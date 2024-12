Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"280ae6ec-e681-49ef-b997-60ebe1e1d92c","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"360","description":"Sztár volt a szocializmus idején, akire politikusok hallgattak. Az ország leggazdagabb embere lett a rendszerváltás után, ám szép lassan elvesztette politikai befolyását. Demján Sándor életútja.","shortLead":"Sztár volt a szocializmus idején, akire politikusok hallgattak. Az ország leggazdagabb embere lett a rendszerváltás...","id":"20241223_Demjan-Sandor-nyultenyesztes-Skala-MHB-Polus-Westend-takarekszovetkezetek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/280ae6ec-e681-49ef-b997-60ebe1e1d92c.jpg","index":0,"item":"8e1df10a-218b-45b5-bdda-18c6e07704f3","keywords":null,"link":"/360/20241223_Demjan-Sandor-nyultenyesztes-Skala-MHB-Polus-Westend-takarekszovetkezetek","timestamp":"2024. december. 23. 06:40","title":"A nyúltenyésztéstől a Westendig: hogyan lett az ország legismertebb üzletembere Demján Sándor?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14c34a35-6ee4-4a49-bd05-cdd3046fc951","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Samuel Patyt 4 évvel ezelőtt gyilkolták meg, miután egyik óráján Mohamed prófétát ábrázoló karikatúrákat mutatott a diákjainak.","shortLead":"Samuel Patyt 4 évvel ezelőtt gyilkolták meg, miután egyik óráján Mohamed prófétát ábrázoló karikatúrákat mutatott...","id":"20241222_parizs-tanar-gyilkossag-lefejezes-itelet-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14c34a35-6ee4-4a49-bd05-cdd3046fc951.jpg","index":0,"item":"8d947e55-a6d3-48f0-a64c-253268766d12","keywords":null,"link":"/vilag/20241222_parizs-tanar-gyilkossag-lefejezes-itelet-birosag","timestamp":"2024. december. 22. 13:28","title":"Nyolc embert ítéltek el a lefejezett párizsi tanár ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec9ba355-b6b6-470d-8b76-0a5983b69af3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kriptopiaci befektetők majdnem fele 2024-ben kezdett kereskedni.","shortLead":"A kriptopiaci befektetők majdnem fele 2024-ben kezdett kereskedni.","id":"20241223_Nagyon-sokan-kaptak-ra-iden-a-kriptokra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec9ba355-b6b6-470d-8b76-0a5983b69af3.jpg","index":0,"item":"4a044c7b-c9bd-408f-8d7b-2a5ee2aa8c2c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241223_Nagyon-sokan-kaptak-ra-iden-a-kriptokra","timestamp":"2024. december. 23. 09:10","title":"Nagyon sokan kaptak rá idén a kriptókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8d50b0f-570a-431c-95cc-cc9b60177a0c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kisgépa Gramado város szívében található üzletek közé csapódott be. ","shortLead":"A kisgépa Gramado város szívében található üzletek közé csapódott be. ","id":"20241222_Lezuhant-egy-kisrepulogep-Braziliaban-tizen-meghaltak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8d50b0f-570a-431c-95cc-cc9b60177a0c.jpg","index":0,"item":"0b16c65d-b5c5-4a6b-af81-1a45e8a36daf","keywords":null,"link":"/vilag/20241222_Lezuhant-egy-kisrepulogep-Braziliaban-tizen-meghaltak","timestamp":"2024. december. 22. 17:54","title":"Lezuhant egy kisrepülőgép Brazíliában, tízen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38f521ac-5e9d-495b-8ed4-cece317b5ec9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Suzuki Swift előző generációjának legsportosabb változatából egy limitált szériás búcsúzó változat tűnt fel a színen.","shortLead":"A Suzuki Swift előző generációjának legsportosabb változatából egy limitált szériás búcsúzó változat tűnt fel a színen.","id":"20241223_stilusos-formaban-bucsuzik-a-kis-meregzsak-suzuki-swift-sport-zc22s-final-edition","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38f521ac-5e9d-495b-8ed4-cece317b5ec9.jpg","index":0,"item":"570024cd-18cf-4cf2-b557-c4afbca1fdb4","keywords":null,"link":"/cegauto/20241223_stilusos-formaban-bucsuzik-a-kis-meregzsak-suzuki-swift-sport-zc22s-final-edition","timestamp":"2024. december. 23. 06:41","title":"Stílusos formában búcsúzik a kis méregzsák Suzuki Swift Sport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98de7163-ffe1-49cb-bb8f-05510cdbdc0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felföldi László azt ígérte, hogy személyesen is mindent megtesz annak érdekében, hogy gyógyuljanak a sebek, és hogy hasonló esetek a jövőben ne történhessenek meg. ","shortLead":"Felföldi László azt ígérte, hogy személyesen is mindent megtesz annak érdekében, hogy gyógyuljanak a sebek, és...","id":"20241223_A-pecsi-puspok-is-bocsanatot-kert-a-bunokert-amelyeket-a-katolikus-egyhaz-tagjai-kovettek-el","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98de7163-ffe1-49cb-bb8f-05510cdbdc0b.jpg","index":0,"item":"704c27dd-acd8-4902-89e1-c56868480885","keywords":null,"link":"/itthon/20241223_A-pecsi-puspok-is-bocsanatot-kert-a-bunokert-amelyeket-a-katolikus-egyhaz-tagjai-kovettek-el","timestamp":"2024. december. 23. 14:52","title":"A pécsi püspök is bocsánatot kért a bűnökért, amelyeket a katolikus egyház tagjai követtek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05247e1a-7259-4c5e-b53a-a37eab518736","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Booking.com szóvivője szerint nem hiba, hanem funkció, hogy egy e-mail cím elgépelése miatt a foglalás egy ismeretlen felhasználó fiókjában is megjelenik.","shortLead":"A Booking.com szóvivője szerint nem hiba, hanem funkció, hogy egy e-mail cím elgépelése miatt a foglalás egy ismeretlen...","id":"20241223_booking-utazas-szervezes-hibas-email-cim-elgepeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05247e1a-7259-4c5e-b53a-a37eab518736.jpg","index":0,"item":"9371db0d-6410-4327-8ea2-48e73c6ea5c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20241223_booking-utazas-szervezes-hibas-email-cim-elgepeles","timestamp":"2024. december. 23. 13:03","title":"Bookingon szervez utazást? Nagyon figyeljen: egyetlen apró elírás, és idegenek kezében landolnak az adatai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81aeac1c-d6c6-4f7b-a3d5-f881641a2923","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Demján Sándor új városrészt teremtett volna a Westend folytatásaként. A projekttel eddig kiváró örökösei most válaszút elé érkeztek, miután Lázár János 99 évre magánfejlesztőkre bízná a szomszédos állami ingatlanokat.","shortLead":"Demján Sándor új városrészt teremtett volna a Westend folytatásaként. A projekttel eddig kiváró örökösei most válaszút...","id":"20241223_hvg-demjan-sandor-orokosok-lazar-janos-westend-mini-dubai-central-park-granit-polus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81aeac1c-d6c6-4f7b-a3d5-f881641a2923.jpg","index":0,"item":"fd9448c0-deab-4f58-906c-5c42d9173977","keywords":null,"link":"/360/20241223_hvg-demjan-sandor-orokosok-lazar-janos-westend-mini-dubai-central-park-granit-polus","timestamp":"2024. december. 23. 06:30","title":"Demján Sándor álmodott egy várost a Westend mellé, most örököseinek kell dönteniük arról, megvalósul-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]