[{"available":true,"c_guid":"0a9c9496-1c89-42ab-9790-8f572ef663e9","c_author":"Lenthár Balázs","category":"vilag","description":"Sorozatunkban történészek és a posztszovjet térség szakértőinek segítségével mutatjuk be a keleti blokkban végbement rendszerváltások, rendszerváltozások, rendszerváltoztatások történetét.","shortLead":"Sorozatunkban történészek és a posztszovjet térség szakértőinek segítségével mutatjuk be a keleti blokkban végbement...","id":"20241225_rendszervaltas-35-szovjetunio-keleti-blokk-osszefoglalo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a9c9496-1c89-42ab-9790-8f572ef663e9.jpg","index":0,"item":"55374278-5b18-4450-aa5f-e9c064f8acd5","keywords":null,"link":"/vilag/20241225_rendszervaltas-35-szovjetunio-keleti-blokk-osszefoglalo-ebx","timestamp":"2024. december. 25. 17:00","title":"Volt, ahol magától omlott össze a rendszer, máshol kellett egy kis segítség: így zajlott 35 éve a rendszerváltás Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a845c2a9-1c6e-4992-8eb7-7aff5b71eb84","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Deutsche Welle az Orbán Viktor szerint is megromlott lengyel-magyar viszonyról ír, a Bloomberg a magdeburgi merénylet hátterét elemzi, a Telegraph Trump ukrajnai béketerveinek kimenetelét latolgatja. A New York Times és a Wall Street Journal pedig arról ír, mi az, amit valóban megtehet, és mi az, amit nem a megválasztott amerikai elnök. Mekkora valójában Kína mozgástere? Trump valóban lerohanhatja Panamát? Amerikában is eljöhet az újságírók bebörtönzése?","shortLead":"A Deutsche Welle az Orbán Viktor szerint is megromlott lengyel-magyar viszonyról ír, a Bloomberg a magdeburgi merénylet...","id":"20241225_nemzetkozi-lapszemle-romanowski-orban-dw-trump-kina-orosz-ukran-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a845c2a9-1c6e-4992-8eb7-7aff5b71eb84.jpg","index":0,"item":"5d8025ca-dd0c-465e-9893-b11c7b41e24f","keywords":null,"link":"/360/20241225_nemzetkozi-lapszemle-romanowski-orban-dw-trump-kina-orosz-ukran-haboru","timestamp":"2024. december. 25. 10:23","title":"Itt a példa, milyen problémákba ütközik Magyarország, ha bukik a Fidesz – nemzetközi lapszemle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a31e414-62f1-4e0f-a850-3aca9597afc7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hiába rendelte be ismételten a nyomozóhatóság, illetve -bizottság. ","shortLead":"Hiába rendelte be ismételten a nyomozóhatóság, illetve -bizottság. ","id":"20241225_Masodszor-sem-jelent-meg-a-kihallgatason-Jun-Szogjol-del-koreai-elnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a31e414-62f1-4e0f-a850-3aca9597afc7.jpg","index":0,"item":"db61cd6f-c086-433a-a073-2feb6e98d8c9","keywords":null,"link":"/vilag/20241225_Masodszor-sem-jelent-meg-a-kihallgatason-Jun-Szogjol-del-koreai-elnok","timestamp":"2024. december. 25. 16:54","title":"Másodszor sem jelent meg a kihallgatáson sikertelen önpuccsa után Jun Szogjol dél-koreai elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48978dac-9cc0-402c-a173-6d6cbb01e3c9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az érintett járásokban a széllökések meghaladhatják az óránkénti 90 kilométeres sebességet.","shortLead":"Az érintett járásokban a széllökések meghaladhatják az óránkénti 90 kilométeres sebességet.","id":"20241224_Olyan-durvan-fuj-a-szel-hogy-masodfoku-riasztast-adtak-ki-tobb-dunantuli-es-eszak-magyarorszagi-jarasra-szellokesek-narancs-riasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48978dac-9cc0-402c-a173-6d6cbb01e3c9.jpg","index":0,"item":"e9fb965f-94bc-4cf3-ac1f-819ad6d38258","keywords":null,"link":"/itthon/20241224_Olyan-durvan-fuj-a-szel-hogy-masodfoku-riasztast-adtak-ki-tobb-dunantuli-es-eszak-magyarorszagi-jarasra-szellokesek-narancs-riasztas","timestamp":"2024. december. 24. 13:28","title":"Olyan durván fúj a szél, hogy másodfokú riasztást adtak ki több dunántúli és észak-magyarországi járásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2bc72b6-974a-46ba-8a8f-9245aa5006d0","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A bérletek árát idén sem emelik.","shortLead":"A bérletek árát idén sem emelik.","id":"20241225_Matraszentistvanon-indul-magyarorszagi-siszezon-csutortokon-reggel-mar-mukodni-fognak-a-siliftek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2bc72b6-974a-46ba-8a8f-9245aa5006d0.jpg","index":0,"item":"8331dd1b-88c7-4acc-8fcd-599b58a7b99a","keywords":null,"link":"/elet/20241225_Matraszentistvanon-indul-magyarorszagi-siszezon-csutortokon-reggel-mar-mukodni-fognak-a-siliftek","timestamp":"2024. december. 25. 15:41","title":"Mátraszentistvánon indul a magyarországi síszezon, csütörtökön reggel már lehet sorakozni a síliftnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"001d292a-bbb0-4afd-9336-6583c5c4be28","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az oroszok óriási erőbevetéssel próbálják áttörni az ukrán védelmi vonalakat.","shortLead":"Az oroszok óriási erőbevetéssel próbálják áttörni az ukrán védelmi vonalakat.","id":"20241225_ukran-vezerkar-elkeseredett-harcok-zajlanak-Pokrovszk-tersegeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/001d292a-bbb0-4afd-9336-6583c5c4be28.jpg","index":0,"item":"5201bf52-1dd7-4e6e-a913-a4005b3dccb7","keywords":null,"link":"/vilag/20241225_ukran-vezerkar-elkeseredett-harcok-zajlanak-Pokrovszk-tersegeben","timestamp":"2024. december. 25. 21:15","title":"Ukrán vezérkar: elkeseredett harcok zajlanak Pokrovszk térségében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6654b124-f927-4538-8963-e27df02ba16c","c_author":"Medvegy Gábor","category":"360","description":"A túlzott fényáradat áramszünetet okozott 1924 decemberében – abban az időben, amikor még Edison is azt üzente Budapestre, hogy hisz Magyarország feltámadásában. A kereskedők azt kérték a pénzügyminisztertől, hogy karácsony előtt vasárnap is mérhessenek pálinkát, a politikus viszont azokat a tisztviselőket ostorozta, akiknek nem jutott karácsonyi jutalom. Erről is írtak a lapok száz éve.","shortLead":"A túlzott fényáradat áramszünetet okozott 1924 decemberében – abban az időben, amikor még Edison is azt üzente...","id":"20241224_100-eves-ujsag-karacsonyi-kirakatok-aramszunet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6654b124-f927-4538-8963-e27df02ba16c.jpg","index":0,"item":"780e7eee-425f-4036-b24e-e4321d59f1fd","keywords":null,"link":"/360/20241224_100-eves-ujsag-karacsonyi-kirakatok-aramszunet","timestamp":"2024. december. 24. 15:30","title":"„Alkoholistáink biztos fedezékben olvasgatják a száraz Amerika csempésztrükkjeit” – száz éve is pezsgett a magyar közélet karácsonykor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55dd6902-ab08-427b-a23c-af48171dc516","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatóságok vizsgálják, mi történt pontosan. ","shortLead":"A hatóságok vizsgálják, mi történt pontosan. ","id":"20241225_Megserult-egy-Finnorszag-es-Esztorszag-kozotti-tenger-alatti-vezetek-nem-zarjak-ki-a-szabotazs-lehetoseget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55dd6902-ab08-427b-a23c-af48171dc516.jpg","index":0,"item":"06f1238f-1edf-4123-af69-1f710669cad8","keywords":null,"link":"/vilag/20241225_Megserult-egy-Finnorszag-es-Esztorszag-kozotti-tenger-alatti-vezetek-nem-zarjak-ki-a-szabotazs-lehetoseget","timestamp":"2024. december. 25. 17:36","title":"Megsérült egy Finnország és Észtország közötti tenger alatti kábel, nem zárják ki a szabotázs lehetőségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]