[{"available":true,"c_guid":"acc4be9b-cce1-4f86-9d9e-009d815983b9","c_author":"Lakatos Júlia","category":"360","description":"A Tisza Párt megjelenése és sikere csak úgy érthető meg, ha látjuk, hogyan vált domináns párttá a Fidesz, és mit tanult az MSZP-től – írja a Méltányosság Politikaelemző Központ stratégiai igazgatója. Vélemény.","shortLead":"A Tisza Párt megjelenése és sikere csak úgy érthető meg, ha látjuk, hogyan vált domináns párttá a Fidesz, és mit tanult...","id":"20241221_Lakatos-Julia-Meltanyossag-Politikaelemzo-Kozpont-magyarazo-politologia-Tisza-jelenseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/acc4be9b-cce1-4f86-9d9e-009d815983b9.jpg","index":0,"item":"cd37afb9-76e5-4d01-a750-a428c98006ba","keywords":null,"link":"/360/20241221_Lakatos-Julia-Meltanyossag-Politikaelemzo-Kozpont-magyarazo-politologia-Tisza-jelenseg","timestamp":"2024. december. 21. 18:40","title":"Lakatos Júlia: A magyarázó politológia és „Tisza-titok”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a3d3cfe-83d7-469e-9b06-d778a6996134","c_author":"Lackfi János","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel, öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Lackfi Jánosnak most az alábbi készletből kellett ihletet merítenie: Mordor, kamikaze, fogatókészség, hiperszonikus, vásárlóerő.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel, öt kulcsszót felhasználva írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Lackfi...","id":"20241222_Az-en-hetem-Lackfi-Janossal-A-dogkutnal-a-regi-temetovel-szemben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a3d3cfe-83d7-469e-9b06-d778a6996134.jpg","index":0,"item":"2b320a51-1598-48f5-8a38-b204f685730f","keywords":null,"link":"/360/20241222_Az-en-hetem-Lackfi-Janossal-A-dogkutnal-a-regi-temetovel-szemben","timestamp":"2024. december. 22. 17:30","title":"Az én hetem Lackfi Jánossal: A dögkútnál, a régi temetővel szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1e808f9-044c-42b8-b5c1-048869a53d3d","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A négy Oscar-jelölésig jutott Tom Cruise híresen fegyelmezetten dolgozik, mindenkivel udvarias, a filmjei több mint négymilliárd dollárt hoztak, s maga diktálhatja azok pénzügyi feltételeit.","shortLead":"A négy Oscar-jelölésig jutott Tom Cruise híresen fegyelmezetten dolgozik, mindenkivel udvarias, a filmjei több mint...","id":"20241222_tom-cruise","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1e808f9-044c-42b8-b5c1-048869a53d3d.jpg","index":0,"item":"60639767-6e6d-46c6-bbdf-75af1df988b0","keywords":null,"link":"/360/20241222_tom-cruise","timestamp":"2024. december. 22. 11:00","title":"Tom Cruise első lehetetlen küldetése: félénk tinédzserből lett megasztár, aki kaszkadőr nélkül ugrat szakadékba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13caf628-f452-4a83-ba85-d92e829e803f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tóth Tamás Antal cikke miatt feljelentést tesz Tompos Márton, a Momentum elnöke.","shortLead":"Tóth Tamás Antal cikke miatt feljelentést tesz Tompos Márton, a Momentum elnöke.","id":"20241221_A-Magyar-Nemzet-szerzoje-szerint-Volodimir-Zelenszkijnek-felelnie-az-ukran-nepirtasert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13caf628-f452-4a83-ba85-d92e829e803f.jpg","index":0,"item":"6658f429-5535-41ca-b920-65807d640d65","keywords":null,"link":"/itthon/20241221_A-Magyar-Nemzet-szerzoje-szerint-Volodimir-Zelenszkijnek-felelnie-az-ukran-nepirtasert","timestamp":"2024. december. 21. 17:00","title":"A Magyar Nemzet szerzője szerint Volodimir Zelenszkijnek felelnie kell az ukrán népirtásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ca45503-b7cf-44c5-a82f-1c2b86dd4c63","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Négy embert kellett kórházba vinni, az elkövetőt lelőtték a rendőrök.","shortLead":"Négy embert kellett kórházba vinni, az elkövetőt lelőtték a rendőrök.","id":"20241223_Kisteherauto-hajtott-egy-bevasarlokozpontba-Texas-allamban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ca45503-b7cf-44c5-a82f-1c2b86dd4c63.jpg","index":0,"item":"f688485a-430f-4a20-be19-7591bafc6c72","keywords":null,"link":"/vilag/20241223_Kisteherauto-hajtott-egy-bevasarlokozpontba-Texas-allamban","timestamp":"2024. december. 23. 09:29","title":"Kisteherautó hajtott egy bevásárlóközpontba Texas államban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b6b9a1f-5568-4b91-9224-a4061f1056d0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Vasúttörténeti Park The Project nevű rendezvényen Argy zenélt volna, de a lemezlovas később sem jelent meg a helyszínen. Sokan egy szál pólóban fagyosokodtak a kinti hidegben.","shortLead":"A Vasúttörténeti Park The Project nevű rendezvényen Argy zenélt volna, de a lemezlovas később sem jelent meg...","id":"20241222_Kaotikus-jelenetekrol-szamoltak-be-a-bombariado-miatt-felbeszakitott-pesti-buli-resztvevoi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b6b9a1f-5568-4b91-9224-a4061f1056d0.jpg","index":0,"item":"dbe70552-3049-4fde-b80d-6d0181825d97","keywords":null,"link":"/elet/20241222_Kaotikus-jelenetekrol-szamoltak-be-a-bombariado-miatt-felbeszakitott-pesti-buli-resztvevoi","timestamp":"2024. december. 22. 09:02","title":"Kaotikus jelenetekről számoltak be a bombariadó miatt félbeszakított pesti buli résztvevői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6752b34-4d6c-4b70-b917-ae553b1a3227","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Mindeddig nem akadt olyan amerikai elnök, aki bazárnyi tárggyal csinált volna magánüzletet a politikai reflektorfényben, de Donald Trump gyakran giccsbe hajló árucikkeit elkapkodják a hívek.","shortLead":"Mindeddig nem akadt olyan amerikai elnök, aki bazárnyi tárggyal csinált volna magánüzletet a politikai...","id":"20241222_hvg-trump-biznisze-parfum-biblia-es-ora-osszeferhetetlenseg-seft-made-man","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6752b34-4d6c-4b70-b917-ae553b1a3227.jpg","index":0,"item":"7238060a-afd9-462f-8345-30f837711947","keywords":null,"link":"/360/20241222_hvg-trump-biznisze-parfum-biblia-es-ora-osszeferhetetlenseg-seft-made-man","timestamp":"2024. december. 22. 15:30","title":"Trump dollármilliókat keres azzal, hogy a nevét viselő gagyi tárgyakat elkapkodják a hívei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01d09ba-f376-4476-9902-2c7fe52dc84e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem tudja, függetlenként vagy valamilyen párt színeiben indul majd, ha úgy alakul, hogy részt vesz a választásokon. ","shortLead":"Egyelőre nem tudja, függetlenként vagy valamilyen párt színeiben indul majd, ha úgy alakul, hogy részt vesz...","id":"20241221_hadhazy-akos-dull-szabolcs-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e01d09ba-f376-4476-9902-2c7fe52dc84e.jpg","index":0,"item":"1740bbe8-2ae2-471c-8eb0-49ed2933b100","keywords":null,"link":"/itthon/20241221_hadhazy-akos-dull-szabolcs-podcast","timestamp":"2024. december. 21. 14:42","title":"Ha családja is beleegyezik, Hadházy Ákos elindul a 2026-os választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]