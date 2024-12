Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1c99e6fb-1ca5-4226-93bc-db3c6326623e","c_author":"hvg360","category":"360","description":"","shortLead":"","id":"20241223_hvg-szel-david-zsido-ferenc-a-fak-magukhoz-huzzak-az-esot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c99e6fb-1ca5-4226-93bc-db3c6326623e.jpg","index":0,"item":"b066d947-ab3c-41bd-a663-f4d92cc3e553","keywords":null,"link":"/360/20241223_hvg-szel-david-zsido-ferenc-a-fak-magukhoz-huzzak-az-esot","timestamp":"2024. december. 23. 16:00","title":"Szél Dávid pszichológus: Találtam egy könyvet Székelyudvarhelyen, ami segített jobban megérteni az erdélyi magyarságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem volt telitalálatos szelvény.","shortLead":"Nem volt telitalálatos szelvény.","id":"20241222_Kihuztak-a-hatos-lotto-nyeroszamait","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40.jpg","index":0,"item":"c5bb4793-b9dd-491e-89fc-8200751e7b31","keywords":null,"link":"/itthon/20241222_Kihuztak-a-hatos-lotto-nyeroszamait","timestamp":"2024. december. 22. 16:34","title":"Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2aeb9b1-f6e1-4592-bb53-45c6b90859fc","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"<strong>A tiniknek elsősorban ámulni- és szelfiznivaló környezet, az idősebbeknek elgondolkodtató tudományos-művészeti tárlat, persze nem tilos a tiniknek sem a gondolkodás és az idősebeknek sem a szelfizés. Jónéhány órát érdemes rászánni a Light Art Museum tárlatára, úgyhogy kiváló téli szüneti program lehet.</strong>","shortLead":"<strong>A tiniknek elsősorban ámulni- és szelfiznivaló környezet, az idősebbeknek elgondolkodtató tudományos-művészeti...","id":"20241222_Light-Art-Museum-LAM-fenymuveszet-hold-utcai-piac","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2aeb9b1-f6e1-4592-bb53-45c6b90859fc.jpg","index":0,"item":"00ccbf8f-94af-44d3-82a6-13157b67bcac","keywords":null,"link":"/elet/20241222_Light-Art-Museum-LAM-fenymuveszet-hold-utcai-piac","timestamp":"2024. december. 22. 17:30","title":"Elveszhetünk egy gigantikus szivarban – ez lehet a legfényesebb téli program Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbb13b23-964a-4d6d-8486-dc348455a198","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Mitsubishivel kiegészülve a Honda és a Nissan a világ egyik legnagyobb autógyártója lenne.","shortLead":"A Mitsubishivel kiegészülve a Honda és a Nissan a világ egyik legnagyobb autógyártója lenne.","id":"20241223_Fuzios-hajtas-a-Honda-es-a-Nissan-fel-ev-alatt-lezavarna-az-elokeszuleteket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbb13b23-964a-4d6d-8486-dc348455a198.jpg","index":0,"item":"a4f2b40e-57e0-4d5f-bf69-499237498cb4","keywords":null,"link":"/kkv/20241223_Fuzios-hajtas-a-Honda-es-a-Nissan-fel-ev-alatt-lezavarna-az-elokeszuleteket","timestamp":"2024. december. 23. 08:43","title":"Fúziós hajtás: a Honda és a Nissan fél év alatt lezavarná az előkészületeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Magyarországon csak a felső 2 százalék keres legalább olyan jól, mint a francia vagy a német középosztály.","shortLead":"Magyarországon csak a felső 2 százalék keres legalább olyan jól, mint a francia vagy a német középosztály.","id":"20241222_magyarorszag-europai-unio-atlagfizetes-atlagber","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b.jpg","index":0,"item":"a6e373c7-17ea-4314-bf54-5e6fb1ea5e38","keywords":null,"link":"/gazdasag/20241222_magyarorszag-europai-unio-atlagfizetes-atlagber","timestamp":"2024. december. 22. 14:20","title":"50 magyarból 49 az uniós átlag alatt keres","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e68b63d3-09e1-4288-9818-8a61f44ea007","c_author":"Ballai Vince","category":"360","description":"Euró tízmillókból épült fel Magyarország első lárvafarmja, ahol légylárvák milliárdjainak segítségével állítanak elő prémium minőségű fehérjét szerves melléktermékekből. Ki fogja felvásárolni tonnaszám a lárvákat? Mitől fenntarthatóbb a rovarfehérje a hagyományosnál? Mit keres egy híresen rovarfób ország exállamfője a lárvagyár átadóján? Egyáltalán, hogyan hizlalják a takarmánylárvát? Ez a gyáravatás más volt, mint a többi.","shortLead":"Euró tízmillókból épült fel Magyarország első lárvafarmja, ahol légylárvák milliárdjainak segítségével állítanak elő...","id":"20241223_agroloop-rovarfeherje-larvafarm-ullo-fekete-katonalegy-fenntarthato-mezogazdasag-korforgasos-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e68b63d3-09e1-4288-9818-8a61f44ea007.jpg","index":0,"item":"341430d5-d1ef-4c46-a1b3-78261e4a682e","keywords":null,"link":"/360/20241223_agroloop-rovarfeherje-larvafarm-ullo-fekete-katonalegy-fenntarthato-mezogazdasag-korforgasos-gazdasag","timestamp":"2024. december. 23. 17:30","title":"150 millió légy egy csapásra – indul az első hazai lárvagyár, amelyről Áder János is szuperlatívuszokban beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23bc6d87-243e-486a-b5ad-f12c6751dc28","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem mintha az autó bármiről is tehetne, de nem volt kegyelem. ","shortLead":"Nem mintha az autó bármiről is tehetne, de nem volt kegyelem. ","id":"20241222_Roncstelepen-zuztak-be-egy-utcan-driftelgeto-autos-Toyota-Suprajat-Katarban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23bc6d87-243e-486a-b5ad-f12c6751dc28.jpg","index":0,"item":"d974c5e5-b1ff-4f13-b7e6-4b4532e122c7","keywords":null,"link":"/cegauto/20241222_Roncstelepen-zuztak-be-egy-utcan-driftelgeto-autos-Toyota-Suprajat-Katarban","timestamp":"2024. december. 22. 18:18","title":"Roncstelepen zúzták be egy utcán driftelgető autós Toyota Supráját Katarban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f7ace76-8576-41d1-9bf6-8fadd049ff3c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A hideg idő ellenére sokan elmentek a budapesti kávézóba, hogy aláírassák a könyvüket karácsony előtt.","shortLead":"A hideg idő ellenére sokan elmentek a budapesti kávézóba, hogy aláírassák a könyvüket karácsony előtt.","id":"20241221_magyar-peter-nagy-ervin-dedikalas-tisza-part-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f7ace76-8576-41d1-9bf6-8fadd049ff3c.jpg","index":0,"item":"97983f00-e0fe-4c63-9229-e8b984af0bad","keywords":null,"link":"/itthon/20241221_magyar-peter-nagy-ervin-dedikalas-tisza-part-video","timestamp":"2024. december. 21. 20:50","title":"„Menczer Tamásnak csak annyit üzennék: boldog karácsonyt!” – videón Magyar Péter dedikálása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]