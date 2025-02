Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"21c82d0a-8930-4c03-92fb-c89375069a8c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az Oroszország-szakértő szerint Pilhál Tamás képes az önreflexióra, ezért vinné el őt Bucsába, majd hozná haza.","shortLead":"Az Oroszország-szakértő szerint Pilhál Tamás képes az önreflexióra, ezért vinné el őt Bucsába, majd hozná haza.","id":"20250221_racz-andras-magyar-nemzet-pilhal-tamas-bucsai-meszarlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21c82d0a-8930-4c03-92fb-c89375069a8c.jpg","index":0,"item":"bb7f1f28-46d8-470a-b4f1-bf07241212e1","keywords":null,"link":"/itthon/20250221_racz-andras-magyar-nemzet-pilhal-tamas-bucsai-meszarlas","timestamp":"2025. február. 21. 15:21","title":"Rácz András elvinné Ukrajnába a Magyar Nemzet publicistáját, aki a bucsai mészárlásról mint színjátékról írt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30d13399-088a-4b00-a4fd-53d18e04f6aa","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A megszaporodott esetszám több alkalommal is felvetette a szabotázs gyanúját.","shortLead":"A megszaporodott esetszám több alkalommal is felvetette a szabotázs gyanúját.","id":"20250221_balti-tenger-optikai-kabelek-rongalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30d13399-088a-4b00-a4fd-53d18e04f6aa.jpg","index":0,"item":"06cc75bb-63ed-4e9e-a827-d097aa75b294","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250221_balti-tenger-optikai-kabelek-rongalas","timestamp":"2025. február. 21. 11:41","title":"Újabb balti-tengeri kábel megrongálódása ügyében vizsgálódnak a svéd hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0b17bc9-a7dd-4035-87cd-53eabbc6e7cf","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A felfrissített Tesla Model Y 500 kilométeres hatótávú új alapmodellje nem sokkal 19 millió forint alatt nyit hazánkban.","shortLead":"A felfrissített Tesla Model Y 500 kilométeres hatótávú új alapmodellje nem sokkal 19 millió forint alatt nyit hazánkban.","id":"20250221_olcsobb-uj-tesla-model-y-erkezett-magyarorszagra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0b17bc9-a7dd-4035-87cd-53eabbc6e7cf.jpg","index":0,"item":"34cb7d41-b4be-400c-9dba-dd249f1052c1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250221_olcsobb-uj-tesla-model-y-erkezett-magyarorszagra","timestamp":"2025. február. 21. 07:28","title":"Olcsóbb új Teslák érkeztek Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63e44e16-29ec-459e-a06f-59acdc723b3c","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250221_Marabu-Feknyuz-Megtorlasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/63e44e16-29ec-459e-a06f-59acdc723b3c.jpg","index":0,"item":"3e23f939-215a-46f5-92e9-a4138e9e6c8f","keywords":null,"link":"/itthon/20250221_Marabu-Feknyuz-Megtorlasok","timestamp":"2025. február. 21. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Megtorlások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38c91cce-3502-46de-9f56-e2648e4dc3e5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elnök a keret 20 százalékát adná vissza az embereknek, míg a több ezer közhivatalnok elbocsátása árán megspórolt összeg másik 20 százalékából az államadósságot finanszírozná.","shortLead":"Az elnök a keret 20 százalékát adná vissza az embereknek, míg a több ezer közhivatalnok elbocsátása árán megspórolt...","id":"20250220_osztalek-usa-doge-kormanyzati-hatekonysag-trump-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38c91cce-3502-46de-9f56-e2648e4dc3e5.jpg","index":0,"item":"b9a1e055-fb06-4e38-8560-4d905cf3a9af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250220_osztalek-usa-doge-kormanyzati-hatekonysag-trump-musk","timestamp":"2025. február. 20. 13:56","title":"Elosztogatná Trump azt a pénzt, amit a Musk-féle hivatal megspórol a költségvetésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05207c22-d203-4906-9026-8ecc56944797","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szervezők a korábbi gyakorlatnak megfelelően idén is helyhiányra hivatkozva utasították el a regisztrációt.","shortLead":"A szervezők a korábbi gyakorlatnak megfelelően idén is helyhiányra hivatkozva utasították el a regisztrációt.","id":"20250220_orban-evertekelo-hvg-24hu-telex-nem-vehet-reszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05207c22-d203-4906-9026-8ecc56944797.jpg","index":0,"item":"f7a4bdfd-b1e5-4ba1-8f8a-5edda50068df","keywords":null,"link":"/itthon/20250220_orban-evertekelo-hvg-24hu-telex-nem-vehet-reszt","timestamp":"2025. február. 20. 14:02","title":"A HVG mellett a Telex és a 24.hu sem vehet részt Orbán Viktor évértékelőjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92635cae-9a3b-4fa6-9b86-f03774f4c3f2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egykori alelnök nem most dolgozik együtt először a CAA ügynökséggel, a szenátori kampánya alatt szintén ők képviselték.","shortLead":"Az egykori alelnök nem most dolgozik együtt először a CAA ügynökséggel, a szenátori kampánya alatt szintén ők...","id":"20250221_Kamala-Harris-Joe-Biden-CAA-egyuttmukodes-kepviselet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92635cae-9a3b-4fa6-9b86-f03774f4c3f2.jpg","index":0,"item":"39233659-c14f-423e-88b8-25420791163b","keywords":null,"link":"/elet/20250221_Kamala-Harris-Joe-Biden-CAA-egyuttmukodes-kepviselet","timestamp":"2025. február. 21. 13:17","title":"Kamala Harris követi Joe Bident a művészeti ügynökséghez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a262cd07-58c2-46dd-8799-30caffff00e6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A szankciók miatt nem tud bankolni, veszi hazai cégének sátorfáját az AO Energoszpecmontazs. Belső szereléseket végeztek volna, de állítólag is megcsinálják az összes munkát.","shortLead":"A szankciók miatt nem tud bankolni, veszi hazai cégének sátorfáját az AO Energoszpecmontazs. Belső szereléseket...","id":"20250221_paksi-bovites-paks-II-ao-energoszpecmontazs-vegelszamolas-szankciok-miatt-bankolas-atomenergia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a262cd07-58c2-46dd-8799-30caffff00e6.jpg","index":0,"item":"6674756f-8092-4601-81b4-2b4595684ae3","keywords":null,"link":"/kkv/20250221_paksi-bovites-paks-II-ao-energoszpecmontazs-vegelszamolas-szankciok-miatt-bankolas-atomenergia","timestamp":"2025. február. 21. 13:44","title":"Beütöttek a szankciók, felszámolja magyar leányát a paksi bővítés egyik orosz résztvevője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]