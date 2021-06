Angliában az új koronavírusos esetek 90 százalékát a Delta variáns (ismertebb nevén, az indiai mutáns, B.1.617.2) okozza. Ezzel együtt születik meg a negyedik járványhullám, amely minden bizonnyal hozzánk is meg fog érkezni – írja Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem virológusa a Facebookon.

Kemenesi szerint egy minden eddiginél jobb terjedést és bizonyos fokú neutralizáció kerülést is mutató variánsról van szó, a védettséggel még nem rendelkezők lehetnek a járvány új elszenvedői akiket éppen a jobb terjedés miatt a vírus hatékonyabban meg is találhat.

Azt is hozzátette, hogy a problémát az jelenti, hogy oltás hiányában a betegség súlyos formája, a kórházi kezelés szükségessége is fennállhat ezeknél az embereknél. Azt viszont pozitívan értékelte, hogy olyan variánsról nem tudnak és nem is számítanak, amely teljes vakcinakikerülést mutatna.

Ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet a virológus, hogy a vakcinák hatásának csökkenése előidézheti azt a helyzetet, hogy az oltottak körében is megjelenhet bizonyos mértékig a tünetes megbetegedés,

de a tudomány jelenlegi állása szerint a kórháztól és súlyos megbetegedéstől továbbra is nagy arányban védettek maradunk – mondta.

Duda Ernő szegedi virológus korábban úgy fogalmazott: ha keményen dolgozunk rajta, akkor jó esély van a járvány negyedik hullámára Magyarországon. A professzor szerint kizárólag az emberi hülyeségen múlik, mikor lesz vége a járványnak

