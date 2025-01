Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"21444142-7a38-4ad1-bfd1-df9113d9be41","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem lesz netbank és mobilapp sem, és az internetes vásárlás is akadozhat – karbantartás miatt egy sor szolgáltatás nem fog működni az Erste Banknál.","shortLead":"Nem lesz netbank és mobilapp sem, és az internetes vásárlás is akadozhat – karbantartás miatt egy sor szolgáltatás nem...","id":"20250124_erste-bank-leallas-rendszerfejlesztes-george","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21444142-7a38-4ad1-bfd1-df9113d9be41.jpg","index":0,"item":"16826550-427d-4de0-86db-e0eca6dd3050","keywords":null,"link":"/tudomany/20250124_erste-bank-leallas-rendszerfejlesztes-george","timestamp":"2025. január. 24. 15:03","title":"Ha az Ersténél van, még most intézzen el mindent: estétől leállás jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22665300-55f7-4bdd-8f79-6f650f15dd38","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Van, akinek zene füleinek, másokat az őrületbe kerget. A fő kérdés azonban az, hogy vajon tényleg károsítjuk-e az ízületeinket azzal, ha ropogtatjuk az ujjainkat.","shortLead":"Van, akinek zene füleinek, másokat az őrületbe kerget. A fő kérdés azonban az, hogy vajon tényleg károsítjuk-e...","id":"20250124_ujjak-ropogtatasa-karos-hatasai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/22665300-55f7-4bdd-8f79-6f650f15dd38.jpg","index":0,"item":"2eaad334-9051-42a5-b2e3-73af1564fae0","keywords":null,"link":"/elet/20250124_ujjak-ropogtatasa-karos-hatasai","timestamp":"2025. január. 24. 07:31","title":"Tényleg ártalmas, amikor valaki ropogtatja az ujjait?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aadaebc8-af55-494a-b910-9ff7ea3f7ce1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az önkéntes nyugdíjpénztári alapok több mint fele két számjegyű hozamot ért el tavaly, a rekorder 30 százaléknál is többet emelkedett. Még a legkiszámíthatóbb portfóliók is megverték az inflációt.","shortLead":"Az önkéntes nyugdíjpénztári alapok több mint fele két számjegyű hozamot ért el tavaly, a rekorder 30 százaléknál is...","id":"20250123_alomhozam-onkentes-nyugdijpenztar-inflacio-folott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aadaebc8-af55-494a-b910-9ff7ea3f7ce1.jpg","index":0,"item":"9da16c5e-e4d9-4844-8abd-d706d06db798","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250123_alomhozam-onkentes-nyugdijpenztar-inflacio-folott","timestamp":"2025. január. 23. 07:43","title":"Álomhozamot termelnek a nyugdíjpénztárak, a kormány mégis azt szeretné, ha elköltenénk lakásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89e6fbe6-017b-43f9-873b-7bddc29654fc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hasznos fejlesztéssel álltak elő a kutatók, mely voltaképpen a bőrt használja az elektromosság vezetésére, így a viselhető eszközök energiaellátására. ","shortLead":"Hasznos fejlesztéssel álltak elő a kutatók, mely voltaképpen a bőrt használja az elektromosság vezetésére...","id":"20250124_power-over-skin-carnegia-mellon-egyetem-boron-at-energiaatvitel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89e6fbe6-017b-43f9-873b-7bddc29654fc.jpg","index":0,"item":"d4823363-0f1f-4406-98ac-0724c4962100","keywords":null,"link":"/tudomany/20250124_power-over-skin-carnegia-mellon-egyetem-boron-at-energiaatvitel","timestamp":"2025. január. 24. 19:03","title":"Akkumulátor minden eszközben? Felejtse el – hamarosan csak egyet kell viselnie, ami a bőrén át működteti az eszközeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af859b59-c648-4579-8c35-8147a2555199","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzat feltételezhetően áron alul adta el a járművet.","shortLead":"Az önkormányzat feltételezhetően áron alul adta el a járművet.","id":"20250124_hutlen-kezeles-gyanuja-nyomozas-rendorseg-volt-nagykorosi-polgarmester-czira-szabolcs-szolgalati-auto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af859b59-c648-4579-8c35-8147a2555199.jpg","index":0,"item":"c7dc5d5c-d752-47ea-9aa7-4cb96325d395","keywords":null,"link":"/itthon/20250124_hutlen-kezeles-gyanuja-nyomozas-rendorseg-volt-nagykorosi-polgarmester-czira-szabolcs-szolgalati-auto","timestamp":"2025. január. 24. 10:18","title":"Hűtlen kezelés gyanúja miatt nyomoz a rendőrség a volt nagykőrösi polgármester szolgálati autója ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"beea604b-b9e7-442b-81a1-8498b89b0834","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Rövid időn belül több igazgató is lemondott pozíciójáról a Honornál, köztük a cég vezérigazgatója, George Zhao is. ","shortLead":"Rövid időn belül több igazgató is lemondott pozíciójáról a Honornál, köztük a cég vezérigazgatója, George Zhao is. ","id":"20250123_honor-vezetok-lemondas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/beea604b-b9e7-442b-81a1-8498b89b0834.jpg","index":0,"item":"a47527d0-34b9-46b0-b217-68e2fcd230e8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250123_honor-vezetok-lemondas","timestamp":"2025. január. 23. 10:32","title":"Újabb vezetők távoznak a Honor éléről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f499337-6906-49af-99d0-a84f3ba2453e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Teljesen mindegy, hogy megnyomjuk vagy nem, a budapesti metró ajtaja kinyílik az állomásra érve. De minek van ott az a gomb, ha nem használjuk? Megkérdeztük a BKV-t.","shortLead":"Teljesen mindegy, hogy megnyomjuk vagy nem, a budapesti metró ajtaja kinyílik az állomásra érve. De minek van ott...","id":"20250124_budapest-metro-ajtonyito-gomb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f499337-6906-49af-99d0-a84f3ba2453e.jpg","index":0,"item":"228ce092-2b73-4874-8da9-d1b0fb89dcee","keywords":null,"link":"/itthon/20250124_budapest-metro-ajtonyito-gomb","timestamp":"2025. január. 24. 05:31","title":"Van-e bármi értelme a metrókra szerelt ajtónyitó gomboknak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"656ed557-d471-42e8-b97e-93cd0eb6cc77","c_author":"Bábel Vilmos","category":"360","description":"Egy óra sem telt el az első bombariadók óta, és a kormánypárti nyilvánosságban már elkezdték Magyar Péter felelősségét firtatni. Nem sokkal később beszállt a keretezésbe Magyar is, aztán Gulyás Gergely is elmondta a véleményét, amivel nemcsak Magyarral, de Orbán Balázzsal is szembement. A miniszterelnök politikai igazgatója szerint a bombariadó-sorozat őket igazolja, míg az ellenzéki nyilvánosságban többen a kormányt sejtetik a fenyegetések mögött. A valóságban nem tudunk semmi biztosat arról, ki küldte az e-maileket. ","shortLead":"Egy óra sem telt el az első bombariadók óta, és a kormánypárti nyilvánosságban már elkezdték Magyar Péter felelősségét...","id":"20250123_bombariado-felelos-orban-viktor-magyar-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/656ed557-d471-42e8-b97e-93cd0eb6cc77.jpg","index":0,"item":"5096bf57-1e17-494f-bc15-71d865dfffa0","keywords":null,"link":"/360/20250123_bombariado-felelos-orban-viktor-magyar-peter","timestamp":"2025. január. 23. 14:43","title":"Orbán Viktor vagy Magyar Péter tehet a bombariadókról? Mindkét oldalnak rögtön lett válasza, csak Gulyás Gergelynek nem szóltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]