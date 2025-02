Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7bcaf707-ccc5-45a2-b4d3-f2d6b0fad6e0","c_author":"Sztupa Melitta Boglárka","category":"360","description":"Irán mindent elkövetett, hogy megakadályozza külföldön a bemutatását, mégis kijutott a tavalyi cannes-i filmfesztiválra, majd a zsűri különdíját elnyerte, és most a legjobb nem angol nyelvű film kategóriájában az Oscar-díjért versenyez A szent füge magja. A rendező, Mohammad Raszulof megszökött hazájából még azelőtt, hogy filmje miatt börtönbe került volna.","shortLead":"Irán mindent elkövetett, hogy megakadályozza külföldön a bemutatását, mégis kijutott a tavalyi cannes-i...","id":"20250211_Mohammad-Raszulof-irani-filmrendezo-A-szent-fuge-magja-cenzura-Cannes-i-Filmfesztival-kulondij-Oscar-jeloltseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7bcaf707-ccc5-45a2-b4d3-f2d6b0fad6e0.jpg","index":0,"item":"1a529719-497e-4101-886d-23cef11777a1","keywords":null,"link":"/360/20250211_Mohammad-Raszulof-irani-filmrendezo-A-szent-fuge-magja-cenzura-Cannes-i-Filmfesztival-kulondij-Oscar-jeloltseg","timestamp":"2025. február. 11. 18:06","title":"Lángoló hidzsábok, cenzúrázott művészek – az Oscar-jelölt A szent füge magjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0249099a-44f5-47de-a241-c8f2d2dc04fc","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Szarajevóban egy halálos földcsuszamlás, Podgoricában merényletek miatt követelnek magyarázatot.","shortLead":"Szarajevóban egy halálos földcsuszamlás, Podgoricában merényletek miatt követelnek magyarázatot.","id":"20250210_egyetemistak-tuntetes-szerbia-bosznia-montenegro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0249099a-44f5-47de-a241-c8f2d2dc04fc.jpg","index":0,"item":"a14023a2-752d-4f8d-9f25-b60fa5c8afc9","keywords":null,"link":"/vilag/20250210_egyetemistak-tuntetes-szerbia-bosznia-montenegro","timestamp":"2025. február. 10. 21:22","title":"Szerb mintára tüntetnek az egyetemisták Boszniában és Montenegróban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d82e94d-e342-43b1-a297-c6574788af25","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A mesterséges intelligencia szabályozásának lazítása mellett emelt szót JD Vance amerikai alelnök a párizsi MI-csúcson.","shortLead":"A mesterséges intelligencia szabályozásának lazítása mellett emelt szót JD Vance amerikai alelnök a párizsi MI-csúcson.","id":"20250211_jd-vance-parizs-mi-csucs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d82e94d-e342-43b1-a297-c6574788af25.jpg","index":0,"item":"093f40ee-a5de-4d93-9fb9-3bc05e97bc74","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250211_jd-vance-parizs-mi-csucs","timestamp":"2025. február. 11. 12:59","title":"JD Vance: Az EU-nak nem kellene félnie az MI-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90375a19-9485-4f78-8d0a-bcedeef1661f","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A Tápiósápról induló Szirtes Ádám a világháború utáni négy évtized meghatározó filmszínésze. A Port listája szerint negyven év alatt 118 filmben szerepelt. Még a filmes főszerepekből is több jutott neki, mint ahány évet eltölthetett a pályán. A 65. születésnapját sem érhette meg. Színpadi színészként kevesebb megbecsülést kapott, mint amennyi magasztaló kritikát. Mélyebbről magasabbra nem jutott senki más.","shortLead":"A Tápiósápról induló Szirtes Ádám a világháború utáni négy évtized meghatározó filmszínésze. A Port listája szerint...","id":"20250211_Szirtes-Adam-1925-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90375a19-9485-4f78-8d0a-bcedeef1661f.jpg","index":0,"item":"1f25a493-5e1f-45f7-917a-0c147aaece6a","keywords":null,"link":"/360/20250211_Szirtes-Adam-1925-2025","timestamp":"2025. február. 11. 15:20","title":"„Bunkó voltam a szemükben, de lángoltam, úgy látták, ki lehet faragni belőlem valamit” – 100 éve született Szirtes Ádám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9ee4bb7-3010-486c-ae3f-a6cbac4762e6","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Elsöprő arányban, 27 igen szavazattal 3 nem ellenében és egy tartózkodással a rektor felmentésére szavazott a MOME szenátusa kedden délután.","shortLead":"Elsöprő arányban, 27 igen szavazattal 3 nem ellenében és egy tartózkodással a rektor felmentésére szavazott a MOME...","id":"20250211_Mome-rektor-koos-pal-tavozas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9ee4bb7-3010-486c-ae3f-a6cbac4762e6.jpg","index":0,"item":"a04af791-77b7-4c4b-bfc0-f65c7d2025c4","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_Mome-rektor-koos-pal-tavozas-ebx","timestamp":"2025. február. 11. 16:28","title":"Elbukta a bizalmatlansági szavazást és távozott a MOME rektora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A régiós versenytársaktól elmaradó növekedés volt a hazai feldolgozóipari exportban, és a termelékenység javulása is messze elmaradt. A feldolgozóipari munkaerőköltség (így a fizetések is) Magyarországon mégis kiemelkedően nőtt, köszönhetően a forint euróval szembeni leértékelődésének.","shortLead":"A régiós versenytársaktól elmaradó növekedés volt a hazai feldolgozóipari exportban, és a termelékenység javulása is...","id":"20250211_gki-magyar-feldolgozoipar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b.jpg","index":0,"item":"017f94ce-5ed0-4e33-bc3d-b1753711b41e","keywords":null,"link":"/kkv/20250211_gki-magyar-feldolgozoipar","timestamp":"2025. február. 11. 14:31","title":"GKI: 2010 óta csak eldöcög a magyar feldolgozóipar régiós összehasonlításban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dd00777-1eca-4d85-9ce9-e9b0607b9cb3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A házigazda azzal védekezett, hogy a kutyáját lelőtték a rendőrök, ezért nem volt ideje takarítani. ","shortLead":"A házigazda azzal védekezett, hogy a kutyáját lelőtték a rendőrök, ezért nem volt ideje takarítani. ","id":"20250211_horror-berlemeny-csaladi-vakacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1dd00777-1eca-4d85-9ce9-e9b0607b9cb3.jpg","index":0,"item":"4dd8fd9e-12ce-4e72-873b-c422a0f28822","keywords":null,"link":"/vilag/20250211_horror-berlemeny-csaladi-vakacio","timestamp":"2025. február. 11. 13:39","title":"Szexjátékok és véres matracok várták a négygyermekes családot a vakációra kibérelt házban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ed99315-92f8-4359-b784-6016d66f8a55","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A taglétszám azóta nem volt ilyen magas, hogy a Die Linke létrejött a keletnémet utódpárt és egy másik baloldali tömörülés egyesülésével 2007-ben.","shortLead":"A taglétszám azóta nem volt ilyen magas, hogy a Die Linke létrejött a keletnémet utódpárt és egy másik baloldali...","id":"20250211_nemetorszag-valasztas-linke-baloldal-afd","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7ed99315-92f8-4359-b784-6016d66f8a55.jpg","index":0,"item":"e9ec5b2d-a811-46e5-b44d-9e3f173c7686","keywords":null,"link":"/vilag/20250211_nemetorszag-valasztas-linke-baloldal-afd","timestamp":"2025. február. 11. 10:26","title":"Tízezrek csatlakoztak a német szélsőbalhoz az év kezdete óta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]