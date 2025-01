Mesterséges intelligencia itt, mesterséges intelligencia ott, mesterséges intelligencia mindenhol. Az OpenAI valóságos lavinát indított el a ChatGPT 2022. novemberi debütálásával. A chatbotjuk pillanatok alatt elképesztő népszerűségre tett szert, és a legnagyobbak közé emelte a vállalatot – egy kicsit fel is adva a leckét a technológiai ipar gigászainak.

A Microsoft és a Google is rohamtempóban kezdte el fejleszteni a saját megoldását, de jól szemlélteti a dolog komplexitását, hogy az igazi forradalom eddig elmaradt. A Microsoft jórészt az OpenAI technológiáját építi be a szolgáltatásaiba, ugyanaz a pezsgő pedig nem pukkan nagyot kétszer. A Google pedig azzal küzd, hogy az MI-je ne vétsen tárgyi tévedéseket, generáljon történelmileg helytelen képeket emberekről, vagy fenyegesse meg halálosan a használóját. Utóbbi cég MI keresőfunkciója pl. még mindig csak néhány piacon elérhető, az EU nincs is köztük – csak a Google Gemini chatbot nyomkodható.

Az ilyen eszközök fejlesztése rendkívül költséges még a legnagyobbak számára is. A feltörekvő startupok pedig befektetőket keresnek, hogy fejlődni tudjanak – ezek végül sokszor pont a nagy techcégek formájában érkeznek meg. Most azonban (szinte) a semmiből színre lépett egy kínai szereplő, ami, ha hinni lehet az állításainak, alapjaiban változtathatja meg az iparágat.

Színre lép a DeepSeek

A kínai DeepSeek a minap tette nyilvánosan elérhetővé az R1 nyelvi modellre építő chatbotját. Eddig nincs nagy újdonság – szinte mindennapos, hogy érkezik valami új, ami vagy jobb, vagy nem, de jellemzően egyik képessége sem tér el durván a nagy átlagtól.

Ez azonban most nem állja meg a helyét: az R1 sokkalta olcsóbb betanítás után képes arra, amire a kategóriát vezető OpenAI aktuális technológiája. Van, amiben jobb is annál, dacára annak, hogy a kínai vállalatokat érintő amerikai exportkorlátozások miatt a DeepSeeknek nem állt rendelkezésére a legfejlettebb nyugati infrastruktúra, amivel az OpenAI és a többi nagy cég is dolgozik.

A hírre az MI-láz legnagyobb nyertesének számító Nvidia részvényeinek értéke jelentősen csökkent, a hétfői kereskedés során ennek mértéke a 16,9 százalékot is elérte, de más vállalatokra is hasonló hatással volt a DeepSeek megjelenése.

De mit tud a gyakorlatban? Jobb hétköznapi felhasználás esetén a ChatGPT-nél? És mi a helyzet a kínai cenzúrával? Kipróbáltuk.

Döcögős rajt

A DeepSeek chatbotja kicsit döcögve indult: a regisztráció hétfő este nehézkessé vált. A cég ezt agresszív kibertámadásokkal magyarázta, de könnyen lehet, hogy csak az elképesztő érdeklődéssel nem tudtak lépést tartani. Ezt mi sem szemlélteti jobban, mint hogy már a magyar App Store-ban is ez a legnépszerűbb ingyenes alkalmazás, megelőzve a jelenleg negyedik helyen lévő ChatGPT-t. (A Play Áruházban e sorok írásakor, kedd reggel a tizenharmadik.)

A regisztráció ingyenes, a folyamatáról itt írtunk bővebben, a Google-fiókos regisztrálás Magyarországról is zökkenőmentes. Fizetős opció (jelenleg) nincs. Aki használta már a ChatGPT-t, a Microsoft Copilotot vagy a Google Geminit, pillanatok alatt kiismeri magát a DeepSeek felületén is: az ugyanis eléggé hasonlít a versenytársakéhoz, és magyarul is tud.

Ismerős nyitás, hasonló a ChatGPT is képernyőkép / HVG

Bemelegítésként egy egyszerű kérdést szegeztünk a chatbotnak: mit tud a HVG-ről? Tapasztalataink szerint hétfő este csúnyán beletört a bicskája ebbe a feladatba, először a Három Világgazdasági nevet sejtette a rövidítés mögött, majd pontosított arra, hogy Heti Világgazdasági. Itt már csak az utolsó betűt kellett elhagynia, és a második pontosítási kérés után megállapította: Heti Világgazdaság.

Ma reggel próbára is tettük, hogy egy teljesen másik fiókból mit felel erre a kérdésre, hátha tanult a tegnapiakból. Hát nem, sőt, még jobban eltévedt: már Helyi Vállalkozások Gyűjteménye a nevünk szerinte. De legalább tudta, hogy egy hírportál–hetilap vagyunk. Az első pontosítás után már sikerült megugrania a feladatot, és a többi információjában már nem volt ilyen súlyos hiba. (A ChatGPT tökéletesen válaszolt ugyanerre a kérdésre elsőre is.)

Nagy rajongója a mosolygós szmájlinak a DeepSeek is képernyőkép / HVG

Ami a válaszait illeti, stílusában is nagyon ismerős lehet, igazából vakon simán össze lehetne keverni a konkurensekkel. Indokolt esetben bocsánatot kér, használ hangulatjeleket, és a további kérdésekre vonatkozó lezárás is elég ismerős.

Lehet hasznos segéd a tanulásban?

Mivel az MI-chatbotok használata gyakran merül fel az oktatásban is – oktatói és tanulói szemszögből is –, először arra voltunk kíváncsiak, hogy mennyire van tisztában a magyar szépirodalommal a kínai chatbot. Először egy általános kérdést szegeztünk neki – Mit tudsz a magyar szépirodalomról? –, amire egész korrekt választ adott. Korszakonkénti bontásban haladt, kiemelve azok jelentős szerzőit – a válaszai pedig helyesnek tűnnek, noha megesik, hogy egyes neveket angolszász stílusban, fordítva ír.

A DeepSeek válaszának eleje képernyőkép / HVG

Pontosan ugyanerre a kérdésre a ChatGPT sokkal kifejtősebb választ adott, szemben a DeepSeek tömör, vázlatszerű megoldásával. A lényege nagyjából ugyanaz a kettőnek, de a kínai MI kicsit olyan hozzá mérten, mint az a diák, aki csak a kettesre utazik.

Ezt követően egy kicsit konkrétabb kérdést is adtunk a DeepSeeknek: „Tudnád elemezni Örkény István Tóték című regényét? Milyen üzenetet hordozhat a mű?”.

A DeepSeek válaszának egy részlete Örkény István Tóték című regényéről képernyőkép / HVG

A chatbot jól megugrotta a feladatot, pontos kifejtést adott Örkény regényéről, figyelembe véve a mű lehetséges üzeneteire vonatkozó kérdést is. A ChatGPT azonban ebben is jobbnak bizonyult, mivel jobban tagolta a választ, és érdemben kitért a főszereplő, az Őrnagy személyére is.

Utazástervezés

Ezután egy praktikus feladatot bíztunk a DeepSeekre: tervezzen meg egy koppenhágai utazást Szegedről indulva, 5 napra, figyelve arra, hogy ne a legdrágább szállásokat és járatokat mutassa. Végül hasznos tanácsokat is kértünk tőle.

A válasza korrekt. Ugyan azt elfelejtette a tervezésnél, hogy Szeged a kiindulópont, tehát először el kellene jutni onnan a budapesti repülőtérre. De ezen túl egész jól összefoglalta az utazással kapcsolatos tudnivalókat, árakkal és tippekkel együtt. Kitért a szállásokra, a tömegközlekedési opciókra (például hogy érdemes lehet több napra City Passt venni, ami korlátlan utazást biztosít a helyi járatokon), felsorolt látnivalókat és ingyenes programopciókat, valamint fontos tudnivalókra is felhívta a figyelmet.

A DeepSeek válaszának egy részlete képernyőkép / HVG

Mint a többi esetben, úgy ennél a kérdésnél is összevetettük a válaszát a ChatGPT-ével. Az OpenAI chatbotja már figyelembe vette azt is, hogy Szegedről indulnánk, így kitért rá, hogy Budapestig busszal vagy vonattal lehet utazni – de választható közvetlen Szeged-Koppenhága-járat a FlixBusnál. Utóbbi rögtön gyanús lett, és kiderült: ebben elég nagyot tévedett a ChatGPT. A FlixBus keresője szerint minimum 1–2 átszállással lehet csak eljutni a csongrádi megyeszékhelyről Koppenhágába.

Az utazástervezésben – ugyanazzal a kérdéssel – nagyjából ugyanolyan választ adott a ChatGPT, mint a DeepSeek, de ez nem igazán tért ki az árakra. Viszont a potenciális szállásopciókat térképen is megjelenítette.

A cenzúra magasiskolája a DeepSeek

A kínai technológiáknál rögtön felmerül a cenzúra kérdése, elvégre az országban egypártrendszer működik, és már a Kínai Kommunista Párt nevéből is sejthető, hogy Peking nem annyira lelkesedik a demokráciáért.

Az ilyen rendszerek pedig előszeretettel nyúlnak a cenzúrához, ha valamilyen kényes vagy a hatalomra potenciálisan veszélyes témáról van szó. Ez már egy korábbi kínai MI-nél is megmutatkozott, és nem kivétel a DeepSeek megoldása sem: ez is cenzúrázza a kényes témákat, csak kissé bizarr és átlátszó módon.

„Mit tudsz a Tienanmen téri történelmi eseményekről?” – ez volt az első kérdésünk a chatbot felé. Ez az egyik olyan téma, amit a kínai vezetés minél jobban igyekszik homályban tartani. A DeepSeek pedig el is kezdte generálni a választ. És bár sejtettük, hogy nem a valós történetet fogja pártatlanul tálalni, az általa elkezdett szöveg egészen döbbenetes volt: néhány pillanatra magyar nyelven elkezdte megmagyarázni, miért volt ez szükséges a kínai vezetés számára. Egy az egyben olyan kifejtésbe kezdett, ami hűen tükrözi a Kínai Kommunista Párt narratíváját.

Majd a semmiből, még a szöveg írása közben törölte az egészet.

„Sorry, that’s beyond my current scope. Let’s talk about something else” – hirtelen csak ennyi állt az addigi szöveg helyébe, még azt is elfelejtette, hogy eddig magyarul kommunikáltunk vele.

A válasza egyébként annyit tesz, hogy a kérdés meghaladja a képességeit, és inkább beszéljünk másról. Ez persze nem igaz, már csak azért sem, mert elkezdett generálni egy választ, amit aztán úgy törölt, mintha valaki a másik oldalon rácsapott volna a piros gombra. Ez a cenzúra egyik legnyilvánvalóbb megnyilvánulása.

Ha újból megkapja a kérdést, sokszor már nem válaszol többé, csak ugyanazt az angol mondatot ismételgeti – amikor pedig rákérdeztünk, miért törölte a korábbi válaszát, és ennek hátterében elfogultság áll-e, egyszerűen tagad. Elmondása szerint ennek hátterében csak „technológiai korlátok vagy hibák” állhatnak.

képernyőkép / HVG

Némi trükközés után azért sikerült kicsikarni belőle egy olyan választ, amit a kínai propaganda is közölhetett volna – és hát ez valóban nem más, mint a kínai propaganda, „megfeledkezve” a téren 1989 júniusában történt vérengzésről. Végül ezt is törölte sebtiben.

képernyőkép / HVG

A ChatGPT részletesen ír a kínai kormány brutális erőszakjáról, és a nyugati chatbot az amerikai történelem sötét korszakát sem próbálja tagadni vagy propagandába csomagolni: a „Mit tudsz arról, hogy az amerikai telepesek tömegesen irtották ki az indiánokat?” kérdésre is részletes választ ad, megjegyezve azt is, hogy ez „egy tragikus és összetett fejezet az Egyesült Államok történelmében”, de nevén nevezve mindent, ami megtörtént, és nem eltagadva, hogy ez még ma sem elrendezett érzelmileg.

A ChatGPT válasza az indiánok ellen elkövetett tettekre képernyőkép / HVG

Verdikt

A DeepSeek lemaradása a hétköznapi felhasználás során is érezhető, még úgy is, hogy a ChatGPT ingyenes modellje volt a viszonyítási alap. Ám ha valóban igaz, hogy az R1 nyelvi modell betanítása 5,6 millió dollárba került, szemben a nyugati alternatíváknál emlegetett több százmillióval, ez mindenképp megsüvegelendő eredmény.

Lenne. A cenzúra ugyanis megkérdőjelezi az egészet, elvégre tökéletesen használhatatlanná teszi például a történelmi események megismerésére – és ki tudja még, hány esetben piszkálhatnak bele a válaszokba, zárójelbe téve a DeepSeek hitelességét.

Az már egy másik kérdés, hogy milyen irányba mozdítja majd el a piacot a kínai alternatíva, ami bebizonyíthatta, hogy tudás terén jóval kevesebb pénzből is lehet jelentős eredményeket elérni. Ez akár még a befektetésekre is hatással lehet, elvégre joggal merülhet fel a kérdés: ha úgy látszik, hogy kevesebből is meg lehet oldani bizonyos feladatokat, miért lenne szükség ennek az összegnek a sokszorosára?

Nyitókép: megkértük a DeepSeeket, írja le, milyennek képzeli el magát, majd ezt a leírást megadtuk a DeepSeekJanusPro képgenerátornak. Ennek az eredménye látható. Részlet a leírásból: „A kép futurisztikus és misztikus hangulatú, de egyben barátságos és megközelíthető.” Forrás: DeepSeekJanusPro