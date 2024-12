Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"72536df2-94a2-438f-ada2-e1e3726d783a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szoboszlai Dominik egy góllal és egy gólpasszal járult hozzá a Liverpool 6-3-as sikeréhez a Tottenham Hotspur vendégeként az angol labdarúgó-bajnokság 17. fordulójának vasárnapi zárómérkőzésén.","shortLead":"Szoboszlai Dominik egy góllal és egy gólpasszal járult hozzá a Liverpool 6-3-as sikeréhez a Tottenham Hotspur...","id":"20241222_Szoboszlai-remekelt-a-Liverpool-legyozte-a-Tottenhamet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72536df2-94a2-438f-ada2-e1e3726d783a.jpg","index":0,"item":"c102682c-0929-4f10-8743-71b735c299b3","keywords":null,"link":"/sport/20241222_Szoboszlai-remekelt-a-Liverpool-legyozte-a-Tottenhamet","timestamp":"2024. december. 22. 19:45","title":"Szoboszlai remekelt, a Liverpool legyőzte a Tottenhamet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd60edec-5c01-4221-850d-28ed9215e846","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Még 2024 elején közölték a tudósok, hogy az idei évben megkezdik a fognövesztő gyógyszer tesztelését embereken – ami az év vége előtt valóban meg is indult.","shortLead":"Még 2024 elején közölték a tudósok, hogy az idei évben megkezdik a fognövesztő gyógyszer tesztelését embereken – ami...","id":"20241223_fognoveszto-gyogyszer-usag-1-klinikai-vizsgalatok-megkezdese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd60edec-5c01-4221-850d-28ed9215e846.jpg","index":0,"item":"932eff06-c75e-439c-80ef-5147ab94fa4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20241223_fognoveszto-gyogyszer-usag-1-klinikai-vizsgalatok-megkezdese","timestamp":"2024. december. 23. 14:03","title":"Elkezdték emberekkel tesztelni a gyógyszert, ami segíthet újranöveszteni a fogakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b6c1cd9-2002-4d0e-aadc-83a4769afe89","c_author":"Tornyos Kata","category":"360","description":"Állandó sötétség, télen-nyáron meg lehet fagyni, kiváló az oktatás, és nem utolsósorban a legboldogabb ország a világon. Nagyjából ezek a jellemzők jutnak eszébe a magyaroknak Finnországról, ahova meglepően kevesen költöznek közülünk, annak ellenére, hogy rokonok vagyunk, más skandináv országok pedig kifejezetten népszerű kivándorlási célpontok. A finn kormány szinte kampányszerűen próbálja beszippantani a külföldieket – hogyan segítik a beilleszkedésüket, és milyen a háborús készültségben lévő Finnországban élni?","shortLead":"Állandó sötétség, télen-nyáron meg lehet fagyni, kiváló az oktatás, és nem utolsósorban a legboldogabb ország...","id":"20241223_Finnorszag-Helsinki-kulfoldon-elo-magyarok-Skandinavia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b6c1cd9-2002-4d0e-aadc-83a4769afe89.jpg","index":0,"item":"703bc822-d8ea-4899-92e8-17d94edfdcba","keywords":null,"link":"/360/20241223_Finnorszag-Helsinki-kulfoldon-elo-magyarok-Skandinavia","timestamp":"2024. december. 23. 10:54","title":"Lehet, hogy már nem a magyarok a finnek kedvencei, de azért még mindig nagyon várnak minket – mi igaz a finn sztereotípiákból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"821d7fc4-88b4-4faa-bf8e-1023f8c6a694","c_author":"Kuglics Sarolta (EUrologus)","category":"360","description":"Magyarországon mennek a legtöbben szabadságra a téli ünnepek alatt az Unió tagországai közül, de nem nálunk pihennek valóban a legtöbben. Európai vakációs év végi körkép.","shortLead":"Magyarországon mennek a legtöbben szabadságra a téli ünnepek alatt az Unió tagországai közül, de nem nálunk pihennek...","id":"20241222_EU-karacsony-unnep-pihenes-szabadsag-betegseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/821d7fc4-88b4-4faa-bf8e-1023f8c6a694.jpg","index":0,"item":"ad3f4df5-541b-43b0-aad1-f58a767bc6b6","keywords":null,"link":"/360/20241222_EU-karacsony-unnep-pihenes-szabadsag-betegseg","timestamp":"2024. december. 22. 11:00","title":"Karácsonyi pihenés: belebetegszünk, mire eljön a szabadság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5676aec9-b5d9-48b5-a036-19ca276b6602","c_author":"HVG","category":"360","description":"Rövidebb képzési idővel, de egyre inkább felértékelődik a munkaerőpiacon a közgazdászok mesterképzése, ami a korábbi időszakra nem volt jellemző. A jövő pedig az interdiszciplináris tudományoké és az adatelemzésé – mondja a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Karának dékánja, Veresné Somosi Mariann.","shortLead":"Rövidebb képzési idővel, de egyre inkább felértékelődik a munkaerőpiacon a közgazdászok mesterképzése, ami a korábbi...","id":"20241223_hvg-diploma-2025-veresne-somosi-mariann-dekan-miskolci-egyetem-gazdasagtudomanyi-kar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5676aec9-b5d9-48b5-a036-19ca276b6602.jpg","index":0,"item":"583ecf35-e854-4d5a-8b26-8f4fe6cd81f9","keywords":null,"link":"/360/20241223_hvg-diploma-2025-veresne-somosi-mariann-dekan-miskolci-egyetem-gazdasagtudomanyi-kar","timestamp":"2024. december. 23. 09:30","title":"„A gazdaságtudományi képzéseken végzettek 92 százaléka fél éven belül elhelyezkedik”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a25ebb65-478b-4c17-89bc-ec27ba9ff364","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az amerikaiak a jemeni fővárosban, Szanaaban található célpontok ellen hajtottak végre légicsapásokat, amikor az incidens történt.","shortLead":"Az amerikaiak a jemeni fővárosban, Szanaaban található célpontok ellen hajtottak végre légicsapásokat, amikor...","id":"20241222_egyesult-allamok-usa-vadaszgep-voros-tenger-jemen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a25ebb65-478b-4c17-89bc-ec27ba9ff364.jpg","index":0,"item":"203cec9d-6d73-4ce2-b653-4eee25f03686","keywords":null,"link":"/vilag/20241222_egyesult-allamok-usa-vadaszgep-voros-tenger-jemen","timestamp":"2024. december. 22. 08:54","title":"Lelőtte saját gépét az Egyesült Államok a húszi lázadók elleni művelet során","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93a742eb-9bf9-4cd8-97c0-3e84a4484389","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Nem bújhatunk el egymás elől, nem élhetünk külön-külön életeket – üzeni Korányi Eszter és Rana Szalman, a Harcosok a Békéért nevű izraeli–palesztin civil szervezet két társvezetője. Tizenöt hónapja próbálják a legnagyobb válságban is fenntartani a kommunikációt és képviselni a megbékélés hangját.","shortLead":"Nem bújhatunk el egymás elől, nem élhetünk külön-külön életeket – üzeni Korányi Eszter és Rana Szalman, a Harcosok...","id":"20241223_hvg-koranyi-eszter-rana-szalman-harcosok-a-bekeert-izrael-gaza-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93a742eb-9bf9-4cd8-97c0-3e84a4484389.jpg","index":0,"item":"0ebf2dd9-3663-4f54-9091-8fbc04b1fc5d","keywords":null,"link":"/360/20241223_hvg-koranyi-eszter-rana-szalman-harcosok-a-bekeert-izrael-gaza-interju","timestamp":"2024. december. 23. 06:30","title":"Hidakat kell építeni az emberek között – interjú Korányi Eszterrel és Rana Szalmannal, a Harcosok a Békéért izraeli–palesztin civil szervezet társvezetőivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3b481cc-6093-435c-9628-479f0d1967a8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Győző-Molnár Anna táplálkozástudományi szakember a Kösz, jól című podcastunk évadzáró adásában hasznos tanácsokat adott arról, hogyan legyünk mértékletesek az ünnepeket alatt is. ","shortLead":"Győző-Molnár Anna táplálkozástudományi szakember a Kösz, jól című podcastunk évadzáró adásában hasznos tanácsokat adott...","id":"20241222_karacsonyi-tippek-taplalkozas-menu-eves","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3b481cc-6093-435c-9628-479f0d1967a8.jpg","index":0,"item":"6b579004-1276-494a-828f-681c9a5a40d5","keywords":null,"link":"/elet/20241222_karacsonyi-tippek-taplalkozas-menu-eves","timestamp":"2024. december. 22. 10:00","title":"Nem mindig a mentes a jobb – táplálkozási tippek karácsonyra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]