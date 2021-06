Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"af8c186c-3656-4634-a15f-75d457e5da4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két órára megállítottak egy szurkolói buszt a német hatóságok, a tűzvédelmi szempontból nem biztonságos molinókat nem engedik be, a városon belül pedig busszal viszik a magyar szurkolókat a stadionba – mondta el a miniszter.","shortLead":"Két órára megállítottak egy szurkolói buszt a német hatóságok, a tűzvédelmi szempontból nem biztonságos molinókat nem...","id":"20210623_Szijjarto_nemet_magyar_szurkolok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af8c186c-3656-4634-a15f-75d457e5da4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"894e1a2c-f30c-462f-86f1-e122ee1ea5b7","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_Szijjarto_nemet_magyar_szurkolok","timestamp":"2021. június. 23. 18:15","title":"Szijjártó üzent a német–magyar meccsre tartó szurkolóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8273aabb-28db-4baf-8bce-b79e4b519eab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Dave Smith többször állt a halál küszöbén, a családjától is elbúcsúzott, ám egy kezelés végül meggyógyította.","shortLead":"Dave Smith többször állt a halál küszöbén, a családjától is elbúcsúzott, ám egy kezelés végül meggyógyította.","id":"20210624_koronavirus_korhaz_fertozes_immunhiany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8273aabb-28db-4baf-8bce-b79e4b519eab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89f0cfb4-7f17-4cfd-8b18-665433d1a373","keywords":null,"link":"/tudomany/20210624_koronavirus_korhaz_fertozes_immunhiany","timestamp":"2021. június. 24. 13:03","title":"Egy idős brit férfi 305 napon át volt koronavírusos, többször kórházba került, de túltélte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3728cab7-8e1b-411d-834f-c36685605a8e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy 3000 évvel ezelőtt élt férfi csontvázán korábban 790 mély, fogak ejtette sérülést találtak. 