[{"available":true,"c_guid":"96c781cb-3795-4c65-ab9d-7b0738d96beb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Nem fogjuk hagyni, hogy (…) a Nemzeti Együttbűnözés Rendszere egy arab enklávét hozzon létre letelepedési kötvényekkel és aranyvízumokkal” – fogalmazott a Tisza Párt elnöke, aki azt is belengette, hogy az utcára viszi a magyarokat, ha a kormány nem mond le rákosrendezői beruházásról.","shortLead":"„Nem fogjuk hagyni, hogy (…) a Nemzeti Együttbűnözés Rendszere egy arab enklávét hozzon létre letelepedési...","id":"20250128_A-haza-nem-elado-Magyar-Peter-azt-igerte-megakadalyozzak-Mini-Dubaj-felepiteset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96c781cb-3795-4c65-ab9d-7b0738d96beb.jpg","index":0,"item":"00e87547-0133-4250-ba29-e8994c8e2448","keywords":null,"link":"/itthon/20250128_A-haza-nem-elado-Magyar-Peter-azt-igerte-megakadalyozzak-Mini-Dubaj-felepiteset","timestamp":"2025. január. 28. 10:09","title":"Magyar Péter: A Maxi-Dubaj így nem fog felépülni, ezt vehetik ígéretnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5b229dd-8991-470e-a55d-4857ed0ba2fe","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Donald Trump adminisztrációja ezzel szembefordult az eddigi hagyományokkal, amelyek szerint az ügyészek elnöki ciklusokon át is pozíciójukban maradhattak.","shortLead":"Donald Trump adminisztrációja ezzel szembefordult az eddigi hagyományokkal, amelyek szerint az ügyészek elnöki...","id":"20250128_donald-trump-usa-igazsagugyi-miniszterium-nyomozas-tisztogatas-ugyesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5b229dd-8991-470e-a55d-4857ed0ba2fe.jpg","index":0,"item":"316eac03-9fc6-46c4-8b1f-0a012c123cb2","keywords":null,"link":"/vilag/20250128_donald-trump-usa-igazsagugyi-miniszterium-nyomozas-tisztogatas-ugyesz","timestamp":"2025. január. 28. 06:22","title":"Trump tisztogat: kirúgták az amerikai igazságügyi minisztérium egy sor ügyészét, akik részt vettek az elnök elleni büntetőeljárásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bda6c64d-2e6f-49e8-a022-a3877b583147","c_author":"Balogh Csaba","category":"360","description":"Egy erőtlen ütés csak arra jó, hogy felbosszantsa az ellenfelet. A kínai technológiák kézben tartóit pedig nem volt érdemes az amerikaiaknak felbosszantaniuk. Vagy legalábbis illett volna felkészülni arra, hogy aki nem fekszik ki, az vissza fog ütni. Vélemény.","shortLead":"Egy erőtlen ütés csak arra jó, hogy felbosszantsa az ellenfelet. A kínai technológiák kézben tartóit pedig nem volt...","id":"20250129_balogh-csaba-kina-usa-deep-seek-technologiai-innovacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bda6c64d-2e6f-49e8-a022-a3877b583147.jpg","index":0,"item":"bd6ff02f-bd9e-4d40-b6a7-0ed74d89ec17","keywords":null,"link":"/360/20250129_balogh-csaba-kina-usa-deep-seek-technologiai-innovacio","timestamp":"2025. január. 29. 11:30","title":"Balogh Csaba: Most múlik pontosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0b19bc1-045e-48d5-b85f-92abaa49dd1c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A 32 éves támadó várhatóan hazatér Brazíliába.","shortLead":"A 32 éves támadó várhatóan hazatér Brazíliába.","id":"20250128_neymar-al-hilal-serules-tavozas-szerzodesbontas-brazilia-santos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c0b19bc1-045e-48d5-b85f-92abaa49dd1c.jpg","index":0,"item":"adb6090f-507b-4b00-97c1-a3c67b34fa63","keywords":null,"link":"/sport/20250128_neymar-al-hilal-serules-tavozas-szerzodesbontas-brazilia-santos","timestamp":"2025. január. 28. 09:47","title":"Neymarral szerződést bontott a szaúdi al-Hilal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"103c5d80-0dd7-46d7-bbf7-cd7fa49fe425","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"Tóth Lászlóval, a magyar építésszel nem tud betelni Hollywood. Brady Corbet filmjét, A brutalistát tíz Oscar-díjra jelölték, és ebből jutott a feleséget játszó Felicity Jonesnak és Guy Pearce-nek is, aki Van Burent, a pénzembert alakítja. A két színészt egy online kerekasztal-beszélgetésen kérdezhettük.","shortLead":"Tóth Lászlóval, a magyar építésszel nem tud betelni Hollywood. Brady Corbet filmjét, A brutalistát tíz Oscar-díjra...","id":"20250129_brutalista-Felicity-Jones-Guy-Pearce-interju-Oscar-jeloles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/103c5d80-0dd7-46d7-bbf7-cd7fa49fe425.jpg","index":0,"item":"48ab9203-b4a0-4436-a25d-0817c021e427","keywords":null,"link":"/360/20250129_brutalista-Felicity-Jones-Guy-Pearce-interju-Oscar-jeloles","timestamp":"2025. január. 29. 17:30","title":"„Óriási segítség volt, hogy A brutalistát Budapesten forgattuk” – interjú az Oscarra jelölt Felicity Jonesszal és Guy Pearce-szel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a43fab4-43c2-45e7-9fa2-0e5462456430","c_author":"Cabrera Martin","category":"elet","description":"Ugyan a rákosrendezői rozsdaövezetbe tervezett, Mini-Dubaj néven emlegetett beruházásról kevés konkrétumot tudunk, ha az arab befektető tényleg 500 méteres tornyot épít oda, az nemcsak a régió, hanem egész Európa legmagasabb felhőkarcolója lenne. Még így sem férne be a világ 10 legmagasabb épülete közé, de nincs is messze ettől.","shortLead":"Ugyan a rákosrendezői rozsdaövezetbe tervezett, Mini-Dubaj néven emlegetett beruházásról kevés konkrétumot tudunk, ha...","id":"20250129_vilag-legmagasabb-epuletei-mini-dubaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a43fab4-43c2-45e7-9fa2-0e5462456430.jpg","index":0,"item":"6cfe2d64-33ae-4230-a18c-58b4fbd03b8e","keywords":null,"link":"/elet/20250129_vilag-legmagasabb-epuletei-mini-dubaj","timestamp":"2025. január. 29. 05:31","title":"New Yorkot is meghatározná az 500 méteres rákosrendezői torony, de még Ázsiában is kihúzhatná magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1779ae4d-1c0a-44bc-9730-ba9f1e2b473b","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Chema Rodríguez szerint a csapata bajnokhoz méltón játszott, megérdemelte volna a továbbjutást.","shortLead":"Chema Rodríguez szerint a csapata bajnokhoz méltón játszott, megérdemelte volna a továbbjutást.","id":"20250129_magyar-ferfi-kezilabda-valogatott-vilagbajnoksag-negyeddonto-vereseg-nyilatkozatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1779ae4d-1c0a-44bc-9730-ba9f1e2b473b.jpg","index":0,"item":"0d01a85f-089d-4341-85eb-a80514ba8fea","keywords":null,"link":"/sport/20250129_magyar-ferfi-kezilabda-valogatott-vilagbajnoksag-negyeddonto-vereseg-nyilatkozatok","timestamp":"2025. január. 29. 05:25","title":"„Most csak azt érzem, hogy fáj” – drámai végjátékban bukta el a vb-negyeddöntőt a férfi kéziválogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5a55692-2a81-4955-87c9-1e46db8e2b25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy lelkipásztor a Karmelita előtt demonstrált a kormány „dokumentumfilmjének” megjelenése után.","shortLead":"Egy lelkipásztor a Karmelita előtt demonstrált a kormány „dokumentumfilmjének” megjelenése után.","id":"20250128_Inkabb-maradtak-volna-csendben-A-hozzatartozoknak-fajdalmas-az-Orban-kormany-Covid-videoja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5a55692-2a81-4955-87c9-1e46db8e2b25.jpg","index":0,"item":"c53bf16d-b465-4a21-af56-ee22e92d4b3e","keywords":null,"link":"/itthon/20250128_Inkabb-maradtak-volna-csendben-A-hozzatartozoknak-fajdalmas-az-Orban-kormany-Covid-videoja","timestamp":"2025. január. 28. 09:38","title":"„Inkább maradtak volna csendben” – A hozzátartozóknak fájdalmas az Orbán-kormány Covid-videója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]