[{"available":true,"c_guid":"a1943535-7fae-4887-a21d-c8fab2260b83","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Válogatásunk a mértékadó lapok gyorsértékeléseiből.","shortLead":"Válogatásunk a mértékadó lapok gyorsértékeléseiből.","id":"20250224_nemet-sajto-valasztas-ertekeles-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1943535-7fae-4887-a21d-c8fab2260b83.jpg","index":0,"item":"6b97fb66-e5b4-4c7f-a9be-320eaee96214","keywords":null,"link":"/360/20250224_nemet-sajto-valasztas-ertekeles-lapszemle","timestamp":"2025. február. 24. 07:30","title":"Figyelmeztető lövés Németországban: így értékeli a német sajtó a választás eredményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8889609-16d6-47df-a55a-9f2549c58ae4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A 2026-os számla csak az szja-mentességekkel 660 milliárd forint, de a kétgyermekes anyák adómentessége bővítésével ez fokozatosan az ezermilliárdot is elérheti.","shortLead":"A 2026-os számla csak az szja-mentességekkel 660 milliárd forint, de a kétgyermekes anyák adómentessége bővítésével...","id":"20250225_kormany-terv-szja-orban-viktor-koltsegvetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8889609-16d6-47df-a55a-9f2549c58ae4.jpg","index":0,"item":"5a659771-c3e2-4fe8-8316-43917f189ab9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250225_kormany-terv-szja-orban-viktor-koltsegvetes","timestamp":"2025. február. 25. 08:44","title":"Kormányzati háttéranyag került elő az osztogatás költségeiről: így számol a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"420913c7-b584-4c88-b3e3-11f8cf68176d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Március elején gyűlnek össze az uniós vezetők, hogy kitalálják, hogyan védjék meg Európát. 