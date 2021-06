Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9d335f98-e624-4475-8e93-ba1b759beaf3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az okról egyelőre nincs hivatalos információ.","shortLead":"Az okról egyelőre nincs hivatalos információ.","id":"20210623_orban_viktor_foci_eb_magyar_nemet_munchen_utazas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d335f98-e624-4475-8e93-ba1b759beaf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ddc1c5-472e-4462-9cb8-0b991a037667","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_orban_viktor_foci_eb_magyar_nemet_munchen_utazas","timestamp":"2021. június. 23. 09:39","title":"DPA: Orbán lemondta az útját a magyar meccsre Münchenbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc4f8ad8-067b-4b53-b27e-05e488a078e2","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Nincs sok esélye a magyar kormánynak a jogvitában, miután a Bizottság rámutatott: a melegellenes törvény nemcsak az alapvető jogokat, hanem az EU lényegét, a belső piac szabad működését sérti.","shortLead":"Nincs sok esélye a magyar kormánynak a jogvitában, miután a Bizottság rámutatott: a melegellenes törvény nemcsak...","id":"20210623_belso_piac_veszelyezteti_melegellenes_torveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc4f8ad8-067b-4b53-b27e-05e488a078e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ec9d254-dafa-4410-a700-0dff58ec66fd","keywords":null,"link":"/eurologus/20210623_belso_piac_veszelyezteti_melegellenes_torveny","timestamp":"2021. június. 23. 18:28","title":"Itt a levél, amit az Európai Bizottság küldött a magyar kormánynak – nem sok esélyt hagynak Orbánéknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5837f28-dc19-4578-9e44-6d174a262642","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos átlag továbbra is alacsony értéket mutat a népegészségügyi központ szerint.","shortLead":"Az országos átlag továbbra is alacsony értéket mutat a népegészségügyi központ szerint.","id":"20210623_nnk_koronavirus_szennyviz_koncentracio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5837f28-dc19-4578-9e44-6d174a262642&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ae60e10-0682-4fd4-b520-23e41cdd4dcf","keywords":null,"link":"/itthon/20210623_nnk_koronavirus_szennyviz_koncentracio","timestamp":"2021. június. 23. 11:34","title":"Az NNK szerint minden vizsgált városban alacsony a koronavírus koncentrációja a szennyvízben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf5847b7-da91-48f3-8976-0bfe1bbc636e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van éle, és van nyár a labdarúgó-Eb-n túl is. Mi minden napra keresünk és ajánlunk valamit, amivel ki lehet tölteni a focival párhuzamos világot. Például ételekkel és történetekkel.","shortLead":"Nehéz lesz megkerülni ezekben a napokban és hetekben a meccsek gravitációs erejét, de nem lehetetlen, mert van éle, és...","id":"20210623_Foci_helyett_Pizza_Szusi_Hamburger","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf5847b7-da91-48f3-8976-0bfe1bbc636e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1f2dfa4-a1a1-40bc-b110-d537953ff293","keywords":null,"link":"/elet/20210623_Foci_helyett_Pizza_Szusi_Hamburger","timestamp":"2021. június. 23. 09:30","title":"Foci helyett: Pizza! Szusi! Hamburger!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3e94647-0c53-4d41-9b9c-f72bd001f57d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelenleg gyártott járművek nagyobb része már hibrid meghajtást kap.","shortLead":"A jelenleg gyártott járművek nagyobb része már hibrid meghajtást kap.","id":"20210623_Tobb_mint_140_ezer_autot_gyarthat_iden_az_esztergomi_Suzuki","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3e94647-0c53-4d41-9b9c-f72bd001f57d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac1374a8-941c-4f4a-829c-fe15e65582b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210623_Tobb_mint_140_ezer_autot_gyarthat_iden_az_esztergomi_Suzuki","timestamp":"2021. június. 23. 09:26","title":"Több mint 140 ezer autót gyárthat idén az esztergomi Suzuki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01f2c2ee-9f2c-44d2-b3da-af0201277604","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 13-as számtól való rettegés komolyságát mutatja, hogy néhány Apple-rajongó inkább nem vásárolja meg az új készüléket, ha azt tényleg iPhone 13-nak fogják hívni.","shortLead":"A 13-as számtól való rettegés komolyságát mutatja, hogy néhány Apple-rajongó inkább nem vásárolja meg az új készüléket...","id":"20210623_apple_iphone_13_felmeres_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=01f2c2ee-9f2c-44d2-b3da-af0201277604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d78fb5-4dc6-4bbc-8a76-9794e6c9390b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210623_apple_iphone_13_felmeres_kutatas","timestamp":"2021. június. 23. 12:03","title":"Több Apple-rajongó már most frászt kap az iPhone 13 nevétől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"890e176f-3474-4c30-b338-ba8896a77165","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy frissen publikált kutatási eredmény szerint a bojtosúszójúhal-alakúak rendjébe tartozó halak sokkal tovább maradnak embrionális állapotban, mint bármelyik szárazföldi emlősállat.","shortLead":"Egy frissen publikált kutatási eredmény szerint a bojtosúszójúhal-alakúak rendjébe tartozó halak sokkal tovább maradnak...","id":"20210623_hal_kutatas_coelacanth_bojtosuszojujal_alakuak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=890e176f-3474-4c30-b338-ba8896a77165&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ceb8fd97-4f20-4635-97c9-81f8ea1078b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210623_hal_kutatas_coelacanth_bojtosuszojujal_alakuak","timestamp":"2021. június. 23. 16:33","title":"20 év helyett 100 évig is élhet a halfaj, amit sokáig kihaltnak hittek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c20b1136-2b8f-42f6-86d7-c5bfeb2d805e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ilyenkor 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet. ","shortLead":"Ilyenkor 15-20 perc napon tartózkodás esetén is bőrpír keletkezhet. ","id":"20210624_uv_b_sugarzas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c20b1136-2b8f-42f6-86d7-c5bfeb2d805e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60632bcb-b0a3-403b-b915-6f9f338432bf","keywords":null,"link":"/itthon/20210624_uv_b_sugarzas","timestamp":"2021. június. 24. 05:57","title":"Extrém UV-B sugárzás várható csütörtökön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]