A Kanada felől helyi idő szerint hétfő hajnalban betörő hidegfront teljesen készületlenül ért több államot is az Egyesült Államokban: Texas fővárosában, Austinban nemcsak a repülőtér forgalmát állították le – az országban összesen háromezer járatot töröltek –, de a tömegközlekedést is, a közműszolgáltatások pedig akadoznak. A hirtelen betörő hóvihar pedig áldozatokat is követelt: szerdáig legalább húsz ember vesztette életét a hidegben.

Messze Texas a vihar által legsúlyosabban érintett állam, ám a University of Texas at Austin hallgatója, Kertész F. Ajna a hvg.hu-nak azt mondta, sem az állam, sem pedig a lakók nem vették elég komolyan a hidegfrontról szóló figyelmeztetéseket, aminek következtében végül több millióan maradtak áram nélkül. Az egyetemista szerint csütörtök hajnalra ígérték a teljes áramellátás visszaállítását az egész államban, ahol mínusz 15 fokig is süllyedt a hőmérséklet.

© Kertész F. Ajna

Austinban – ez a helyszíni képeken is látszik – szerdáig nem takarították az utcákat, ugyanis Ajna elmondása szerint

egyszerűen nincsenek hókotrók Texas állam fővárosában.

Az egyetemista hozzátette, hogy több helyen olyan magas az utakon a hó, hogy a járdával egy magasságban van a szintje – ez alapból lehet nem hangzik soknak, ám egy sivatagi államban bizony áldatlan állapotnak számít. Ennek megfelelően az utakon jócskán megfogyatkoztak az autósok. Kertész F. Ajna hozzátette, hogy nemcsak az autós forgalom, hanem a tömegközlekedés is leállt. „Hétfő óta nem láttam egy buszt sem” – mondta, éppen ezért meglepőnek tartja, hogy hivatalosan csak szerdán jelentették be, hogy nem működik a tömegközlekedés. Aki mégis úgy dönt, hogy útra kel – például bevásárolni – az a havas utakon csúszkál, okoz, vagy válik balesetek áldozatává – meséli.

Texas kormányzója, Greg Abbott ugyan segítséget kért a szövetségi kormánytól, hogy küldjenek hókotrókat az államba, de Ajna szerdáig nem látta őket megjelenni az utcákon. Abbott egyébként nemcsak hókotrókat, hanem 60 generátort is kért a szövetségi kormánytól a kórházak áramellátásának biztosítására.

Nyilatkozónk szerint a Texasba vezényelt Nemzeti Gárda is láthatatlan maradt eddig, pedig hivatalosan a helyreállítási munkálatokban való segítségnyújtás, valamint a rendfenntartás lenne a feladatuk.

Az utakat ráadásul nemcsak, hogy nem takarítják, de nem is „csúszásmentesítik”, sózzák, hiszen nincs mivel: sem útszóró sót, sem homokot nem halmoztak fel előre. Az austini repülőtér forgalmát is részben az utak állapota miatt voltak kénytelenek leállítani, hiszen az ott dolgozók nem tudtak bejutni sem munkahelyükre.

© Kertész F. Ajna

Ajna elmondása szerint a helyi boltokban nem volt pánikvásárlás a vihar előtt – vélhetően azért, mert senki nem vette komolyan az ítéletidő fenyegetését. Mára azonban több kisebb bolt bezárt, a nagyobbak előtt pedig komoly sor alakult ki. "Egyszerre csak limitált számú embert engednek be a boltokba a járvány miatt – mondta Ajna –, de többen csak ételért állnak sorba, mert most a házhoz szállítás sem működik”. Mint mondja, ő vett elemlámpát arra az esetre, ha elmenne az áram, de őt ez eddig elkerülte. Több ismerősét azonban nem, volt köztük olyan, aki kénytelen volt egyik ismerőséhez költözni, mivel meleg víz és fűtés nélkül maradt.

A főváros áramszolgáltatója, az Austin Energy weboldalán részletes, pár percenként frissülő térképet tett közzé arról, hogy hol vannak aktuálisan áramkimaradások. A térkép pedig cikkünk írásának idején is gazdagon tarkított vörös foltokkal.

A szolgáltató pedig sokszor hiába próbálta visszakapcsolni az áramot: az állam egyes részein ugyanis olyan mértékű energiaigény alakult ki, ami – ha visszakapcsolják hirtelen mindenhol –, túlterhelte volna a hálózatot. Ajna szerint van, ahol a vízellátással is akadnak gondok, így több helyen már forralniuk kell az ivóvizet a lakóknak.

© Kertész F. Ajna

Elmondta azt is, hogy a koronavírus miatt a Magyarországon is ismert hibrid rendszert használják az egyetemek – vagyis tartanak online és személyes órákat is – azonban a hóhelyzet miatt tanítási szünetet vezettek be. Hivatalosan a szünet csak csütörtökig tartott volna a University of Texas austini kampuszán is, azonban ezt az áramkimaradások miatt péntekig meghosszabbították: áram híján ugyanis interneten sem lehet tanítani.

Az egyetemi kollégiumokat – például a magyar intézkedésekkel ellentétben – nem ürítették ki a járvány alatt sem, Ajna elmondása szerint a hallgatók pedig kiélvezték a tanítási szünetet és a havat is: hatalmas bulikat tartottak, voltak, akik autó után kötött snowboardozással múlatták az időt.

Azonban nem csak az Egyesült Államokban okozott fennakadásokat a vihar. Mexikó északi részén nem a hideg, hanem annak következményei okoztak fennakadást: befagytak a Texas felől érkező földgázvezetékek, így több ezer háztartás maradt fűtés nélkül. A gázvezetékek fagyása az amerikaiakra is érzékenyen hatott: a hideg miatt megnőtt az érintett államok lakóinak gázszükséglete, az Euronews tudósítása szerint négy nap alatt húsz százalékkal emelkedett az energiaigény az érintett államokban.

© Kertész F. Ajna

A mostoha időjárás szinte minden államban hatással volt a koronavírus elleni vakcinák kiszállítására és beadására is – ismerte el Joe Biden kormánya az AP hírügynökség tudósítása szerint. Texasi jelentések szerint szerdán 400 ezer adag vakcinának kellett volna megérkeznie az államba, azonban az utak állapota és a vihar miatt a szállítmány késni fog. Szintén Texasban az áramkimaradások miatt nem működtek a hűtőberendezések az egyik kórházban sem, így nyolcezer adag Moderna-vakcinát nem tudtak hűtve tartani, ezeket rövid idő alatt be kellett adniuk. A kórház előtt több órás sor alakult ki, volt, aki négy órát várt arra a hidegben, hogy megkapja az oltóanyagot.

Texast a szerdai időjárásjelentések szerint már nem fogja több hóvihar sújtani a közeljövőben, sőt, ha a kormányzó által kért hókotrók sem érkeznek meg péntekig, akkor sem lehet már nagyobb gond, hiszen a jelenlegi -1 Celsius-fokról szombatra akár +12 Celsius- fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála. Az ítéletidő az előrejelzések szerint északnyugat felé húzódik tovább a következő napokban.