Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"df8447a5-de23-4ebf-ba6a-cc1ac15e2469","c_author":"Székács Linda","category":"elet","description":"Havonta akár több napon keresztül nehezítheti meg nők tömegeinek mindennapjait a menstruációs fájdalom, aminek enyhítésére sokszor még a fájdalomcsillapító és görcsoldó szerek sem bizonyulnak elégnek. Erre jelenthetnek megoldást a különböző, hővel enyhítő eszközök, például a mikróban melegíthető plüssök és akár egy egyszerű, forró vízzel bevont melegvizes palack is.","shortLead":"Havonta akár több napon keresztül nehezítheti meg nők tömegeinek mindennapjait a menstruációs fájdalom, aminek...","id":"20250209_menstruacios-fajdalom-gorcs-enyhitese-ho","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df8447a5-de23-4ebf-ba6a-cc1ac15e2469.jpg","index":0,"item":"6443a3e7-3d7d-46e8-8951-8b987b32730c","keywords":null,"link":"/elet/20250209_menstruacios-fajdalom-gorcs-enyhitese-ho","timestamp":"2025. február. 09. 06:01","title":"Így segíthet a hő a menstruációs fájdalom enyhítésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81d27651-5b9d-4bb9-bf5f-f08fddc853f9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A csomagolóanyag a ludas: még alapvetően egészséges ételek is veszélyesek lehetnek egy új tanulmány szerint, úgynevezett örök vegyi anyagokkal szennyezheti őket például a műanyag. Hasonló a probléma az éttermi, elviteles élelmiszerekkel is.","shortLead":"A csomagolóanyag a ludas: még alapvetően egészséges ételek is veszélyesek lehetnek egy új tanulmány szerint...","id":"20250210_pfa-orok-vegyi-anyagok-csomagoloanyagok-ettermi-elviteles-etelek-feldolgozott-husfelek-hot-dog-tea","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81d27651-5b9d-4bb9-bf5f-f08fddc853f9.jpg","index":0,"item":"2d4a60fe-2b37-4b9c-acd6-f50d7c6ba821","keywords":null,"link":"/tudomany/20250210_pfa-orok-vegyi-anyagok-csomagoloanyagok-ettermi-elviteles-etelek-feldolgozott-husfelek-hot-dog-tea","timestamp":"2025. február. 10. 12:03","title":"Szereti a teát? És a hot-dogot? Csurig lehetnek veszélyes vegyi anyagokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: vámháború és polgárháború.","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250209_Elvitelre-vamhaboru-Donald-Trump-podcast-Csad-HM","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"38ba8583-1da1-4060-a7c2-0e33e844b396","keywords":null,"link":"/itthon/20250209_Elvitelre-vamhaboru-Donald-Trump-podcast-Csad-HM","timestamp":"2025. február. 09. 06:00","title":"Elvitelre #105: Vámháborút kóstoltad már?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42a0df7c-6197-4225-92a4-39404c118f16","c_author":"Pavló Péter","category":"360","description":"A világ oktatási rendszere háromezermilliárd dolláros terhet visz a vállán. A könnyítést a mesterséges intelligencia hozhatja el, de ehhez a tanárokat is tovább kell képezni.","shortLead":"A világ oktatási rendszere háromezermilliárd dolláros terhet visz a vállán. A könnyítést a mesterséges intelligencia...","id":"20250209_hvg-globalis-oktatas-koltsegek-minosegi-tanulastanitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42a0df7c-6197-4225-92a4-39404c118f16.jpg","index":0,"item":"708534ce-f228-4d0d-8407-70bc4eb68434","keywords":null,"link":"/360/20250209_hvg-globalis-oktatas-koltsegek-minosegi-tanulastanitas","timestamp":"2025. február. 09. 13:30","title":"Ruanda nekiállt felszámolni az analfabetizmust a mesterséges intelligencia segítségével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24fe95c0-cd0a-4cbc-9769-68d706ea83f1","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Felülírhatja a hozamvadászatot a forint árfolyama körüli bizonytalanság, amikor az eddigi állampapíros befektetők döntenek: forintban vagy devizában takarékoskodjanak-e tovább.","shortLead":"Felülírhatja a hozamvadászatot a forint árfolyama körüli bizonytalanság, amikor az eddigi állampapíros befektetők...","id":"20250210_hvg-befektetes-forint-deviza-allampapir","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24fe95c0-cd0a-4cbc-9769-68d706ea83f1.jpg","index":0,"item":"bcab5f80-d080-4e52-9ed6-570044923942","keywords":null,"link":"/360/20250210_hvg-befektetes-forint-deviza-allampapir","timestamp":"2025. február. 10. 11:30","title":"Forint vagy deviza: az itt a kérdés az állampapírok kamatának drámai csökkenése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4f40d35-91df-48d4-a407-56c3e6459a0d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rapper tudta, hogyan kell a közönség kedvében járnia New Orleansba. A félidei műsorban olyan sztárok is felbukkantak, mint Samuel L. Jackson vagy Serena Williams. ","shortLead":"A rapper tudta, hogyan kell a közönség kedvében járnia New Orleansba. A félidei műsorban olyan sztárok is felbukkantak...","id":"20250210_super-bowl-felidei-show-kendrick-lamar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4f40d35-91df-48d4-a407-56c3e6459a0d.jpg","index":0,"item":"1957eebf-66d3-4577-beda-51178e2796ae","keywords":null,"link":"/kultura/20250210_super-bowl-felidei-show-kendrick-lamar","timestamp":"2025. február. 10. 06:10","title":"Kendrick Lamar félidei show-jának a Super Bowlon Drake lett a vesztese ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a800408-12d4-47a2-9c2f-6f52a8b791a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemes Dénes, az orvosokat képviselő ügyvéd viszont egy olyan ügyről sem tud, amit akár első fokon megnyertek volna a vakcinaellenesek.","shortLead":"Nemes Dénes, az orvosokat képviselő ügyvéd viszont egy olyan ügyről sem tud, amit akár első fokon megnyertek volna...","id":"20250210_oltasellenes-szulok-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a800408-12d4-47a2-9c2f-6f52a8b791a1.jpg","index":0,"item":"8059db6d-ee8c-4dd8-aae6-bfd912aa72ca","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_oltasellenes-szulok-per","timestamp":"2025. február. 10. 07:28","title":"Száznál is több pert indítottak az oltásellenes szülők a gyermekeiket beoltó orvosok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e55a54e-aa8d-4812-a1ab-c87c80674545","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Acemoglu veszélyesnek tartja, elvész a bizalom a nyugati demokráciákban. A közösségi hálózatok szerinte erősítik a szélsőségeket.","shortLead":"Acemoglu veszélyesnek tartja, elvész a bizalom a nyugati demokráciákban. A közösségi hálózatok szerinte erősítik...","id":"20250210_Daron-Acemoglu-Nobel-dijas-kozgazdasz-2025-USA-hanyatlas-Trump-Neue-Zurcher-Zeitung","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e55a54e-aa8d-4812-a1ab-c87c80674545.jpg","index":0,"item":"ac05b02d-22eb-448e-8153-5fdc39c4edff","keywords":null,"link":"/360/20250210_Daron-Acemoglu-Nobel-dijas-kozgazdasz-2025-USA-hanyatlas-Trump-Neue-Zurcher-Zeitung","timestamp":"2025. február. 10. 15:08","title":"Daron Acemoglu Nobel-díjas közgazdász: Félek, hogy ez az év az USA hanyatlásának kezdetét hozza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]