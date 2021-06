Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"251ada3c-1d6b-41b2-91ab-5a1e827a481c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vízivásra buzdít a DK elnöke.","shortLead":"A vízivásra buzdít a DK elnöke.","id":"20210618_gyurcsany_narancsle_cristiano_ronaldo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=251ada3c-1d6b-41b2-91ab-5a1e827a481c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87c4f05b-760a-45ab-85d2-83da1d2d3847","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_gyurcsany_narancsle_cristiano_ronaldo","timestamp":"2021. június. 18. 08:38","title":"Gyurcsány narancslével játszotta el Cristiano Ronaldo akcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"015e69a8-0b40-462e-bceb-68d779595b3b","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Sorra buknak be az adókkal trükköző vagyonvédelmi cégek, legutóbb az NBI-es focimeccsek biztosításáról híres Tóth Csaba és társai kerültek emiatt pácba. De milyen módszerekkel próbálják kijátszani az államot, mire jók a \"dobós cégek\", miért van sok pénz a meccsek biztosításában és kik azok, akik még a csalókat is meg tudják kopasztani? ","shortLead":"Sorra buknak be az adókkal trükköző vagyonvédelmi cégek, legutóbb az NBI-es focimeccsek biztosításáról híres Tóth Csaba...","id":"20210618_A_focimeccsek_biztositasa_egy_aranybanya","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=015e69a8-0b40-462e-bceb-68d779595b3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb084c29-c06d-4cac-a7eb-10f05fa8ac0c","keywords":null,"link":"/itthon/20210618_A_focimeccsek_biztositasa_egy_aranybanya","timestamp":"2021. június. 18. 06:30","title":"Nagyban megy az ügyeskedés a vagyonőröknél, a focimeccsek biztosítása pedig aranybánya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e624d15-57d9-4da4-86bf-f8e15e8cacf0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az elektronikai hulladékok közé tartoznak a régi számítógépek, televíziók és telefonok, melyek az értékes fémek mellett mérgező anyagokat is tartalmazhatnak.","shortLead":"Az elektronikai hulladékok közé tartoznak a régi számítógépek, televíziók és telefonok, melyek az értékes fémek mellett...","id":"20210616_who_gyerekek_egeszseg_elektronikai_hulladek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e624d15-57d9-4da4-86bf-f8e15e8cacf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f76f496-6b43-4db9-8182-f9da171d0ce6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210616_who_gyerekek_egeszseg_elektronikai_hulladek","timestamp":"2021. június. 16. 13:31","title":"WHO: Súlyos veszélyt jelent a gyerekek egészségére az elektronikai hulladék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9612b6e0-63f9-4e3f-b95f-961af215687d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az ukrán válogatott a két gólt hozó első félidő után magának tette nehézzé az észak-macedónok elleni meccset.","shortLead":"Az ukrán válogatott a két gólt hozó első félidő után magának tette nehézzé az észak-macedónok elleni meccset.","id":"20210617_ukrajna_eszak_macedonia_foci_eb_euro_2020","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9612b6e0-63f9-4e3f-b95f-961af215687d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de7c47a6-e001-4ea5-9ea5-04d6d6161f7c","keywords":null,"link":"/sport/20210617_ukrajna_eszak_macedonia_foci_eb_euro_2020","timestamp":"2021. június. 17. 17:19","title":"Ukrajna kiszenvedte a győzelmet Észak-Macedónia ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"240141bb-f1b1-4326-a7ad-b4bf37d7939c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A pandémia arra kényszerítette a színházakat, hogy előadásaikat online közvetítsék a nézők felé. Ezzel végre országosan és a határon túlon is elérhetővé váltak a színdarabok: Németországból, Hongkongból és az Egyesült Arab Emírségekből is voltak nézői a SzínházTV-nek.","shortLead":"A pandémia arra kényszerítette a színházakat, hogy előadásaikat online közvetítsék a nézők felé. Ezzel végre országosan...","id":"20210616_Bevalt_az_online_forma_meg_Hongkongbol_is_voltak_nezoi_a_SzinhazTVnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=240141bb-f1b1-4326-a7ad-b4bf37d7939c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8da0005-45b4-4662-abe8-400d98cdb809","keywords":null,"link":"/kultura/20210616_Bevalt_az_online_forma_meg_Hongkongbol_is_voltak_nezoi_a_SzinhazTVnek","timestamp":"2021. június. 16. 15:02","title":"Bevált az online forma, még Hongkongból is voltak nézői a SzínházTV-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2a7fe43-105c-4e14-b9ed-6e749f70efaa","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök egy horvát hetilapnak adott interjút, amelyben elismerte: van véleménykülönbség a migrációval kapcsolatban közte és a katolikus egyházfő között.","shortLead":"A miniszterelnök egy horvát hetilapnak adott interjút, amelyben elismerte: van véleménykülönbség a migrációval...","id":"20210617_orban_viktor_ferenc_papa_talalkozo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2a7fe43-105c-4e14-b9ed-6e749f70efaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1436417e-983b-4406-a003-c790c302cb68","keywords":null,"link":"/itthon/20210617_orban_viktor_ferenc_papa_talalkozo","timestamp":"2021. június. 17. 18:22","title":"Orbán: Még a Szentatya sem védett az álhírek ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de09b46a-6247-4c7a-ae1e-ef3f170fd638","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Három fázisban kutatnák a Holdat az orosz és a kínai tudósok, a projekthez mások is csatlakozhatnak.","shortLead":"Három fázisban kutatnák a Holdat az orosz és a kínai tudósok, a projekthez mások is csatlakozhatnak.","id":"20210617_kina_oroszorszag_urkutatas_hold_bazis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de09b46a-6247-4c7a-ae1e-ef3f170fd638&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ea6ae80-7064-46c3-98d5-edf72024601d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210617_kina_oroszorszag_urkutatas_hold_bazis","timestamp":"2021. június. 17. 14:03","title":"Hív Kína, vár Oroszország – társakat keresnek a Hold-bázisra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e810fdf-87a7-4a40-8dcc-91a488af286e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook az amerikai Michigani Egyetemmel közösen készített olyan rendszert, amely az eddiginél nagyobb eséllyel kaphatja el a deepfake-videókat.","shortLead":"A Facebook az amerikai Michigani Egyetemmel közösen készített olyan rendszert, amely az eddiginél nagyobb eséllyel...","id":"20210617_facebook_algoritmus_deepfake_video_mesterseges_intelligencia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9e810fdf-87a7-4a40-8dcc-91a488af286e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fdd96f1-ec1d-4403-ad97-310a3cd56f45","keywords":null,"link":"/tudomany/20210617_facebook_algoritmus_deepfake_video_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2021. június. 17. 11:33","title":"Olyan algoritmust fejlesztett a Facebook, amely a kamuvideók eredetét is kinyomozza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]