[{"available":true,"c_guid":"d3ae5eae-c8ec-4f1c-a839-beb7d34f2949","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szenzációsnak tűnő bejelentés értékét egyfelől erősítik az üzletemberből lett politikus beszervezését érintő korábbi értesülések, másfelől viszont gyengítik, hogy az ügynökvádat megfogalmazó Alnur Muszajev néhány évvel korábban még nem volt ennyire biztos a dolgában.","shortLead":"A szenzációsnak tűnő bejelentés értékét egyfelől erősítik az üzletemberből lett politikus beszervezését érintő korábbi...","id":"20250224_trump-kgb-beszervezes-oroszok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3ae5eae-c8ec-4f1c-a839-beb7d34f2949.jpg","index":0,"item":"2d66b77a-ba2d-41af-b279-5852f8c66127","keywords":null,"link":"/vilag/20250224_trump-kgb-beszervezes-oroszok","timestamp":"2025. február. 24. 11:35","title":"Donald Trump a KGB ügynöke – állítja egy volt szovjet hírszerzőtiszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eebbc3e1-ede1-48d5-8893-a983dc2685dd","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A nemzetgazdasági miniszter egy vállalkozói rendezvény megnyitóján beszélt.","shortLead":"A nemzetgazdasági miniszter egy vállalkozói rendezvény megnyitóján beszélt.","id":"20250224_ketgyermekes-anyak-szja-mentesseg-uj-reszlet-Nagy-Marton-NGM","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eebbc3e1-ede1-48d5-8893-a983dc2685dd.jpg","index":0,"item":"232aeeb7-ef4b-4f3c-aa0a-a3df066383a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250224_ketgyermekes-anyak-szja-mentesseg-uj-reszlet-Nagy-Marton-NGM","timestamp":"2025. február. 24. 09:48","title":"Új részletet osztott meg Nagy Márton a kétgyermekes anyáknak szóló szja-mentességről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82743645-d5fa-47d9-89ca-87cffa0db3ec","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Emlékezetes teljesítményt nyújtott a Manchester City elleni rangadón Szoboszlai Dominik, akinek minőségi játékánál csak energikussága volt szembetűnőbb. Az embert próbáló sorozatterhelés továbbra sem érződik rajta mérkőzések közben, de a lefújást követően földre parancsolta a kimerültség. Onnan azonban gyorsan fel kell állni, Szoboszlainak és a Liverpoolnak ugyanis nagy céljai vannak: a magyar játékos első, a csapat 20. angol bajnoki címének megszerzése. ","shortLead":"Emlékezetes teljesítményt nyújtott a Manchester City elleni rangadón Szoboszlai Dominik, akinek minőségi játékánál csak...","id":"20250224_szoboszlai-dominik-liverpool-arsenal-angol-bajnoki-cim-eselyek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82743645-d5fa-47d9-89ca-87cffa0db3ec.jpg","index":0,"item":"9edf0b03-d2a5-402a-a1c9-7fc40a31188f","keywords":null,"link":"/sport/20250224_szoboszlai-dominik-liverpool-arsenal-angol-bajnoki-cim-eselyek-ebx","timestamp":"2025. február. 24. 14:55","title":"Mit árul el a földre roskadó Szoboszlai látványa a Liverpoolról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"505c6b06-959a-4762-8ee8-ffb7f27fcb56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eseményen többek között Karácsony Gergely főpolgármester is felszólalt.","shortLead":"Az eseményen többek között Karácsony Gergely főpolgármester is felszólalt.","id":"20250223_Ukrajna-haboru-evfordulo-tuntetes-Varoshaza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/505c6b06-959a-4762-8ee8-ffb7f27fcb56.jpg","index":0,"item":"39f3dee3-bd30-4106-b2e7-67e6ab7a46ca","keywords":null,"link":"/itthon/20250223_Ukrajna-haboru-evfordulo-tuntetes-Varoshaza","timestamp":"2025. február. 23. 20:45","title":"„Putyin gyilkos” – megemlékezést tartottak Budapesten az orosz invázió harmadik évfordulóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e499d6db-c669-4bd9-80f4-5ae88e90d46b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újabb jelentés érkezett a Vatikántól, a szombati helyzethez képest jobban van a pápa, de nem sokkal.","shortLead":"Újabb jelentés érkezett a Vatikántól, a szombati helyzethez képest jobban van a pápa, de nem sokkal.","id":"20250223_Ferenc-papa-kritikus-allapot-veseelegtelenseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e499d6db-c669-4bd9-80f4-5ae88e90d46b.jpg","index":0,"item":"2ec94eb4-2535-4d0b-8e14-2ef9e5c86aba","keywords":null,"link":"/elet/20250223_Ferenc-papa-kritikus-allapot-veseelegtelenseg","timestamp":"2025. február. 23. 21:09","title":"Ferenc pápa állapota továbbra is kritikus, már veseelégtelenség is kialakult nála","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8cb097-0004-484a-94a4-048db96a9cc7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A GKI Gazdaságkutató Zrt. vezérigazgatója, Molnár László szerint sem az Európai Bizottságnak elküldött, a költségvetési egyensúly javítására vonatkozó programban, sem a néhány hete elfogadott 2025-ös költségvetésben nincs nyoma az Orbán Viktor által pénteken bejelentett osztogatásnak.","shortLead":"A GKI Gazdaságkutató Zrt. vezérigazgatója, Molnár László szerint sem az Európai Bizottságnak elküldött, a költségvetési...","id":"20250224_gki-orban-viktor-valasztas-evertekelo-osztogatas-afa-szja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d8cb097-0004-484a-94a4-048db96a9cc7.jpg","index":0,"item":"e24bed08-a711-4207-81f3-13daa1e02923","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250224_gki-orban-viktor-valasztas-evertekelo-osztogatas-afa-szja","timestamp":"2025. február. 24. 12:57","title":"GKI: Orbán ígéreteit nem támasztották alá kidolgozott számítások és modellek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05247e1a-7259-4c5e-b53a-a37eab518736","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A rendőrség szerint a novembertől januárig tartó időszakban 112 magyar felhasználó tett bejelentést vagy feljelentést, amiért csalók a szálláskövető oldal felhasználásával megkárosították.","shortLead":"A rendőrség szerint a novembertől januárig tartó időszakban 112 magyar felhasználó tett bejelentést vagy feljelentést...","id":"20250225_bookingcom-adathalaszat-csalas-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05247e1a-7259-4c5e-b53a-a37eab518736.jpg","index":0,"item":"aef572e3-06d0-49b2-844c-fb5a969dfb49","keywords":null,"link":"/kkv/20250225_bookingcom-adathalaszat-csalas-rendorseg","timestamp":"2025. február. 25. 09:31","title":"Adathalászok portyáznak a Booking.com-on, három hónap alatt 177 milliót loptak magyar felhasználóktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e957b3e0-cbe9-4414-a8a6-682cdb770ec9","c_author":"Csizmadia Ervin","category":"360","description":"Magyarországon olyan mértékű a táborok egymás iránti kölcsönös gyűlölete, hogy a szemben álló felek kiengesztelődését elképzelni is nehéz. Pedig, ha egyszer igazán változást akarunk elérni a belpolitikai viszonyokban, szükségünk lesz a képzelőerőnkre. Vélemény.","shortLead":"Magyarországon olyan mértékű a táborok egymás iránti kölcsönös gyűlölete, hogy a szemben álló felek kiengesztelődését...","id":"20250223_orban-viktor-kiengesztelodes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e957b3e0-cbe9-4414-a8a6-682cdb770ec9.jpg","index":0,"item":"ee26e4e9-bb3a-4e4a-89de-728fa06e53b0","keywords":null,"link":"/360/20250223_orban-viktor-kiengesztelodes","timestamp":"2025. február. 23. 15:47","title":"Van még esély kiengesztelődésre Orbán Viktorral szemben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]