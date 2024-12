„Figyelmeztetés a Meta AI-tól” – veszélyes vírus terjed Messengeren, bele ne kattintson, ellopja a Facebookon mindenét

A Facebook-fiók 24 órán belüli letiltásával fenyeget, valójában ellopja a bejelentkezési adatokat, utána átveszi az uralmat a felhasználó komplett Facebookja fölött az a kártékony üzenet/program, amely éppen most kezdett el terjedni magyar nyelven, amikor a karácsony miatt az átlagosnál is nagyobb mennyiségben jönnek az üzenetek.

Már szombaton életbe lép az EU-ban a változás, ami minden egyes mobilt, fülhallgatót és billentyűzetet érint

December 28-án új korszakba lépnek elektronikai eszközök az Európai Unióban. Mostantól kizárólag egységes töltővel lehet értékesíteni megannyi készüléket.

Samsung tévéje van? Ezeket kell most bekapcsolni rajta, sokkal jobb lesz az adás

A mesterséges intelligencia már beköltözött a televíziókészülékekbe, a Samsung több új tévés funkcióról is hírt adott. Ezekkel még a legrégebbi régi klasszikus filmeket is részletgazdagabbá teheti, jobb minőségben mutathatja a képet.

40 órás nagy leállás jön a Vodafone-nál, készüljön fel most, mert rengeteg szolgáltatás nem lesz elérhető

A Vodafone Magyarország 2024. december 31. 15:00 és 2025. január 2. 7:00 között technikai átállást végez. Most állítja át rendszereit a jövő év elején One névre váltó szolgáltató. A vállalat tájékoztatása szerint az átállás ideje alatt az ügyfélkiszolgálás minden ügyfél számára minden csatornán szünetel, sok funkció és szolgáltatás nem – vagy nem az eddig megszokott módon – lesz elérhető.

Elkezdték emberekkel tesztelni a gyógyszert, ami segíthet újranöveszteni a fogakat

Még 2024 elején közölték a tudósok, hogy az idei évben megkezdik a fognövesztő gyógyszer tesztelését embereken – ami az év vége előtt valóban meg is indult.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának tudományos felfedezésekről is hírt adó Facebook-oldalát.