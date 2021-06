A még be sem mutatott, de már kiszivárgott oprendszer egyik változata furcsa korlátozással rendelkezik: internetet igényel a telepítéshez.

Érdekes jelenségre figyelt fel a Windows 11 Home jelzésű változatánál a Neowin: a portál szerint ezt a kiadást csakis aktív internetkapcsolat és létező Microsoft-fiók birtokában lehet telepíteni, a folyamat máskülönben nem megy tovább.

Hasonló jelenség a Windows 10-nél is létezik, ám ott könnyen áthidalható, az internettel kapcsolatos beállítások pedig utólag, a telepítés után is elvégezhetők. A portál úgy véli, hogy ezt a folyamatot változtatta most meg a Microsoft

és a Windows 11 telepítésénél – de csak a Home-nál – már alapkövetelmény az élő netkapcsolat.

A Neowin természetesen megpróbálkozott hálózati elérés nélkül telepíteni a rendszert, de a folyamat nem futott le: amikor a szoftver nem „látta” az internetet, egy figyelmeztető ablakot dobott fel. A korlátozás ennek ellenére (illetve most még) megkerülhetőnek tűnik: az ablakok, valamint a programok bezárására szolgáló ALT + F4 billentyűkombinációkkal ez a felület is lezárható, a telepítésre nincs hatással.

Azt persze nem tudni, hogy a trükk az éles változatban is működik-e. Elképzelhető, hogy csak hiba.

