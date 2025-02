Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"59e786d0-b256-41c6-b311-c4c9ddef8cc0","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Budapest Parkváros terv nem több, mint látványos leporelló.","shortLead":"A Budapest Parkváros terv nem több, mint látványos leporelló.","id":"20250206_Igy-fog-kinezni-Rakosrendezo-a-fovaros-tervei-szerint-Mini-Dubaj-helyett-parkok-es-lakasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59e786d0-b256-41c6-b311-c4c9ddef8cc0.jpg","index":0,"item":"0e4c7e81-5a87-41fe-bd1e-9fe5296f9469","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250206_Igy-fog-kinezni-Rakosrendezo-a-fovaros-tervei-szerint-Mini-Dubaj-helyett-parkok-es-lakasok","timestamp":"2025. február. 06. 20:58","title":"Így fog kinézni Rákosrendező a főváros tervei szerint – Mini-Dubaj helyett parkok és lakások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a73314ef-8d0b-45d6-982e-50c13573f8f0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatóknak sikerül megfejteniük a Vallis Schrödinger és a Vallis Planck, vagyis két holdbéli kanyon keletkezésének titkát.","shortLead":"Amerikai kutatóknak sikerül megfejteniük a Vallis Schrödinger és a Vallis Planck, vagyis két holdbéli kanyon...","id":"20250205_hold-aszteroida-becsapodas-kanyon-deli-polus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a73314ef-8d0b-45d6-982e-50c13573f8f0.jpg","index":0,"item":"bbc2e66e-de79-470a-8d8c-4324778cd6e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250205_hold-aszteroida-becsapodas-kanyon-deli-polus","timestamp":"2025. február. 05. 16:03","title":"Olyan erővel csapódott egy aszteroida a Holdba, hogy 10 perc alatt vájt ki két óriási kanyont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e60a59e5-71f7-41ad-9d9f-3aa11d51d590","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Minden eddiginél valósághűbb tartalmakat képes készíteni akár egyetlen fénykép alapján az új kínai mesterséges intelligencia, az OmniHuman.","shortLead":"Minden eddiginél valósághűbb tartalmakat képes készíteni akár egyetlen fénykép alapján az új kínai mesterséges...","id":"20250205_bytedance-omnihuman-mesterseges-intetlligencia-video-generalasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e60a59e5-71f7-41ad-9d9f-3aa11d51d590.jpg","index":0,"item":"6927d7c2-8605-4815-87b1-b6d9a2ec34eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250205_bytedance-omnihuman-mesterseges-intetlligencia-video-generalasa","timestamp":"2025. február. 05. 17:03","title":"Elképesztő videókat készít az új kínai mesterséges intelligencia, mutatjuk őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32703613-8b12-46a0-9534-c54cf6a34083","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A fotói között turkál a SparkCat nevű kártevő, hogy az azokon lévő esetleges jelszavakat megszerezze. iOS mellett Androidon is feltűnt, de előbbi esetében ez lehet az első eset, hogy ilyet találnak.","shortLead":"A fotói között turkál a SparkCat nevű kártevő, hogy az azokon lévő esetleges jelszavakat megszerezze. iOS mellett...","id":"20250206_apple-app-store-fertozott-appok-ocr-jelszavak-lopasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32703613-8b12-46a0-9534-c54cf6a34083.jpg","index":0,"item":"63abbf4c-1b09-410f-87df-bca60a6b234b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250206_apple-app-store-fertozott-appok-ocr-jelszavak-lopasa","timestamp":"2025. február. 06. 11:03","title":"Ilyen még nem volt: veszélyes appok csúsztak át az Apple rendszerein, ellophatják a jelszavait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebd5b7a8-31b7-40bd-aaa5-6e99b22af17d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az NGM a német recesszióval és politikai instabilitással magyarázza, hogy zsinórban második éve csökken a magyar ipari kibocsátás.","shortLead":"Az NGM a német recesszióval és politikai instabilitással magyarázza, hogy zsinórban második éve csökken a magyar ipari...","id":"20250206_Ngm-nemet-gazdasag-leteperte-a-magyar-gazdasagot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ebd5b7a8-31b7-40bd-aaa5-6e99b22af17d.jpg","index":0,"item":"63ef46d3-ba8e-418a-81c9-66940935cab6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250206_Ngm-nemet-gazdasag-leteperte-a-magyar-gazdasagot","timestamp":"2025. február. 06. 10:18","title":"Nagy Mártonék szerint a német gazdaság maga alá teperte a magyart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b942c31-ecda-424f-8141-5d707881ffed","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök szerint stabilan tartják a pozícióikat a kurszki régióban, az oroszok pedig nagy veszteségeket szenvednek el.","shortLead":"Az ukrán elnök szerint stabilan tartják a pozícióikat a kurszki régióban, az oroszok pedig nagy veszteségeket...","id":"20250205_zelenszkij-eszak-koreai-katonak-menekulnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b942c31-ecda-424f-8141-5d707881ffed.jpg","index":0,"item":"821748c5-e287-4c1b-a51f-ca8197cd2234","keywords":null,"link":"/vilag/20250205_zelenszkij-eszak-koreai-katonak-menekulnek","timestamp":"2025. február. 05. 20:15","title":"Zelenszkij: Az észak-koreai katonák menekülnek, ezt látjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72ff8e94-9baf-4bf3-8733-494829bd7949","c_author":"Lőrincz Tamás","category":"360","description":"Az EU csalás elleni hivatala, az OLAF éves jelentésébe is bekerült az a több milliárd forintos költségvetési kárt okozó magyarországi ügy, amelyben több mint hatvan vádlott került a bíróság elé.","shortLead":"Az EU csalás elleni hivatala, az OLAF éves jelentésébe is bekerült az a több milliárd forintos költségvetési kárt okozó...","id":"20250206_hvg-unios-tamogatasok-eu-projekt-opticon-kormoczi-bela-endre-olaf-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72ff8e94-9baf-4bf3-8733-494829bd7949.jpg","index":0,"item":"ea3a904c-1ee0-4ddf-a434-6034ca4fcefd","keywords":null,"link":"/360/20250206_hvg-unios-tamogatasok-eu-projekt-opticon-kormoczi-bela-endre-olaf-per","timestamp":"2025. február. 06. 06:30","title":"EU-pénzek milliárdjait kaszáló maffiáról beszél az ügyészség, „őshibáról” és áldatlan üzleti környezetről a fővádlott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a7b537-e913-465c-b4e2-072a616ca9a2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"„Azon fogunk dolgozni, hogy legyen közös megértés és jövőkép, még ha Oroszországnak nem is tetszik valami, nekünk a partnereinkkel közös jövőképre van szükségünk. Utána pedig készen állunk a diplomáciára” – jelentette ki.","shortLead":"„Azon fogunk dolgozni, hogy legyen közös megértés és jövőkép, még ha Oroszországnak nem is tetszik valami, nekünk...","id":"20250206_Zelenszkij-diplomacia-haboru-putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0a7b537-e913-465c-b4e2-072a616ca9a2.jpg","index":0,"item":"9571f282-6a47-40f1-8fe2-7a22543446c1","keywords":null,"link":"/vilag/20250206_Zelenszkij-diplomacia-haboru-putyin","timestamp":"2025. február. 06. 20:43","title":"Zelenszkij: Készen állunk a diplomáciára, amint megtudjuk, hogyan végződik számunkra ez a háború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]