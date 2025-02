Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e60bda0f-a8d2-497d-870a-94f963132329","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Isten szemének hívja a kínai cég a rendszerét, amelynek alapváltozata még a legolcsóbb, alig 4 millió forintba kerülő autójába is bekerül.","shortLead":"Isten szemének hívja a kínai cég a rendszerét, amelynek alapváltozata még a legolcsóbb, alig 4 millió forintba kerülő...","id":"20250211_byd-alaparas-onvezeto-rendszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e60bda0f-a8d2-497d-870a-94f963132329.jpg","index":0,"item":"98a82f6a-006d-4641-9457-2d3017237068","keywords":null,"link":"/cegauto/20250211_byd-alaparas-onvezeto-rendszer","timestamp":"2025. február. 11. 13:29","title":"Árháborút indít a BYD, ha ingyen adja majd önvezető rendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1297e790-d2f3-4266-9091-cf187a4309cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Északon hószállingózásra, délen pedig ónos esőre kell számítani.","shortLead":"Északon hószállingózásra, délen pedig ónos esőre kell számítani.","id":"20250212_Havazas-onos-eso-varhato-szerdan-tobb-megyere-figyelmeztetest-is-adtak-ki","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1297e790-d2f3-4266-9091-cf187a4309cf.jpg","index":0,"item":"abad864b-49df-4b4c-b70c-03add47021db","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_Havazas-onos-eso-varhato-szerdan-tobb-megyere-figyelmeztetest-is-adtak-ki","timestamp":"2025. február. 12. 07:22","title":"Havazás, ónos eső várható szerdán, több megyére figyelmeztetést adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a5a7ff7-785f-4acb-96d6-9a06e62d6e10","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orosz diktátor és az amerikai elnök szerdán folytatott telefonbeszélgetést a háború témájában.","shortLead":"Az orosz diktátor és az amerikai elnök szerdán folytatott telefonbeszélgetést a háború témájában.","id":"20250213_Szijjarto-remenyrol-ir-Putyin-es-Trump-telefonbeszelgetese-kapcsan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1a5a7ff7-785f-4acb-96d6-9a06e62d6e10.jpg","index":0,"item":"c76ec6e4-f693-4994-b5ca-353768f1d9c4","keywords":null,"link":"/itthon/20250213_Szijjarto-remenyrol-ir-Putyin-es-Trump-telefonbeszelgetese-kapcsan","timestamp":"2025. február. 13. 07:44","title":"Szijjártó reményről ír Putyin és Trump telefonbeszélgetése kapcsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b36c35f-d9a9-48fc-abb9-7a17a577330a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Még 2018-ban szervezte be orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat.","shortLead":"Még 2018-ban szervezte be orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat.","id":"20250212_ukrajna-szbu-terrorelharitas-kemkedes-dmitro-koziura-orizetbe-vetel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b36c35f-d9a9-48fc-abb9-7a17a577330a.jpg","index":0,"item":"77e43733-9036-4500-85f6-8678493124fe","keywords":null,"link":"/vilag/20250212_ukrajna-szbu-terrorelharitas-kemkedes-dmitro-koziura-orizetbe-vetel","timestamp":"2025. február. 12. 17:07","title":"Az oroszoknak kémkedett, őrizetbe vették az ukrán terrorelhárítás vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80d6610a-6e36-4b3a-99cb-0d8aa1dbbd67","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Gabrielius Landsbergis úgy véli, ha az EU nem cselekszik, az orbáni politika úgy fog terjedni, mint a rák.","shortLead":"Gabrielius Landsbergis úgy véli, ha az EU nem cselekszik, az orbáni politika úgy fog terjedni, mint a rák.","id":"20250212_europai-unio-szavazati-jog-felfuggesztes-orban-viktor-gabrelius-landsbergis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80d6610a-6e36-4b3a-99cb-0d8aa1dbbd67.jpg","index":0,"item":"bb29e176-72d8-4ff9-8cfa-83758189978c","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_europai-unio-szavazati-jog-felfuggesztes-orban-viktor-gabrelius-landsbergis","timestamp":"2025. február. 12. 13:34","title":"Magyarország szavazati jogának felfüggesztése az egyetlen megoldás Orbán megfékezésére a volt litván külügyminiszter szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f46ddde7-510c-435d-b066-1251662cb57e","c_author":"Balogh Csaba","category":"360","description":"A mai otthonokban lévő okostévék egy-két éven belül butának számítanak majd, mert az új modellekbe éppen most költözik be a mesterséges intelligencia. A gyártók sok, idén érkező új funkcióval tapogatóznak, hogy megtudják: mire is lesz vevő, aki a nagy képernyőt nézi.","shortLead":"A mai otthonokban lévő okostévék egy-két éven belül butának számítanak majd, mert az új modellekbe éppen most költözik...","id":"20250212_hvg-mesterseges-intelligencia-tv-funkciok-samsung-lg-tcl-hisense-tele-vannak-vizioval","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f46ddde7-510c-435d-b066-1251662cb57e.jpg","index":0,"item":"f3e322ed-a58e-491e-a53a-06acab2f6562","keywords":null,"link":"/360/20250212_hvg-mesterseges-intelligencia-tv-funkciok-samsung-lg-tcl-hisense-tele-vannak-vizioval","timestamp":"2025. február. 12. 17:30","title":"Látni és hallani is fogja a különbséget: ezek az új funkciók jönnek idén a tévékre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90375a19-9485-4f78-8d0a-bcedeef1661f","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"A Tápiósápról induló Szirtes Ádám a világháború utáni négy évtized meghatározó filmszínésze. A Port listája szerint negyven év alatt 118 filmben szerepelt. Még a filmes főszerepekből is több jutott neki, mint ahány évet eltölthetett a pályán. A 65. születésnapját sem érhette meg. Színpadi színészként kevesebb megbecsülést kapott, mint amennyi magasztaló kritikát. Mélyebbről magasabbra nem jutott senki más.","shortLead":"A Tápiósápról induló Szirtes Ádám a világháború utáni négy évtized meghatározó filmszínésze. A Port listája szerint...","id":"20250211_Szirtes-Adam-1925-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90375a19-9485-4f78-8d0a-bcedeef1661f.jpg","index":0,"item":"1f25a493-5e1f-45f7-917a-0c147aaece6a","keywords":null,"link":"/360/20250211_Szirtes-Adam-1925-2025","timestamp":"2025. február. 11. 15:20","title":"„Egy darabig nem tudtam magamban hova tenni ezt a népszerűséget” – 100 éve született Szirtes Ádám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae39138-2478-4f02-a332-6d13b71b07d6","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Bizarr fogadást kötött Sergio Agüero volt csapata győzelmére, de elbukott. A Juventus a PSV-vel, a Dortmund a Sportinggal, a PSG pedig a Bresttel szemben szerzett előnyt a visszavágóra az egyenes kieséses kör első fordulójában.","shortLead":"Bizarr fogadást kötött Sergio Agüero volt csapata győzelmére, de elbukott. A Juventus a PSV-vel, a Dortmund...","id":"20250212_bajnokok-ligaja-egyenes-kieses-manchester-city-real-madrid-aguero-pep-guardiola-juventus-psv-labdarugas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ae39138-2478-4f02-a332-6d13b71b07d6.jpg","index":0,"item":"eb74e83d-851b-458a-8c85-c6fc03f484d8","keywords":null,"link":"/sport/20250212_bajnokok-ligaja-egyenes-kieses-manchester-city-real-madrid-aguero-pep-guardiola-juventus-psv-labdarugas","timestamp":"2025. február. 12. 11:47","title":"Kikapott a Manchester City, és most mindenki azt találgatja, mi lesz Agüero férfiasságával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]