[{"available":true,"c_guid":"0b10bf65-5da3-4a78-bb6c-60dff5a70627","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Latifa hercegnőről előzőleg hónapokig nem lehetett tudni semmit.","shortLead":"Latifa hercegnőről előzőleg hónapokig nem lehetett tudni semmit.","id":"20210621_madrid_latifa_hercegno_dubaj_emir","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b10bf65-5da3-4a78-bb6c-60dff5a70627&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"509725df-de1f-4a15-8c42-4d75fe8458a3","keywords":null,"link":"/elet/20210621_madrid_latifa_hercegno_dubaj_emir","timestamp":"2021. június. 21. 19:31","title":"Lefotózták Madridban a dubaji emír lányát, akit korábban kommandósok cipeltek haza, amiért világot akart látni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy családi ház nappalija égett, a tűzoltók egy holttestet találtak a helyiségben.","shortLead":"Egy családi ház nappalija égett, a tűzoltók egy holttestet találtak a helyiségben.","id":"20210621_halalos_lakastuz_tortent_mateszalka","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69156c13-8c26-4516-a518-d898a147b5d2","keywords":null,"link":"/itthon/20210621_halalos_lakastuz_tortent_mateszalka","timestamp":"2021. június. 21. 21:29","title":"Halálos lakástűz volt Mátészalkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"444a7380-0c61-4537-a897-d9258a6f7346","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A harmadik csoportkör vége felé közeledve egyre nyilvánvalóbban látszik, hogy ki jut tovább és ki esik ki. A D-csoport attól igazán izgalmas, hogy innen mind a négy csapatnak van esélye mind a továbbjutásra, mind a kiesésre. ","shortLead":"A harmadik csoportkör vége felé közeledve egyre nyilvánvalóbban látszik, hogy ki jut tovább és ki esik ki. A D-csoport...","id":"20210622_eb_tizenkettedik_nap_pp","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=444a7380-0c61-4537-a897-d9258a6f7346&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa3eccf2-83b6-42f6-8eff-5868a3288788","keywords":null,"link":"/sport/20210622_eb_tizenkettedik_nap_pp","timestamp":"2021. június. 22. 06:40","title":"Nem lesz szivárványszínű a müncheni stadion, ha verjük a németeket, az angolok is lehetnek a következők – élőben a foci-Eb tizenkettedik napjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a774f2d6-9d6d-44cb-9db7-b72cf2347b20","c_author":"HVG","category":"360","description":"Színházi életünk komor pillanatai és egy legendás Marat-előadás születésének körülményei a pécsi Jelenkor legújabb számában.","shortLead":"Színházi életünk komor pillanatai és egy legendás Marat-előadás születésének körülményei a pécsi Jelenkor legújabb...","id":"202124_folyoirat__acs_janos_vilaga_szinhazi_felszam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a774f2d6-9d6d-44cb-9db7-b72cf2347b20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c831d47c-6885-4539-8a49-b70172d5196b","keywords":null,"link":"/360/202124_folyoirat__acs_janos_vilaga_szinhazi_felszam","timestamp":"2021. június. 21. 10:00","title":"Még nem látszik mi lehet a POSZT utódja, de a töprengés elkezdődött ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcdf38fa-dbb1-4bf4-9860-a3a8c3bbc11d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Némileg ellentmondanak az üzleti szféra és a lakosság várakozásai a havi konjunktúraindex szerint.","shortLead":"Némileg ellentmondanak az üzleti szféra és a lakosság várakozásai a havi konjunktúraindex szerint.","id":"20210621_GKI_Mar_annyira_bizakodnak_a_magyarok_mint_a_valsag_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dcdf38fa-dbb1-4bf4-9860-a3a8c3bbc11d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b65bf8d-2701-4cfb-a9c9-e06021364907","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210621_GKI_Mar_annyira_bizakodnak_a_magyarok_mint_a_valsag_elott","timestamp":"2021. június. 21. 06:05","title":"GKI: Már annyira bizakodnak a magyarok, mint a válság előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ca98694-193c-4642-b2a6-2fbc23e0c06c","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Majdnem tíz év után, Matolcsy György vezetése alatt most először készül kamatemelésre a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa. A döntésben sokan azt látják, hogy a jegybank szembekerült az eddig hasonló módon gondolkodó kormánnyal, egy másik nézőpontból azonban épp hogy hozzájárul a maga eszközével ahhoz, hogy a Fidesz megőrizze népszerűségét a választások előtt. De mi árthat jobban a Fidesznek: a magas infláció vagy a magasabb kamatok?","shortLead":"Majdnem tíz év után, Matolcsy György vezetése alatt most először készül kamatemelésre a Magyar Nemzeti Bank Monetáris...","id":"20210622_kamatemeles_elozetes_monetaris_tanacs_matolcsy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8ca98694-193c-4642-b2a6-2fbc23e0c06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78a8dc61-9bfa-4d10-805c-349b3e1241cf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210622_kamatemeles_elozetes_monetaris_tanacs_matolcsy","timestamp":"2021. június. 22. 06:30","title":"Árt-e a Fidesznek a jegybank, ha most a kanyarban előzés helyett a kanyarban fékez?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d18d16d-11bc-4e27-b679-37476c7ced00","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kánikula miatt az ország nagy részére 2-es fokú figyelmeztetést is kiadtak a meteorológusok.","shortLead":"A kánikula miatt az ország nagy részére 2-es fokú figyelmeztetést is kiadtak a meteorológusok.","id":"20210621_idojaras_hetfo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1d18d16d-11bc-4e27-b679-37476c7ced00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23af578e-be3f-43cc-bb1c-c95a6839626d","keywords":null,"link":"/itthon/20210621_idojaras_hetfo","timestamp":"2021. június. 21. 05:19","title":"37 fokos hőség is lehet hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b078249-1f3b-4083-b04a-63831b598344","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kétségtelenül eredeti járványtervre egy új könyvből derült fény.","shortLead":"A kétségtelenül eredeti járványtervre egy új könyvből derült fény.","id":"20210622_Donald_Trump_Guantanamora_kuldte_volna_a_koronavirusos_amerikaiakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b078249-1f3b-4083-b04a-63831b598344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5381932f-4af4-444f-9337-3190e0040093","keywords":null,"link":"/elet/20210622_Donald_Trump_Guantanamora_kuldte_volna_a_koronavirusos_amerikaiakat","timestamp":"2021. június. 22. 10:07","title":"Donald Trump Guantánamóra küldte volna a koronavírusos amerikaiakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]