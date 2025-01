Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"673329f5-aba2-4c34-ba1d-3bff52b95386","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rendelet kifejti, hogy a nemváltó beavatkozáson átesett fiatalok egész életükben magas gyógyszerkiadásokra kényszerülnek, valamint gyakorta élethosszig tartó egészségügyi komplikációk csapdájában találják magukat.","shortLead":"A rendelet kifejti, hogy a nemváltó beavatkozáson átesett fiatalok egész életükben magas gyógyszerkiadásokra...","id":"20250129_trump-nemvaltas-rendelet-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/673329f5-aba2-4c34-ba1d-3bff52b95386.jpg","index":0,"item":"dd279034-71ea-4291-affb-166e47a99dd4","keywords":null,"link":"/vilag/20250129_trump-nemvaltas-rendelet-usa","timestamp":"2025. január. 29. 05:28","title":"Donald Trump elnök rendeletet hozott a 19 év alatti fiatalok nemváltó beavatkozásainak korlátozásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01a4fa54-9e87-4a44-99d6-0348fa4d7b86","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az ukránok szerint Ficót és az ország parlamentjének egy részét „megmérgezte az orosz propaganda”, és most már „a szomszédos baráti demokráciák vezetőit tekintik ellenségnek”.","shortLead":"Az ukránok szerint Ficót és az ország parlamentjének egy részét „megmérgezte az orosz propaganda”, és most már „a...","id":"20250129_volodimir-zelenszkij-robert-fico-orosz-gaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/01a4fa54-9e87-4a44-99d6-0348fa4d7b86.jpg","index":0,"item":"86228826-161a-4ac6-90d1-406756ef6913","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_volodimir-zelenszkij-robert-fico-orosz-gaz","timestamp":"2025. január. 29. 17:28","title":"Zelenszkij szerint Fico a szlovák szuverenitással fizet az orosz gázért és amúgy is, „ne külföldre nézzen, hanem a tükörbe”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90f11c3f-bb26-46cc-8699-68edb696dbe1","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A populista-szuverenista tábor sokadik tagja gondolja úgy, hogy az Egyesült Arab Emírségek kifürkészhetetlen eredetű pénzügyi alapjaiból szeretné fejleszteni fővárosát. Ez újabb kötelék a furcsa szövetségben, amelyet a magyar miniszterelnök kedden az emírségekben épít tovább.","shortLead":"A populista-szuverenista tábor sokadik tagja gondolja úgy, hogy az Egyesült Arab Emírségek kifürkészhetetlen eredetű...","id":"20250128_orban-viktor-gruzia-emirsegek-moszkva-teheran-eagle-hills-mini-dubaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90f11c3f-bb26-46cc-8699-68edb696dbe1.jpg","index":0,"item":"2958bf4a-9bf8-4658-a921-60655e6c8cdf","keywords":null,"link":"/360/20250128_orban-viktor-gruzia-emirsegek-moszkva-teheran-eagle-hills-mini-dubaj","timestamp":"2025. január. 28. 14:07","title":"Orbán Viktor újabb barátja kötött üzletet Mini-Dubaj arab befektetőjével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09084703-11a0-4115-b465-73388d2f7f88","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az 1000 lóerőnél erősebb plugin hibrid Lamborghini Revuelto külseje most egy kicsit még vadabb lett.","shortLead":"Az 1000 lóerőnél erősebb plugin hibrid Lamborghini Revuelto külseje most egy kicsit még vadabb lett.","id":"20250130_lopakodo-vadaszgepek-ihlettek-a-legujabb-lamborghini-revuelto-tuning","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09084703-11a0-4115-b465-73388d2f7f88.jpg","index":0,"item":"1a0954a8-eb01-4f32-a8f4-e98719fc16c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250130_lopakodo-vadaszgepek-ihlettek-a-legujabb-lamborghini-revuelto-tuning","timestamp":"2025. január. 30. 06:41","title":"Lopakodó vadászgépek ihlették a legújabb Lamborghinit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"725e4cb4-a163-480c-8d3a-b9fe73254d8f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Érdemes várnia annak, aki a szerdát ki tudja húzni úgy, hogy csak másnap kelljen tankolnia.","shortLead":"Érdemes várnia annak, aki a szerdát ki tudja húzni úgy, hogy csak másnap kelljen tankolnia.","id":"20250129_Nagyot-esik-a-gazolaj-es-a-benzin-ara-a-het-masodik-feleben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/725e4cb4-a163-480c-8d3a-b9fe73254d8f.jpg","index":0,"item":"2d70a59d-9a9f-4f76-9736-9d9eac4c57eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_Nagyot-esik-a-gazolaj-es-a-benzin-ara-a-het-masodik-feleben","timestamp":"2025. január. 29. 09:59","title":"Rég volt ilyen: nagyot esik a dízel és a benzin ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d55196c-2040-4190-a710-4be74cdbe6e0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A legjobb tál díját hozták el Lyonból. ","shortLead":"A legjobb tál díját hozták el Lyonból. ","id":"20250128_bocuse-d-or-magyar-csapat-legjobb-tal-dij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d55196c-2040-4190-a710-4be74cdbe6e0.jpg","index":0,"item":"4f63f200-52ef-4ec6-b05c-ca3b89459744","keywords":null,"link":"/elet/20250128_bocuse-d-or-magyar-csapat-legjobb-tal-dij","timestamp":"2025. január. 28. 14:48","title":"Díjat nyert a magyar csapat a Bocuse d’Or döntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35126df0-a357-4584-8849-ce3319f3f610","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségnek összesen 1,042 milliárd forintot ajánlottak fel az adófizetők, de a kifizetést a NAV és a MÁK is megsarcolta.","shortLead":"A Magyarországi Evangéliumi Testvérközösségnek összesen 1,042 milliárd forintot ajánlottak fel az adófizetők, de...","id":"20250129_Tobb-mint-negyven-szazalekat-inkasszalta-az-Ivanyi-Gabor-egyhazahoz-erkezo-1-os-felajanlasoknak-a-NAV-es-a-MAK","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35126df0-a357-4584-8849-ce3319f3f610.jpg","index":0,"item":"d6b33232-3cf2-4f24-8ec8-a46465eb50ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_Tobb-mint-negyven-szazalekat-inkasszalta-az-Ivanyi-Gabor-egyhazahoz-erkezo-1-os-felajanlasoknak-a-NAV-es-a-MAK","timestamp":"2025. január. 29. 15:11","title":"Több mint negyven százalékát inkasszálta az Iványi Gábor egyházához érkező 1%-os felajánlásoknak a NAV és a MÁK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eab3db08-ec11-41ce-991f-a3a26a560a50","c_author":"Munk Veronika","category":"360","description":"Az iskolai bombariadó-hullám nyomán Orbán jól elmondta, hogy a legfontosabb, hogy a migránsokat nem szabad beengedni!. Pedig semmilyen bizonyíték nincs az elkövető kilétére, sőt az érintett országok egyikében sem találtak elkövetőt, ahogy bombát sem. A bizonytalanság viszont marad, túlságosan kiszolgáltatottak vagyunk a zavarkeltésnek – írja szerzőnk, a magyar nyelvű Napunk lapot is kiadó szlovák Denník N innovációért és új piacokért felelős igazgatója. Vélemény.","shortLead":"Az iskolai bombariadó-hullám nyomán Orbán jól elmondta, hogy a legfontosabb, hogy a migránsokat nem szabad beengedni...","id":"20250129_hvg-Munk-Veronika-El-a-kezekkel-a-gyerekeinktol-szlovakia-magyarorszag-iskolai-bombariadok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eab3db08-ec11-41ce-991f-a3a26a560a50.jpg","index":0,"item":"67281de0-dee8-4591-902e-ee8d680a8e60","keywords":null,"link":"/360/20250129_hvg-Munk-Veronika-El-a-kezekkel-a-gyerekeinktol-szlovakia-magyarorszag-iskolai-bombariadok","timestamp":"2025. január. 30. 08:30","title":"Munk Veronika: El a kezekkel a gyerekeinktől!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]