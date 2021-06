Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2132b005-175a-42e4-a21a-cb455cdf24f8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hibrid hajtásláncú Ferrari 296 GTB nyitható tetős változatban is igen jól mutat.","shortLead":"A hibrid hajtásláncú Ferrari 296 GTB nyitható tetős változatban is igen jól mutat.","id":"20210629_magyar_kez_rajzolta_meg_a_legujabb_ferrari_kabrio_valtozatat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2132b005-175a-42e4-a21a-cb455cdf24f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"535b5d55-abad-4a52-9ecf-77f25e1b01fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20210629_magyar_kez_rajzolta_meg_a_legujabb_ferrari_kabrio_valtozatat","timestamp":"2021. június. 29. 06:41","title":"Magyar kéz rajzolta meg a legújabb Ferrari kabrió változatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32af7522-480b-4160-85d5-5c45461e26a1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Insider tesztelői program résztvevői már hozzáférnek az első (legális és hivatalos forrásból származó) szoftververzióhoz. De aki nincs benne, az is gyorsan csatlakozhat.","shortLead":"Az Insider tesztelői program résztvevői már hozzáférnek az első (legális és hivatalos forrásból származó...","id":"20210629_windows_11_tesztverzio_letoltes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32af7522-480b-4160-85d5-5c45461e26a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c0d3bc4-4072-4883-9777-d52648e4df85","keywords":null,"link":"/tudomany/20210629_windows_11_tesztverzio_letoltes","timestamp":"2021. június. 29. 11:33","title":"Tölthető az első hivatalos tesztverzió a Windows 11-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8c186c-3656-4634-a15f-75d457e5da4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nagy labdarúgó-mérkőzések előtt általában sorsolják a szövetségek, mely szerencsés fiatal sportolók kísérhetik ki a világ legnagyobb sztárjait a pályára. Magyarországon úgy alakult, hogy két Szijjártó is közéjük került.","shortLead":"A nagy labdarúgó-mérkőzések előtt általában sorsolják a szövetségek, mely szerencsés fiatal sportolók kísérhetik ki...","id":"20210629_szijjarto_jatekoskisero_hollandia_csehorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=af8c186c-3656-4634-a15f-75d457e5da4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76916e85-23c6-4685-a5a9-d5370f91b619","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_szijjarto_jatekoskisero_hollandia_csehorszag","timestamp":"2021. június. 29. 14:27","title":"Épp úgy hívták a Hollandia–Csehország-meccs két fiatal játékoskísérőjét, mint Szijjártó Péter gyerekeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79c1b3f8-a248-43c5-ba7d-2afab2d25751","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Értékei védelmében az EU-nak gazdasági és jogi eszközöket egyaránt be kell vetnie, írja a brit lap a magyar kormány által elfogadott homofóbtörvény kapcsán.","shortLead":"Értékei védelmében az EU-nak gazdasági és jogi eszközöket egyaránt be kell vetnie, írja a brit lap a magyar kormány...","id":"20210629_Financial_Times_No_a_szakadek_Magyarorszag_es_az_EU_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79c1b3f8-a248-43c5-ba7d-2afab2d25751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdbbc962-df93-48e9-b978-3ff3f3dbec12","keywords":null,"link":"/360/20210629_Financial_Times_No_a_szakadek_Magyarorszag_es_az_EU_kozott","timestamp":"2021. június. 29. 07:30","title":"Financial Times: Nő a szakadék Magyarország és az EU között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0bb081e-29e5-4aa9-96b6-5b5044565ee5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Luca Loutenbach érti, hogyan kell kihasználni a gyorsan jött hírnevet.","shortLead":"Luca Loutenbach érti, hogyan kell kihasználni a gyorsan jött hírnevet.","id":"20210630_Swiss_svajci_szurkolo_negyeddonto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0bb081e-29e5-4aa9-96b6-5b5044565ee5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e11ca388-09bf-4139-955d-dee3028698eb","keywords":null,"link":"/sport/20210630_Swiss_svajci_szurkolo_negyeddonto","timestamp":"2021. június. 30. 17:27","title":"Elviheti a Swiss légitársaság a mémmé vált svájci szurkolót a szentpétervári negyeddöntőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30b3122d-2d23-4178-9858-0432d8a2183f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A jelenlegi technológiákkal 2025-re legfeljebb 150 millió szén-dioxidot lehetne kivonni a légkörből, ami sokkal kevesebb, mint amire szükség van.","shortLead":"A jelenlegi technológiákkal 2025-re legfeljebb 150 millió szén-dioxidot lehetne kivonni a légkörből, ami sokkal...","id":"20210630_szen_dioxid_legkor_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_legszennyezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30b3122d-2d23-4178-9858-0432d8a2183f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97df77f8-bb94-4a10-af23-94a0ee8f099a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210630_szen_dioxid_legkor_klimavaltozas_globalis_felmelegedes_legszennyezes","timestamp":"2021. június. 30. 15:03","title":"Egymilliárd tonna szén-dioxidot kellene kivonni a légkörből 2025-ig, de ettől nagyon messze vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77f82f9e-08ad-4326-9d82-f5f2a8be51cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram hírfolyama felhasználó által követett fiókok tartalmaiból áll össze, de ez hamarosan megváltozik. Az üzemeltetőnek kísérletezni támadt kedve.","shortLead":"Az Instagram hírfolyama felhasználó által követett fiókok tartalmaiból áll össze, de ez hamarosan megváltozik...","id":"20210629_instagram_ajanlott_bejegyzes_poszt_kepek_kepmegosztas_kepmegoszto_hirfolyam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=77f82f9e-08ad-4326-9d82-f5f2a8be51cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"662aaafa-8352-4694-86e0-01e23e21b4e6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210629_instagram_ajanlott_bejegyzes_poszt_kepek_kepmegosztas_kepmegoszto_hirfolyam","timestamp":"2021. június. 29. 09:03","title":"Ne lepődjön meg, hamarosan idegenek fotóit is látni fogja az Instagram hírfolyamában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72da4dcc-082b-411f-86de-06d40714c220","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A 63 éves Duncan Campbell ezentúl a gyógyulására koncentrál.\r

\r

","shortLead":"A 63 éves Duncan Campbell ezentúl a gyógyulására koncentrál.\r

\r

","id":"20210629_Visszavonul_a_UB40_enekese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72da4dcc-082b-411f-86de-06d40714c220&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70a0a253-4607-40a5-9e06-9b818ed67f83","keywords":null,"link":"/kultura/20210629_Visszavonul_a_UB40_enekese","timestamp":"2021. június. 29. 09:49","title":"Visszavonul a UB40 énekese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]