[{"available":true,"c_guid":"b6e11e38-fd93-4b24-895e-02c8aa1e9e38","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az állampapírvagyon jelentős része egy szűk kör kezében van, ők viszont jó eséllyel új befektetés után nézhetnek, ha gyengül a forint az euróval szemben.","shortLead":"Az állampapírvagyon jelentős része egy szűk kör kezében van, ők viszont jó eséllyel új befektetés után nézhetnek, ha...","id":"20250204_allampapir-forint-arfolyam-blochamps","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6e11e38-fd93-4b24-895e-02c8aa1e9e38.jpg","index":0,"item":"9fcb7f4e-2e3a-4a97-a5bb-902221ea2a54","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250204_allampapir-forint-arfolyam-blochamps","timestamp":"2025. február. 04. 09:48","title":"A forintárfolyamtól függ, hogy érdemes-e kitartani az állampapír mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60886144-8775-4fc7-8501-7805beda5ad8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A BKV elárulta, mi a magyarázat.","shortLead":"A BKV elárulta, mi a magyarázat.","id":"20250204_mozgolepcso-kapaszkodo-korlat-miert-gyorsabb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60886144-8775-4fc7-8501-7805beda5ad8.jpg","index":0,"item":"78332502-de9c-417b-9e5a-fd1af2e51830","keywords":null,"link":"/elet/20250204_mozgolepcso-kapaszkodo-korlat-miert-gyorsabb","timestamp":"2025. február. 04. 05:01","title":"Miért megy gyorsabban a kapaszkodó, mint a mozgólépcső?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c69faae-20c5-47b5-9544-89ee54053a0b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"50 kérdést szegeztek a kutatók a DeepSeek MI-jének, hogy kiderüljön, mennyire könnyű kijátszani a védelmét. És kiderült, hogy igazából nincs is érdemi védelme: bármiben szívesen segít. Abban is, amiben nem kéne.","shortLead":"50 kérdést szegeztek a kutatók a DeepSeek MI-jének, hogy kiderüljön, mennyire könnyű kijátszani a védelmét. És...","id":"20250203_deepseek-mesterseges-intelligencia-vizsgalat-vedelem-kijatszasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c69faae-20c5-47b5-9544-89ee54053a0b.jpg","index":0,"item":"84d20a1f-80ea-42a4-b8a4-bac9c8d1f830","keywords":null,"link":"/tudomany/20250203_deepseek-mesterseges-intelligencia-vizsgalat-vedelem-kijatszasa","timestamp":"2025. február. 03. 19:03","title":"100%-ot ért el a DeepSeek egy vizsgálaton, de ez nem érdem: bombák készítésére és kormányzati rendszerek feltörésére is pofonegyszerű rávenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6461a83f-4701-4ae2-a873-4f1d14406b03","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A NASA mérnökei több részletet is megosztottak arról a robotról, ami a jövőben szolgálhatja a küldetéseket a Hold felszínén. ","shortLead":"A NASA mérnökei több részletet is megosztottak arról a robotról, ami a jövőben szolgálhatja a küldetéseket a Hold...","id":"20250204_nasa-ipex-robot-banyaszat-hold-regolit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6461a83f-4701-4ae2-a873-4f1d14406b03.jpg","index":0,"item":"be46848f-f16d-432c-8463-a95a2cb1572b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250204_nasa-ipex-robot-banyaszat-hold-regolit","timestamp":"2025. február. 04. 14:03","title":"10 000 kg/nap sebességgel dolgozhat a Holdon a NASA bányászrobotja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38868fdb-8893-4abc-8aa0-3ca5844ad73d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Polgár Csabát indoklás nélkül váltotta le Pintér Sándor a múlt héten, azóta sem tudni, miért.","shortLead":"Polgár Csabát indoklás nélkül váltotta le Pintér Sándor a múlt héten, azóta sem tudni, miért.","id":"20250204_orszagos-onkologiai-intezet-levaltott-foigazgato-polgar-csaba-szakorvos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38868fdb-8893-4abc-8aa0-3ca5844ad73d.jpg","index":0,"item":"dda5cea5-0902-4f61-9a3b-bb3272b76fda","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_orszagos-onkologiai-intezet-levaltott-foigazgato-polgar-csaba-szakorvos","timestamp":"2025. február. 04. 12:48","title":"Szakorvosként folytatja az Országos Onkológiai Intézet leváltott főigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"721b8f68-38f3-454c-887a-bacf75e1e39c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai intézkedés és a várható ellenlépések az amerikai gazdaságot is erősen megterhelnék, jóllehet az Egyesült Államok valószínűleg elkerülné a recessziót.","shortLead":"Az amerikai intézkedés és a várható ellenlépések az amerikai gazdaságot is erősen megterhelnék, jóllehet az Egyesült...","id":"20250203_Recessziot-okozhatnak-Kanadaban-es-Mexikoban-az-amerikai-vamok-az-euroovezetre-viszont-joval-kisebb-hatasuk-lenne","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/721b8f68-38f3-454c-887a-bacf75e1e39c.jpg","index":0,"item":"4462d47b-82c3-4f50-8341-e279fd7de824","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_Recessziot-okozhatnak-Kanadaban-es-Mexikoban-az-amerikai-vamok-az-euroovezetre-viszont-joval-kisebb-hatasuk-lenne","timestamp":"2025. február. 03. 20:14","title":"Recessziót okozhatnak Kanadában és Mexikóban az amerikai vámok, az euróövezetre viszont jóval kisebb hatásuk lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0a68177-f549-4189-93e5-aa328a7c7d26","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Magyar Péter azt ígéri, hogy felelősségre fogja vonni a Tisza Párt az érintetteket, ha kormányra kerül.","shortLead":"Magyar Péter azt ígéri, hogy felelősségre fogja vonni a Tisza Párt az érintetteket, ha kormányra kerül.","id":"20250204_magyar-peter-palyaudvar-rakosrendezo-maxi-dubaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0a68177-f549-4189-93e5-aa328a7c7d26.jpg","index":0,"item":"f35a122c-c767-490c-8dec-69081fdadc64","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250204_magyar-peter-palyaudvar-rakosrendezo-maxi-dubaj","timestamp":"2025. február. 04. 12:58","title":"Magyar Péter: Súlyos bűncselekményt követ el, aki részt vesz a rákosrendezői projektben, és emiatt felelősségre lesz vonva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b46758d-5755-4627-93ed-071928e08ad9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az európaiaknak GDP-jük két százalékánál jóval többet kell fektetniük a védelembe.","shortLead":"Az európaiaknak GDP-jük két százalékánál jóval többet kell fektetniük a védelembe.","id":"20250203_NATO-fotitkar-az-europai-vedelem-az-Egyesult-Allamok-nelkul-nem-fog-mukodni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b46758d-5755-4627-93ed-071928e08ad9.jpg","index":0,"item":"b23c1084-9985-4c57-8360-ab86df9f00ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250203_NATO-fotitkar-az-europai-vedelem-az-Egyesult-Allamok-nelkul-nem-fog-mukodni","timestamp":"2025. február. 03. 21:14","title":"NATO-főtitkár: az európai védelem az Egyesült Államok nélkül nem fog működni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]