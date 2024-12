Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"f34d9bc2-2aed-4b0a-b71a-7666876ef413","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A vitás esetekben mindig jól jöhet egy közvetítő, aki elfogulatlanul próbálja meg elsimítani a felek közötti nézeteltérést. Amerikai kutatók a mesterséges intelligenciára bízták azt a feladatot, hogy megtalálja a másféle nézeteket valló emberek esetében a közös hangot.","shortLead":"A vitás esetekben mindig jól jöhet egy közvetítő, aki elfogulatlanul próbálja meg elsimítani a felek közötti...","id":"20241224_mesterseges-intelligencia-mas-nezeteket-vallo-csoportok-kozos-hang-habermas-gep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f34d9bc2-2aed-4b0a-b71a-7666876ef413.jpg","index":0,"item":"c934da50-4b20-4fb4-b676-988cd8ee2acc","keywords":null,"link":"/tudomany/20241224_mesterseges-intelligencia-mas-nezeteket-vallo-csoportok-kozos-hang-habermas-gep","timestamp":"2024. december. 24. 20:03","title":"Gyűlölködés helyett: ez segíthet megtalálni a közös hangot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b035c6da-ba5a-49ac-bd53-c560a994579e","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A párt elitképző alapítványa az Inforádió többségi tulajdonrésze után a Mandinert is megkapta.","shortLead":"A párt elitképző alapítványa az Inforádió többségi tulajdonrésze után a Mandinert is megkapta.","id":"20241223_Ujabb-Fidesz-sajto-alakul-az-MCC-alatt-mandiner-inforadio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b035c6da-ba5a-49ac-bd53-c560a994579e.jpg","index":0,"item":"bc7e377c-0dd4-4624-b81e-cf70018017a5","keywords":null,"link":"/kkv/20241223_Ujabb-Fidesz-sajto-alakul-az-MCC-alatt-mandiner-inforadio","timestamp":"2024. december. 23. 11:55","title":"Új(abb) Fidesz-sajtó alakul az MCC alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12968743-61b9-4927-85c5-a2e2fa194f62","c_author":"Domány András","category":"kultura","description":"Megújítják a hazai önkormányzati fenntartású színházak közös működtetését is.","shortLead":"Megújítják a hazai önkormányzati fenntartású színházak közös működtetését is.","id":"20241224_Kulturstrategiai-intezmeny-lehet-a-Kolozsvari-Magyar-Opera","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12968743-61b9-4927-85c5-a2e2fa194f62.jpg","index":0,"item":"4d3b23fd-a457-4300-a961-4cf3ce3ae1e7","keywords":null,"link":"/kultura/20241224_Kulturstrategiai-intezmeny-lehet-a-Kolozsvari-Magyar-Opera","timestamp":"2024. december. 24. 10:48","title":"Kultúrstratégiai intézmény lehet a Kolozsvári Magyar Opera","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82986c09-4c4d-4175-a36e-93f6768fdba6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Oltalom Karitatív Egyesület szerint egy 2023-as adminisztratív mulasztás miatt büntetik őket, pedig már korábban javították a hibát.","shortLead":"Az Oltalom Karitatív Egyesület szerint egy 2023-as adminisztratív mulasztás miatt büntetik őket, pedig már korábban...","id":"20241223_Elutasitotta-a-Magyar-Allamkincstar-Ivanyi-Gaborek-normativ-tamogatasi-kerelmet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82986c09-4c4d-4175-a36e-93f6768fdba6.jpg","index":0,"item":"e4fc3d1b-2f7b-4d39-afd2-a626af90179b","keywords":null,"link":"/itthon/20241223_Elutasitotta-a-Magyar-Allamkincstar-Ivanyi-Gaborek-normativ-tamogatasi-kerelmet","timestamp":"2024. december. 23. 14:09","title":"Elutasította az államkincstár Iványi Gáborék 2025-ös évre szóló normatív támogatási igényét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65bd2218-0f04-4941-baad-cde4037b0a04","c_author":"Iványi Blanka","category":"elet","description":"Az elmúlt évek karácsonyi tévénézési statisztikáiból szemezgetve megtippelhetjük, mikor ajándékoznak a magyar családok, és bejglivel teli hassal mikor rogynak a kanapéra. Illetve végre számokkal alátámasztva is láthatjuk, miért nem kopik ki a tévéújságból a Reszkessetek, betörők.","shortLead":"Az elmúlt évek karácsonyi tévénézési statisztikáiból szemezgetve megtippelhetjük, mikor ajándékoznak a magyar családok...","id":"20241224_karacsony-tevemusor-statisztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65bd2218-0f04-4941-baad-cde4037b0a04.jpg","index":0,"item":"596df172-d600-40d8-969e-f0fe78a7b620","keywords":null,"link":"/elet/20241224_karacsony-tevemusor-statisztika","timestamp":"2024. december. 24. 14:00","title":"A hírműsorok még ilyenkor is a tévé elé ültetik az embereket, de Kevin nélkül nincs karácsony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abf3cd8f-5c96-4f8b-9ded-d583e02fc320","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Rendelettel nehezítették a speciális kötszerek felírását.","shortLead":"Rendelettel nehezítették a speciális kötszerek felírását.","id":"20241224_Tovabb-rontotta-a-kormany-a-nehezen-gyogyulo-sebekkel-elok-gyogyulasi-eselyeit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/abf3cd8f-5c96-4f8b-9ded-d583e02fc320.jpg","index":0,"item":"81ecfe30-af51-4907-9025-5ebba0a87b23","keywords":null,"link":"/itthon/20241224_Tovabb-rontotta-a-kormany-a-nehezen-gyogyulo-sebekkel-elok-gyogyulasi-eselyeit","timestamp":"2024. december. 24. 15:14","title":"Tovább rontotta a kormány a nehezen gyógyuló sebekkel élők gyógyulási esélyeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8db34ae1-9f43-4217-b6d1-fbe19f55f596","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Járőrhajókat, drónokat és kutyaszános egységeket szerelnek fel a dánok. Az szerintük véletlen, hogy azután jelentették be, hogy ","shortLead":"Járőrhajókat, drónokat és kutyaszános egységeket szerelnek fel a dánok. Az szerintük véletlen, hogy azután jelentették...","id":"20241224_dania-gronland-vedelem-Trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8db34ae1-9f43-4217-b6d1-fbe19f55f596.jpg","index":0,"item":"c403198c-6932-47f8-9fa7-af7368517c37","keywords":null,"link":"/vilag/20241224_dania-gronland-vedelem-Trump","timestamp":"2024. december. 24. 18:51","title":"Dánia megerősíti Grönland védelmét, pont miután Trump ismét szemet vetett a szigetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc429078-507f-4427-ade7-342c4c367d9e","c_author":"Tornyos Kata","category":"elet","description":"Megkerestük a BKK-t és kiderítettük, hogy mi ennek az oka. ","shortLead":"Megkerestük a BKK-t és kiderítettük, hogy mi ennek az oka. ","id":"20241223_busz-7-es-elso-ajto-felszallas-szabaly-pest-buda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc429078-507f-4427-ade7-342c4c367d9e.jpg","index":0,"item":"0559789a-5f73-41be-9eaf-cf26d7f5bacc","keywords":null,"link":"/elet/20241223_busz-7-es-elso-ajto-felszallas-szabaly-pest-buda","timestamp":"2024. december. 23. 11:31","title":"Miért van az, hogy bizonyos buszokon Budán még elsőajtós a felszállás, de Pestre érve már nem?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]