title":"Hatalmas, maszk nélküli tömeg lepte el a Disneylandet az újranyitás napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f01c00-bc87-4aa9-bf2f-fe3e3a88d48e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Delta nevű variáns fokozottan fertőzőképes.","shortLead":"A Delta nevű variáns fokozottan fertőzőképes.","id":"20210617_delta_indiai_varians_nemetorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1f01c00-bc87-4aa9-bf2f-fe3e3a88d48e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1066993-ba47-4c28-b5d8-f5cedaf36ddf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210617_delta_indiai_varians_nemetorszag","timestamp":"2021. június. 17. 17:28","title":"Gyorsan terjed Németországban a koronavírus Indiából eredő változata, újabb járványhullámtól tartanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e12eb71-18d8-454a-97c1-85ab36ecf355","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A vállalati gondolatmenetbe nem fért bele.","shortLead":"A vállalati gondolatmenetbe nem fért bele.","id":"20210616_Kivagja_Batman_oralis_szexjeleneteit_a_DC_a_Harley_Quinn_sorozatbol_mert_a_hosok_nem_csinalnak_ilyet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e12eb71-18d8-454a-97c1-85ab36ecf355&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15f6c5e1-b2a4-42b9-8be3-4c2be09fe37c","keywords":null,"link":"/kultura/20210616_Kivagja_Batman_oralis_szexjeleneteit_a_DC_a_Harley_Quinn_sorozatbol_mert_a_hosok_nem_csinalnak_ilyet","timestamp":"2021. június. 16. 10:29","title":"Kivágja Batman orális szexjeleneteit a DC a Harley Quinn sorozatból, mert „a hősök nem csinálnak ilyet”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]