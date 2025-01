Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"0f7975e4-e7ff-44f9-b75f-9772ea18627a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Közel 30 százalékuknál az ingatlan értékének már 70 százalékát is meghaladta a folyósított hitel összege.","shortLead":"Közel 30 százalékuknál az ingatlan értékének már 70 százalékát is meghaladta a folyósított hitel összege.","id":"20250113_lakasvasarlas-hitel-kolcson-onero","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f7975e4-e7ff-44f9-b75f-9772ea18627a.jpg","index":0,"item":"9a356869-06ad-44f6-bb39-869d808d0070","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250113_lakasvasarlas-hitel-kolcson-onero","timestamp":"2025. január. 13. 09:32","title":"A lakáshitelt igénylők 55 százaléka már több kölcsönt vesz fel, mint amennyi önereje van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fed0f4a-b6a0-490b-bfdb-63eedbc023c7","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"360","description":"A lakásvásárlásnál kisebb elköteleződést jelent, de hasonlóan kedvező befektetés lehet egy jó helyen levő kocsibeálló is.","shortLead":"A lakásvásárlásnál kisebb elköteleződést jelent, de hasonlóan kedvező befektetés lehet egy jó helyen levő kocsibeálló...","id":"20250113_hvg-befektetes-garazs-berleti-dijak-ingatlanpiac","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fed0f4a-b6a0-490b-bfdb-63eedbc023c7.jpg","index":0,"item":"fe1c7a88-aef6-43ca-9a71-baf541159dd7","keywords":null,"link":"/360/20250113_hvg-befektetes-garazs-berleti-dijak-ingatlanpiac","timestamp":"2025. január. 13. 16:15","title":"Jó helyismerettel lehet igazán jó befektetés egy garázs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e9b55dd-ea4c-4575-b016-7f01c4538a03","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Tényellenőrzők helyett a felhasználók korrigálhatják a jövőben a Meta platformjain megjelenő tartalmakat. A módszer már eléggé ismerős lehet egy másik közösségi oldalról. ","shortLead":"Tényellenőrzők helyett a felhasználók korrigálhatják a jövőben a Meta platformjain megjelenő tartalmakat. A módszer már...","id":"20250114_meta-tenyellenorzes-alternativa-community-notes-teszteles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e9b55dd-ea4c-4575-b016-7f01c4538a03.jpg","index":0,"item":"ac24bd58-ee44-4bb0-9489-578e84147d44","keywords":null,"link":"/tudomany/20250114_meta-tenyellenorzes-alternativa-community-notes-teszteles","timestamp":"2025. január. 14. 12:03","title":"Már teszteli a Meta a tényellenőrzés utódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4b00ba3-a78a-42b0-8a82-302e5df1c9d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" A 11 hónapos gyerek 11 napig volt a gépen, ő az egyik legkisebb a kezeltek közül. Jelenleg is stabil az állapota. ","shortLead":" A 11 hónapos gyerek 11 napig volt a gépen, ő az egyik legkisebb a kezeltek közül. Jelenleg is stabil az állapota. ","id":"20250112_Heim-Pal-korhaz-mutudo-gyerek-levettek-a-geprol-gyogyulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4b00ba3-a78a-42b0-8a82-302e5df1c9d5.jpg","index":0,"item":"324033b0-24cb-4158-88d8-2d65baafec01","keywords":null,"link":"/itthon/20250112_Heim-Pal-korhaz-mutudo-gyerek-levettek-a-geprol-gyogyulas","timestamp":"2025. január. 12. 18:16","title":"Levették az egyik kisgyereket a műtüdőről a Heim Pál Kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cfdfb5c-7d94-4b5e-ba41-9dd20ad344a2","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A hátsókerék-hajtású tisztán elektromos Mazda 6e a Tesla Model 3 új riválisa.","shortLead":"A hátsókerék-hajtású tisztán elektromos Mazda 6e a Tesla Model 3 új riválisa.","id":"20250113_europaban-a-mazda-6e-latvanyos-es-izgalmas-uj-szedanja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8cfdfb5c-7d94-4b5e-ba41-9dd20ad344a2.jpg","index":0,"item":"28ad763b-f241-4094-b691-58460eb4fd70","keywords":null,"link":"/cegauto/20250113_europaban-a-mazda-6e-latvanyos-es-izgalmas-uj-szedanja","timestamp":"2025. január. 13. 07:21","title":"Európában a Mazda látványos és izgalmas új szedánja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9d1bd9e-ea28-4747-920d-d7a4c697f4f8","c_author":"Vass Péter","category":"360","description":"Megosztotta a közönséget és a szakmát a karácsony előtti premierek egyik szenzációja, a Nobel-díjas Gabriel García Márquez Száz év magány című regényének megfilmesítése a Netflixen sorozatként.","shortLead":"Megosztotta a közönséget és a szakmát a karácsony előtti premierek egyik szenzációja, a Nobel-díjas Gabriel García...","id":"20250113_hvg-szaz-ev-magany-gabriel-garcia-marquez-netflix","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9d1bd9e-ea28-4747-920d-d7a4c697f4f8.jpg","index":0,"item":"b83937f3-b37b-4982-a646-ff1780b28909","keywords":null,"link":"/360/20250113_hvg-szaz-ev-magany-gabriel-garcia-marquez-netflix","timestamp":"2025. január. 13. 19:30","title":"Botrányokon és nehézségeken át vezetett az út a Száz év magány-sorozatig, amit a kritika is vegyesen fogadott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"058530cf-aa7e-4b6a-adf2-5879952993a7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kemény Zsófi meg is osztotta a regényéről készült furcsa pályaművet.","shortLead":"Kemény Zsófi meg is osztotta a regényéről készült furcsa pályaművet.","id":"20250113_litera-palyazat-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/058530cf-aa7e-4b6a-adf2-5879952993a7.jpg","index":0,"item":"4a5cc0a3-a42b-42f4-9bc0-564397ef9033","keywords":null,"link":"/kultura/20250113_litera-palyazat-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. január. 13. 15:06","title":"Mesterséges intelligenciával készült kritikákat buktattak le a Litera pályázatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70416c25-a955-4033-94d4-4b92073a930a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók 70 márka 160 fehérjeporának mintegy 47 százalékában találtak az egészségre káros mennyiségű ólmot.","shortLead":"Amerikai kutatók 70 márka 160 fehérjeporának mintegy 47 százalékában találtak az egészségre káros mennyiségű ólmot.","id":"20250114_olom-mergezo-anyagok-feherjepor-kutatas-egeszseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70416c25-a955-4033-94d4-4b92073a930a.jpg","index":0,"item":"21831b96-12ea-4059-8586-cf11bad9ed29","keywords":null,"link":"/tudomany/20250114_olom-mergezo-anyagok-feherjepor-kutatas-egeszseg","timestamp":"2025. január. 14. 13:03","title":"Megvizsgáltak 160 fehérjeport, kiderült, tele vannak ólommal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]