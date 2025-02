Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c28e3e2e-e93b-4a87-ac6a-8a8d46a2318a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kicsit sem fogta vissza magát egymás dicséretekor Orbán Viktor és az AfD kancellárjelöltje – igaz, akkor sem, amikor például az Európai Uniót vagy mást kellett szapulni. Íme a német választás elé időzített találkozó legerősebb mondatai.","shortLead":"Kicsit sem fogta vissza magát egymás dicséretekor Orbán Viktor és az AfD kancellárjelöltje – igaz, akkor sem, amikor...","id":"20250212_Politikai-hizelgescunami-jellemezte-Orban-es-az-AfD-s-Weidel-talalkozojat-de-nem-sporoltak-az-eros-meghokkento-mondatokkal-sem-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c28e3e2e-e93b-4a87-ac6a-8a8d46a2318a.jpg","index":0,"item":"9cc6eef3-7c0d-419f-b231-41ee2ef4df71","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_Politikai-hizelgescunami-jellemezte-Orban-es-az-AfD-s-Weidel-talalkozojat-de-nem-sporoltak-az-eros-meghokkento-mondatokkal-sem-ebx","timestamp":"2025. február. 12. 14:06","title":"Politikai hízelgéscunami volt Orbán és az AfD-s Weidel találkozója, de nem spóroltak az erős mondatokkal sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"496d31a5-e34d-4235-90e3-c6d9c2c69d80","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Alice Weidel dolgozott ugyan a pénzügyi ágazatban, de karrierje egyáltalán nem volt valami fényes, ráadásul szakértők szerint a párt gazdasági programja nagy veszélyeket rejt a német jólét szemszögéből – írja a hetilap éppen a politikus mai és holnapi budapesti vendégjárása előtt.","shortLead":"Alice Weidel dolgozott ugyan a pénzügyi ágazatban, de karrierje egyáltalán nem volt valami fényes, ráadásul szakértők...","id":"20250211_Spiegel-nemet-gazdasag-AfD-Weidel-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/496d31a5-e34d-4235-90e3-c6d9c2c69d80.jpg","index":0,"item":"926d4f9c-a4e7-4de1-9de7-bd6cd25e9849","keywords":null,"link":"/360/20250211_Spiegel-nemet-gazdasag-AfD-Weidel-lapszemle","timestamp":"2025. február. 11. 07:44","title":"Der Spiegel-elemzés: Veszélyezteti a német jólétet az AfD programja, a pártelnök messze nem ért úgy a gazdasághoz, ahogy azt előadja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9019087b-d037-4ce7-bcf4-f582d7206e16","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Még az infraledek fényét is imitálja a berendezés. ","shortLead":"Még az infraledek fényét is imitálja a berendezés. ","id":"20250212_Traffipaxnak-latszo-ujfajta-dobozok-jelentek-meg-az-utak-menten","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9019087b-d037-4ce7-bcf4-f582d7206e16.jpg","index":0,"item":"50e46fea-4dbc-4106-894f-bae0f3d14f03","keywords":null,"link":"/cegauto/20250212_Traffipaxnak-latszo-ujfajta-dobozok-jelentek-meg-az-utak-menten","timestamp":"2025. február. 12. 12:37","title":"Egyre több traffipaxnak látszó újfajta doboz jelenik meg az utak mentén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b491d85d-b7bf-43fd-892c-7008b18b6a83","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Gazdasági Versenyhivatal szerint az Allegro nem nyújt kellő tájékoztatást a vásárlóknak, és nem a jóhiszeműség és a tisztesség alapján járt el.","shortLead":"A Gazdasági Versenyhivatal szerint az Allegro nem nyújt kellő tájékoztatást a vásárlóknak, és nem a jóhiszeműség és...","id":"20250211_allegro-gvh-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b491d85d-b7bf-43fd-892c-7008b18b6a83.jpg","index":0,"item":"763ef5d5-ceee-44ca-86f2-33e06cf9c28c","keywords":null,"link":"/kkv/20250211_allegro-gvh-vizsgalat","timestamp":"2025. február. 11. 09:36","title":"Alig érkezett meg a magyar piacra a lengyel Temu, a GVH már vizsgálja is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8579d8d-3bd0-43f4-8dcf-91b7e6f0a93b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Horvátország északnyugati részén, 24 km-re Gospićtól, tíz kilométeres mélységben mozdult meg a föld.","shortLead":"Horvátország északnyugati részén, 24 km-re Gospićtól, tíz kilométeres mélységben mozdult meg a föld.","id":"20250211_Foldrenges-Horvatorszag-Szeizmologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8579d8d-3bd0-43f4-8dcf-91b7e6f0a93b.jpg","index":0,"item":"aeaf042a-f5de-4031-a7e2-6ee25a860b09","keywords":null,"link":"/tudomany/20250211_Foldrenges-Horvatorszag-Szeizmologia","timestamp":"2025. február. 11. 19:38","title":"Földrengés volt Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc130d86-73a4-4020-9fd2-c8a0058923a5","c_author":"Tiszai Balázs","category":"360","description":"Év elejétől 2026 végéig több száz új nyilvános EV-töltőt adnak át itthon a nagy EU-s töltőtelepítési pályázatok keretében, de ezek jobbára nem a területi vakfoltokat töltik ki. A következő dömping 2028 végére várható.","shortLead":"Év elejétől 2026 végéig több száz új nyilvános EV-töltőt adnak át itthon a nagy EU-s töltőtelepítési pályázatok...","id":"20250211_hvg-eautok-autotoltok-magyarorszag-unios-tamogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc130d86-73a4-4020-9fd2-c8a0058923a5.jpg","index":0,"item":"2e5a11fd-e2e1-47c9-9a60-97c252a565ef","keywords":null,"link":"/360/20250211_hvg-eautok-autotoltok-magyarorszag-unios-tamogatas","timestamp":"2025. február. 11. 11:30","title":"Két év szünet után érhet el a gyengén ellátott hazai térségekbe a nagy e-autó-töltőtelepítési hullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4be421d4-c34f-484b-acfb-9a89c9afaa6e","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az elnök lépései és fenyegetőzései elbizonytalanították a cégvezetőket, akik nehezen tudják megtervezni a következő lépéseket.","shortLead":"Az elnök lépései és fenyegetőzései elbizonytalanították a cégvezetőket, akik nehezen tudják megtervezni a következő...","id":"20250211_egyesult-allamok-donald-trump-vamhaboru-cegek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4be421d4-c34f-484b-acfb-9a89c9afaa6e.jpg","index":0,"item":"df71b316-6a8b-4c5b-9346-4d3521c30617","keywords":null,"link":"/kkv/20250211_egyesult-allamok-donald-trump-vamhaboru-cegek","timestamp":"2025. február. 11. 20:37","title":"A Ford vezére szerint Trump vámháborúja már most „sok költséget és káoszt” okozott az amerikai üzleti életben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4114a426-1285-4b09-9a45-a8fa424834d6","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Donald Trumpról, Elon Muskról, Orbán Viktorról és a Tegyük Újra Naggyá Amerikát-féle autokrácia korlátairól ír a CEU Demokrácia Intézetének két tanára.","shortLead":"Donald Trumpról, Elon Muskról, Orbán Viktorról és a Tegyük Újra Naggyá Amerikát-féle autokrácia korlátairól ír a CEU...","id":"20250212_usa-trump-orban-illiberalis-demokracia-Magyar-Balint-Madlovics-Balint-Foreign-Affairs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4114a426-1285-4b09-9a45-a8fa424834d6.jpg","index":0,"item":"574bb7f3-4583-4fe1-bf39-5995f23cb8ef","keywords":null,"link":"/360/20250212_usa-trump-orban-illiberalis-demokracia-Magyar-Balint-Madlovics-Balint-Foreign-Affairs","timestamp":"2025. február. 12. 15:10","title":"Amerikából aligha lesz orbáni illiberális demokrácia – Magyar Bálint és Madlovics Bálint elemzése a Foreign Affairsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]