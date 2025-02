Ha év eleje, akkor menetrendszerűen érkeznek a Samsung vadonatúj felsőkategóriás okostelefonjai. Nincs ez másképp idén sem, amikor is a hagyományoknak megfelelően három új S sorozatú mobillal rukkolt elő a dél-koreai gyártó.

Az idén immár tizenötödik születésnapját ünneplő széria 2025-ben szokás szerint egy kompakt csúcsmobilt, annak eggyel nagyobb méretű testvérét és egy „mindent bele” kategóriás jókora készüléket vonultat fel.

És hogy mire képes a gyakorlatban a vadonatúj Galaxy S25, az S25+ és főleg az S25 Ultra? Jövünk a gyakorlati tapasztalatokkal.

Samsung Galaxy S25, S25+, S25 Ultra László Ferenc

Az előételek

Mielőtt górcső alá vennénk a legnagyobb érdeklődésre számot tartó non plus ultra csúcsmodellt, egy kicsit körbejárjuk a kezelhetőbb méretű és nem utolsó sorban elérhetőbb árú társait is.

Az S25 és S25+ dizájnja nem sokat változott tavalyhoz képest, viszont örvendetes tény, hogy a vastagságukhoz hasonlóan a tömegük is némileg csökkent, így a korábbiaknál könnyebb zsebre vágni őket. Míg tavaly picit nőttek a kijelzők, idén változatlanul 6,2, illetve 6,7 colos méretűek maradtak, és Gorilla Glass Victus 2 védelem fronton sincs változás.

S25 és S25+ László Ferenc

A legkomolyabb előrelépés chipset fronton érhető tetten, és bár az S24-esek sem voltak éppen lassúak, idei utódjaik még az utánégető rakétákat is begyújtották. Pozitívum, hogy immár a kisebb készüléket is 12 GB RAM-mal szerelik, ami 4 GB-os előrelépést és fokozott időtállóságot jelent.

Az 50, 10 és 12 megapixeles hátsó kamerák maradtak a régiek, és a legfőbb hiányosság, hogy a nagylátószögű kamera még mindig nem autofókuszos. Akkumulátor kapacitás és töltés fronton sincs előrelépés, e tekintetben az S25 mindössze 25 W-os legnagyobb töltési teljesítménye a legfájóbb pont.

S25 és S25+ László Ferenc

A főfogás

A legnagyobb Ultra verzió dizájn tekintetében most először próbál meg a kisebb testvérekre hajazni, és ezzel egy időben minden korábbinál komolyabb hasonlóságot mutat az Apple aktuális nagyágyújával, az iPhone 16 Pro Max-szel.

Utóbbihoz hasonlóan immár nem 2-es, hanem 5-ös fokozatú titánból készül az S25 Ultra kerete, mely az elődeitől eltérően a sarkaiban látványosan, de azért az almás riválisnál kevésbé lett lekerekítve. Immár nemcsak alul és felül, hanem oldalt is teljesen sík felületű a készülék, ami egyeseknek bejön, másoknak talán kevésbé.

498 ppi a kijelző pixelsűrűsége László Ferenc

Remek dolog, hogy a vastagságból sikerült lefaragni 0,4 millimétert – ez az eddig készült legvékonyabb Ultra. Ugyancsak pozitívum, hogy a tömeg 14 grammal csökkent, a külső behatások ellen pedig második generációs Gorilla Glass Armor véd.

A bal alsó sarokból kihúzható ceruzából hosszú idő után kivették a Bluetooth adatátvitelt, a giroszkópot és a szuperkondenzátort, így elbuktuk a telefon cerkával történő távvezérelhetőségét. Már nem exponálhatunk a stylus-szal és slide-ok között sem lapozhatunk a segítségével.

S Pen a szokott helyén László Ferenc

Könnyen lehet, hogy ezzel a filléres és töredék grammnyi spórolással azt teszteli a Samsung, hogy 2025-ben mennyire szeretik még a vásárlók a ceruzát, abban pedig egyelőre csak bízni tudunk, hogy ez nem az első lépés a funkció komplett megszüntetéséhez vezető úton.

Bár persze ízlések és pofonok különbözők, egyesek vélhetően simán beáldoznák a cerkát, ha kisebb telefont vagy nagyobb aksit kapnának cserébe.

Jegyzeteléshez és rajzoláshoz továbbra is remek társ László Ferenc

Nagyobb képű

A változatlanul IP68-as por- és vízállóságú, illetve remek sztereó kihangosítást felvonultató készülék előlapját egy 6,8-ról 6,9 colra nőtt képátlójú AMOLED panel uralja, mely elődjéhez hasonlóan teljesen sík felületű, de a sarkaiban már nem szögletes, hanem lekerekített.

A 15 százalékkal vékonyabb kávák miatt úgy lett nagyobb a kijelző, hogy maga a készülék nem nőtt meg. A tavaly debütált tükröződésmentes bevonatot picit továbbfejlesztették, és látványos, hogy mire képes a gyakorlatban:

iPhone 16 Pro Max vs. Galaxy S25 Ultra László Ferenc

A QHD+ felbontású, kiváló minőségű képernyő a mai elvárásoknak megfelelően 120 Hz-es frissítésű és HDR10+ kompatibilis, de a Dolby Vision szabványt továbbra sem támogatja. A 2600 nites maximális fényerőn hivatalosan ugyan nem emelt a gyártó, szikrázó napsütésben azonban így is picit jobban látható a kijelző tartalma, mint az S24 Ultrán.

A kijelző felső középső részéből minimális helyet rabol el a változatlanul 12 megapixeles frontkamera, sokkal kevesebbet, mint a biometrikus azonosításban azonban még mindig erősebb iPhone 16 Pro Max esetében a Face ID szenzorsziget. A 4K/60 fps videófelvevős szelfikamera minősége remek, ami többek közt annak is köszönhető, hogy évek óta adott az autofókusz, amit a csúcskategóriás Xiaomik a mai napig nem képesek hozni.

A kijelzőbe rejtett ultraszónikus ujjlenyomat-érzékelőre sem lehet panasz, a szenzor szupergyorsan és megbízhatóan végzi a dolgát.

Ennyivel vékonyodott a felső káva – balra az S24 Ultra, jobb az S25 Ultra László Ferenc

Képalkotás

A hátlapból picit jobban kiemelkedő kamerák közül a 200 megapixeles főkamera, a 10 megapixeles 3x-os zoommodul és az 50 megapixeles 5x-ös periszkópos telefotó egység nem változott.

A különböző optimalizációknak köszönhetően azonban itt-ott némileg javult a képminőség, sötétben csökkent a képzaj és általánosságban véve kicsit természetesebb hatásúak a felvételek.

S24 Ultra és S25 Ultra László Ferenc

Teljesen új viszont a nagylátószögű kamera, melynek felbontása 12-ről 50 megapixelre nőtt, fényereje pedig f/2,2-ről f/1,9-re javult. A modernebb szenzor miatt már ezzel a kamerával is lehet 8K-ban videózni, egyedül csak a 3x-os zoomkamera ragadt le 4K-nál.

A kamera felhasználói felülete egyértelműen az előnyére változott, és haladó videósok számára jó hír a 10 bites HDR, illetve a Galaxy Log-támogatás, ezenkívül pedig az Expert RAW is új funkciókkal gazdagodott.

A zoom virtuális gombjai az élő képen kívülre kerültek László Ferenc

Ez a felvétel pincei sötétben készült, jól látható, hogy az újabb modell körülbelül mennyit fejlődött rossz fényviszonyok mellett:

S25 Ultra tesztfotó László Ferenc

Balra az S24 Ultra, jobbra az S25 Ultra fotójának kiragadott részlete László Ferenc

Zoomteszt 0,6x-tól 100x-ig nagyításig:

0,6x-os nagylátószög László Ferenc

Főkamera László Ferenc

3x-os optikai zoom László Ferenc

5x-ös optikai zoom László Ferenc

10x-es hibrid zoom László Ferenc

Még a 30x-os nagyítás is egész jól használható László Ferenc

100x-os digitális zoom László Ferenc

További tesztfotók:

Samsung Galaxy S25 Ultra tesztfotó László Ferenc

Samsung Galaxy S25 Ultra tesztfotó László Ferenc

Samsung Galaxy S25 Ultra tesztfotó László Ferenc

Samsung Galaxy S25 Ultra tesztfotó László Ferenc

Szoftver, MI

Az Android 15 operációs rendszerre húzott One UI 7 felhasználói felület látványosan megújult, és ahogy eddig is, úgy most is egyszerűen kezelhető, miközben tonnányi szolgáltatást és funkciót vonultat fel. És nyugodtan hátradőlhetünk a karosszékben annak tudatában, hogy a gyártó 7 Android főverziónyi frissítésre és 7 évnyi biztonsági update-re vállal garanciát.

Vadonatúj fejlesztés a Now bar, ami egy a készenléti kijelzőn felbukkanó kis panel. Meg tudja jeleníteni nemcsak a legfrissebb sporteredményeket, hanem a időzítő aktív visszaszámlálását, az éppen zajló hangrögzítést vagy akár a Google Maps navigációs utasításait.

Apró dobozban szállítják László Ferenc

Ugyancsak hasznos újdonság az adott napszaknak megfelelően mindig aktualizált személyes információkkal szolgáló Now brief, ami többek közt az időjárással, az alvásunkkal, az aktivitásainkkal és a naptárbejegyzéseinkkel kapcsolatos infókat osztja meg velünk könnyen emészthető formában.

Hogy az AI mennyire fókuszba került, azt többek közt az is jól mutatja, hogy a jobb oldali nyomógombra már nemcsak a Samsung saját digitális asszisztense, a Bixby, hanem a Google-féle Gemini is beprogramozható. A telefon mellé a 2 TB Google Drive tárhelyen kívül ingyenes Gemini Advanced-használat is jár fél évre.

Gemini az egyik legjobb barátunk László Ferenc

A bekarikázva keresés, a generatív grafikus MI és a további hasonló tavaly debütált funkciók okosabbá váltak, illetve a különböző asszisztensek és mesterséges intelligencia funkciók közötti határmezsgye szépen lassan kezd elhalványodni.

Szépen el tudunk beszélgetni az MI, mely kérésünkre simán megugorja például azt, hogy megkeresi kedvenc zenei előadónk legtöbbet megtekintett YouTube-klipjét, és annak dalszövegét elmenti egy jegyzetbe. Vagy hasonlóképp kijegyzeteli a közelünkben lévő legjobb olasz éttermek címét és/vagy kínálatát, illetve elmenti a naptárunkba egy közelgő sportesemény adatait.

Kár, hogy a Samsung egyelőre még adós a teljes magyarítással, és továbbra sem lehet tudni, hogy meddig lesznek ingyenesek az MI-funkciók, melyek közül az újabbak frissítés formájában a korábbi telefonokra is szépen lassan meg fognak érkezni. Mint ahogy ez tavaly is történt.

A matt hátlap nehezen piszkolódik László Ferenc

Őrült tempó

A Snapdragon 8 Elite eleve egy brutálisan gyors chipset, és a Samsung új telefonjaiba ennek egy kicsit még jobban felpörgetett verziója kerül. A hivatalosan kommunikált 20–40 százalékos sebességtöbblet a tesztprogramokban is tetten érhető, az S25 Ultra a legdurvább játékokkal és többfeladatos használattal sem fektethető két vállra.

A jobb hőelvezetésnek köszönhetően a készülék masszív terhelés során inkább csak melegszik, nem forrósodik fel, de persze lehet, hogy a nyári kánikulában máshogy alakulnak majd a dolgok.

8,6-ról 8,2 milliméterre csökkent a vastagsága László Ferenc

16 GB RAM-mal csak néhány távol-keleti országban kapható a készülék, de a mifelénk elérhető 12 GB sem tűnik kevésnek, és a 256 GB-os, 512 GB-os, illetve 1 TB-os flashmemóriával szerelt verziók között mindenki megtalálhatja a számára leginkább szimpatikusat.

Már az előd is tudta a 7-es wi-fi-t, a Bluetooth verziószáma ezúttal 5.3-ról 5.4-re nőtt, és természetesen adott a normál, illetve beágyazott SIM-mel egyaránt elérhető szupergyors 5G mobilnet, valamint az USB 3.2 támogatás.

S24 Ultra, S25 Ultra, 16 Pro Max László Ferenc

S24 Ultra, S25 Ultra, 16 Pro Max László Ferenc

Meddig bírja szuflával?

Kapacitásnövelés helyett készülékvékonyításra szavazott a Samsung, így az akkumulátor változatlanul 5000 mAh-s, miközben egyre több rivális mozdult már el a 6000 mAh irányába. Mindenesetre a hatékonyabb működés miatt némileg nőtt az üzemidő, az 1–1,5 napos használat komolyabb készüléknyomkodás mellett is simán benne van a pakliban.

Kár, hogy a 45 W-os töltési teljesítményen továbbra sem sikerült túllépni, és az 1 órás teljes töltés sokkal hosszadalmasabb, mint a riválisok 90–120 W-os technikájával hozható akár 20-30 perces szintidő. Töltőfej továbbra sincs a dobozban, illetve a gyári kábel csak 25 W-ra van minősítve.

218 grammot nyom a mérlegen László Ferenc

A 15 W-os vezeték nélküli töltés sem tartozik a gyors megoldások közé, és bár remek dolog a vadonatúj Qi 2.1 támogatás, ezt az új wireless szabványt az integrált mágnes hiányában csak félig-meddig támogatja az e tekintetben a kompatibilis kiegészítőkkel szükségszerűen kiegészítendő telefon.

Hasznos újdonság, hogy a beállítások között nemcsak az akkumulátor gyártási időpontja és első használatba vételének dátuma található meg, hanem az aktuális ciklusszáma és kapacitása is, ami többek közt adásvételkor is jó szolgálatot tehet.

S24 Ultra, S25 Ultra, 16 Pro Max – maximális fényerő László Ferenc

Konklúzió, árak

Ha igazán ütős, valóban hatalmas tudású androidos telefont szeretnénk vásárolni, akkor az ezüstkék, fekete, szürke és fehéres szürke színekben elérhető Samsung Galaxy S25 Ultra olyan remek választásnak bizonyul, mely várhatóan még hosszú idő elteltével is masszívan állni fogja a sarat.

Talán már meg sem lepődünk azon, hogy hangos revolúció helyett ezúttal is inkább csendes evolúcióhoz van szerencsénk, így S24 Ultráról nem feltétlenül éri meg az utódra váltani. Már csak azért sem, mert a ceruza tudását idén sajnos megvágta a koreai cég.

Az elődjénél picit kompaktabb, jelentősen gyorsabb, számos területen továbbfejlesztett és néhány fronton helyben toporgó S25 Ultra 256 GB-os alapmodellje ugyanúgy 600 ezer forinton nyit, mint az elődje. A nagyobb memóriás változatok 20 ezer forintot drágultak, így 670-770 ezer forintba kerülnek. Viszonyításképp az Apple 600–800 ezer forintot kér el az iPhone 16 Pro Maxért.

50 pontos dobás? László Ferenc

A kompakt S25 minimálisan drágult és kiviteltől függően 380–500 ezer forintért kapható. Hasonlóképp az S25+ is némileg drágább lett, ennek a készüléknek az árcéduláján 500–550 ezer forintos összeg szerepel.

Aki február 6-ig megrendeli az új S25-ösöket, az dupla tárhellyel kapja a kisebb memóriás példányokat, illetve március végéig az összes ilyen új Samsung telefon mellé 70 ezer forint értékű egészségügyi szűrőcsomag jár ajándékba.

S25, S25+, S25 Ultra László Ferenc