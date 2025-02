Ha önnél is eltűnt a „Vendég” profil a YouTube üdvözlőképernyőjéről, nincs egyedül – a jelek szerint a Google kivette, legalábbis átalakította a funkciót, melynek lényegi elemei közül semmi nem vész el, csak átalakul.

A változtatás a YouTube okostévés alkalmazásait érinti – pontosabban első körben az Apple TV-n és a Roku tévéokosítón futó változatot, de ez bizonyára hamarosan más platformokra is kiterjed, jegyzi meg a dologra felfigyelő 9to5Google.

A változás lényege, hogy a profilválasztóból eltűnt a „Vendég” (Guest) mód, a fő profil(ok) mellett már csak a „Fiók hozzáadása” és a gyerekeknek szóló YouTube Kids látszik. Ez azonban nem jelenti azt, hogy többé nem lehet fióktól függetlenül, vendégként tartalmat fogyasztani a YouTube-on.

9to5Google

Ezentúl nem a profilopciók között, hanem az alatt, más néven kell keresni a funkciót, „Használat kijelentkezve” (Use signed out) név alatt. Hogy mi indokolja ezt a változtatást, az nem ismert, de bizonyára hamarosan a többi platformon is meglépi a Google.

