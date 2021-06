Texasban már most pokoli hőség tombol, ám a csúcsra járatott klímaberendezések miatt újabb áramkimaradásoktól tartanak. A szolgáltatók ezért távolról igyekeznek lejjebb venni a műszerek fordulatszámát.

Év elején a hóviharokkal tarkított hidegfront több napra is sötétbe borította Texast, mivel a közműszolgáltatókat teljesen felkészületlen érte a hirtelen jött ítéletidő. Bár a problémákat azóta orvosolták, a helyiek mégsem nyugodtak meg. Ennek oka, hogy az államot most éppen hőség sújtja, és a szüntelenül működő klímaberendezések miatt újabb áramszünettől tartanak.

Hasonlóan gondolkodhatnak néhány texasi szolgáltatónál is, ugyanis több cég távolról magasabb határértékre tekerte a lakosok termosztátját, hogy csökkentsék a hálózatra nehezedő terhelést. Ez a Daily dot szerint úgy vált lehetségessé, hogy az érintettek úgynevezett okostermosztátot használnak – mint amilyen a Google-féle Nest is –, azok pedig harmadik fél által is vezérelhetők.

A jelenség ugyanakkor váratlanul érte a texasiakat, és többen a közösségi médiában átkozzák az érintett cégeket. Annak ellenére is, hogy bizonyos szolgáltatók fenntartják jogot, hogy módosítsák a termosztát által beállított hőfokot, melyről a szerződésben is tájékoztatják az ügyfelet. Erről azonban sokan csak most értesülnek.

A Daily dot idézi egy texasi lakos kálváriáját, aki elmondása szerint még kellemes otthoni hőmérsékletben tért nyugovóra háromesztendős gyermekével, majd arra ébredt, hogy a lakásban elviselhetetlen forróság van. Akkor vált világossá számára is, hogy a közműcég távolról beavatkozott, amit esetében is azzal magyaráztak, hogy csak így lehet szinten tartani a hálózati kapacitást.

