Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"fa6d1f96-2057-4f50-b6ee-0b681b0db326","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump kormányoz, Putyin támad, az AfD a második legnagyobb német párt, sok országban erősödnek az illiberális mozgalmak: döntő lesz az idei év – jósolja Jochen Buchsteiner, a konzervatív újság berlini tudósítója.","shortLead":"Trump kormányoz, Putyin támad, az AfD a második legnagyobb német párt, sok országban erősödnek az illiberális...","id":"20250106_faz-liberalizmus-illiberalizmus-putyin-trump-orban-kickl","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa6d1f96-2057-4f50-b6ee-0b681b0db326.jpg","index":0,"item":"214b7660-c08b-4666-87b7-608fe51c5495","keywords":null,"link":"/360/20250106_faz-liberalizmus-illiberalizmus-putyin-trump-orban-kickl","timestamp":"2025. január. 06. 15:30","title":"Lehet, hogy 2025 elhozza a liberalizmus végét? – FAZ-vélemény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60a70436-e7a8-43a8-9a04-7bafb81c9191","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A rendszerváltást hozó bársonyos forradalom, majd a közös állam felbomlása óta eltelt idő fő tanulsága, hogy a cseh paternalizmustól megszabadult Szlovákia bebizonyította, annak ellenére képes az önálló létre, hogy Csehország továbbra is stabilabb és fejlettebb állam. A két nép kapcsolata a szakítás óta is szoros, most Robert Fico barátkozása Vlagyimir Putyinnal éket ver közéjük. ","shortLead":"A rendszerváltást hozó bársonyos forradalom, majd a közös állam felbomlása óta eltelt idő fő tanulsága, hogy a cseh...","id":"20250105_hvg-csehszlovakia-csehorszag-szlovakia-populizmus-oroszorszag-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60a70436-e7a8-43a8-9a04-7bafb81c9191.jpg","index":0,"item":"6159f8eb-0101-404b-b51d-0574077520e2","keywords":null,"link":"/360/20250105_hvg-csehszlovakia-csehorszag-szlovakia-populizmus-oroszorszag-ukrajna","timestamp":"2025. január. 05. 11:00","title":"A csehek és a szlovákok nem bánták meg országaik válását, amelyben ritka kivételként mindkét fél jól járt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1112f009-bdc9-414c-b1e5-817e5947eb7a","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Alexander Van der Bellen osztrák államfő bejelentette, hogy hétfőn fogadja Herbert Kicklt, a jobboldali Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) elnökét, hogy a kormányalakítás kilátásairól egyeztessen. A konzervatív Osztrák Néppárt közölte, hogy kész koalíciós tárgyalásokra Kickl pártjával.","shortLead":"Alexander Van der Bellen osztrák államfő bejelentette, hogy hétfőn fogadja Herbert Kicklt, a jobboldali Osztrák...","id":"20250105_ausztria-valasztas-kormanyalakitas-koalicio-targyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1112f009-bdc9-414c-b1e5-817e5947eb7a.jpg","index":0,"item":"1248319a-bd42-422c-b3cd-bceabcae0967","keywords":null,"link":"/vilag/20250105_ausztria-valasztas-kormanyalakitas-koalicio-targyalas","timestamp":"2025. január. 05. 17:56","title":"Az osztrák államfő az FPÖ elnökével egyeztet hétfőn a kormányalakítási lehetőségekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d922d4df-4da6-4cf6-9393-18bc6f219510","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ilham Alijev a felelősök megbüntetését követelte, azzal vádolta Oroszországot, hogy megpróbálják elhallgatni a történteket.","shortLead":"Ilham Alijev a felelősök megbüntetését követelte, azzal vádolta Oroszországot, hogy megpróbálják elhallgatni...","id":"20250106_azeri-elnok-lezuhant-repulogep-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d922d4df-4da6-4cf6-9393-18bc6f219510.jpg","index":0,"item":"f0c6f484-b148-4cbb-99cb-9a141fc500ff","keywords":null,"link":"/vilag/20250106_azeri-elnok-lezuhant-repulogep-oroszorszag","timestamp":"2025. január. 06. 20:19","title":"Az azeri elnök ismét Oroszországot okolta a repülőgépbaleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1fe8444-ed1c-4b15-bd5f-6c131bbcddcc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ha valaki huzamosabb ideig tartózkodik a hideg levegőn, nem árt, ha tart magánál zsebkendőt. Persze csak akkor lesz rá szükség, ha a szervezete megfelelően teszi a dolgát.","shortLead":"Ha valaki huzamosabb ideig tartózkodik a hideg levegőn, nem árt, ha tart magánál zsebkendőt. Persze csak akkor lesz rá...","id":"20250106_orrfolyas-hideg-zsebkendo-megfazas-orrfujas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1fe8444-ed1c-4b15-bd5f-6c131bbcddcc.jpg","index":0,"item":"30b99f73-7fe6-4686-8733-856adee23b6d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250106_orrfolyas-hideg-zsebkendo-megfazas-orrfujas","timestamp":"2025. január. 06. 08:03","title":"De miért folyik az orrunk a hidegben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b23185a-b5c0-4521-b409-484ba19c7f9b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A motoros riksa szigorú átvilágításon esett át, mielőtt beleült a miniszterelnök, aki városnézéssel tölti az idejét Indiában, a szállása pedig ötcsillagos hotelben van.","shortLead":"A motoros riksa szigorú átvilágításon esett át, mielőtt beleült a miniszterelnök, aki városnézéssel tölti az idejét...","id":"20250105_Ujabb-reszletek-Orban-rejtelyes-indiai-utjarol-tuktuk-konvoj-vitte-a-luxusszallodaba-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b23185a-b5c0-4521-b409-484ba19c7f9b.jpg","index":0,"item":"c66d5be4-396b-4326-a062-e14c39d0eb92","keywords":null,"link":"/itthon/20250105_Ujabb-reszletek-Orban-rejtelyes-indiai-utjarol-tuktuk-konvoj-vitte-a-luxusszallodaba-ebx","timestamp":"2025. január. 05. 15:19","title":"Újabb részletek Orbán rejtélyes indiai útjáról: tuktuk-konvoj vitte a luxusszállodájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aca17ba3-fe8e-4aab-aa88-6434ce92a245","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A 116 éves Inah Canabarro Lucas brazil apáca számít a világ legidősebb emberének, miután az eddigi életkorrekorder, a japán Itoka Tomiko a hétvégén elhunyt – közölte vasárnap a Guinness Rekordok.","shortLead":"A 116 éves Inah Canabarro Lucas brazil apáca számít a világ legidősebb emberének, miután az eddigi életkorrekorder...","id":"20250105_Vilagrekord-legidosebb-ember-brazil-apaca","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aca17ba3-fe8e-4aab-aa88-6434ce92a245.jpg","index":0,"item":"f9adcd14-0a74-4d29-9851-02ebe0531100","keywords":null,"link":"/elet/20250105_Vilagrekord-legidosebb-ember-brazil-apaca","timestamp":"2025. január. 05. 19:46","title":"Egy 116 éves brazil apáca most a világ legidősebb embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aca17ba3-fe8e-4aab-aa88-6434ce92a245","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hosszú életét a katolikus hitének tulajdonítja.","shortLead":"Hosszú életét a katolikus hitének tulajdonítja.","id":"20250106_vilag-legidosebb-embere-brazil-apaca","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aca17ba3-fe8e-4aab-aa88-6434ce92a245.jpg","index":0,"item":"7a37faa2-e2cd-4cff-8408-ce20aa60f5f4","keywords":null,"link":"/elet/20250106_vilag-legidosebb-embere-brazil-apaca","timestamp":"2025. január. 06. 13:12","title":"Futballőrült apáca a világ legidősebb embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]