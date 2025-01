Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"671c68f3-8465-4bf6-8b9a-657ce93aaf03","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az évszakoknak, így most például a télnek, sajátos illatuk van, ami mögött tudományos magyarázat rejlik. Elsősorban a szaglásunk változik a hőmérsékletnek megfelelően, így az időszakoktól függően másképp érzékeljük a szagokat, ami összességében speciális illatélményt rendel a változó évszakokhoz.","shortLead":"Az évszakoknak, így most például a télnek, sajátos illatuk van, ami mögött tudományos magyarázat rejlik. Elsősorban...","id":"20250116_evszakok-eltero-illata-tudomanyos-magyarazat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/671c68f3-8465-4bf6-8b9a-657ce93aaf03.jpg","index":0,"item":"0ddc2d67-9309-4f45-ac2c-6617ea3ef731","keywords":null,"link":"/tudomany/20250116_evszakok-eltero-illata-tudomanyos-magyarazat","timestamp":"2025. január. 16. 14:03","title":"Nem téved, ha úgy érzi, különös illata van a télnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bbfd22b-c09f-4a75-aa53-3d131c1a1241","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Olcsóbb, de szinte ugyanazt tudja a Flipper Zero otthon is megépíthető alternatívája.","shortLead":"Olcsóbb, de szinte ugyanazt tudja a Flipper Zero otthon is megépíthető alternatívája.","id":"20250116_capibara-zero-digitalis-svajci-bicska-hacker-eszkoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bbfd22b-c09f-4a75-aa53-3d131c1a1241.jpg","index":0,"item":"003df27f-cfc7-4457-81d8-8c5145d3c049","keywords":null,"link":"/tudomany/20250116_capibara-zero-digitalis-svajci-bicska-hacker-eszkoz","timestamp":"2025. január. 16. 20:03","title":"CapibaraZero: már bárki megépítheti magának a készüléket, amivel nyomasztóan egyszerű feltörni szinte bármit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d96c1a04-b4d2-4bee-8045-ef23c1d2bb19","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Napokon belül megtörténik a hatalomváltás a Fehér Házban, és megkezdi munkáját a Trump-adminisztráció. Ennek kapcsán vádolja képmutatással több technológiai óriáscég vezetőjét is az Epic Games vezérigazgatója.","shortLead":"Napokon belül megtörténik a hatalomváltás a Fehér Házban, és megkezdi munkáját a Trump-adminisztráció. Ennek kapcsán...","id":"20250117_epic-games-tim-sweeney-techcegek-trump-adminisztracio-dorgolozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d96c1a04-b4d2-4bee-8045-ef23c1d2bb19.jpg","index":0,"item":"25be2816-a283-4960-995b-076a5ddea394","keywords":null,"link":"/tudomany/20250117_epic-games-tim-sweeney-techcegek-trump-adminisztracio-dorgolozes","timestamp":"2025. január. 17. 13:03","title":"Dörgölőznek Trumphoz – több techvezetőt is megvádolt az Epic Games vezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d48977a-8ce0-4138-997a-d9a71ecd40aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt ígérik, a média minden szegmensével foglalkoznak majd.","shortLead":"Azt ígérik, a média minden szegmensével foglalkoznak majd.","id":"20250116_Mediapiaci-szaklapot-inditanak-a-Telex-es-a-G7-tulajdonosai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6d48977a-8ce0-4138-997a-d9a71ecd40aa.jpg","index":0,"item":"7fa8d2bc-a6a3-4940-bdf4-a9bb42848633","keywords":null,"link":"/itthon/20250116_Mediapiaci-szaklapot-inditanak-a-Telex-es-a-G7-tulajdonosai","timestamp":"2025. január. 16. 10:12","title":"Médiapiaci szaklapot indítanak a Telex és a G7 tulajdonosai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08c09320-a906-442e-9e18-93bc9549b603","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Baleset-megelőzési jelleggel kapnak több sárga színt a tramtrainek.","shortLead":"Baleset-megelőzési jelleggel kapnak több sárga színt a tramtrainek.","id":"20250115_sargitas-szegedi-tram-train-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08c09320-a906-442e-9e18-93bc9549b603.jpg","index":0,"item":"99326add-3ea6-491c-a972-4005f68a7e42","keywords":null,"link":"/cegauto/20250115_sargitas-szegedi-tram-train-baleset","timestamp":"2025. január. 15. 19:31","title":"Sárgítják a szegedi tramtraineket, mert nem veszik észre az autósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33f07937-afd5-40fa-afb6-4e42636537d8","c_author":"HVG","category":"360","description":"Azt a keretszerződést töltik ki, amelyiket a kazah elnök tavalyi budapesti látogatásakor kötöttek meg.","shortLead":"Azt a keretszerződést töltik ki, amelyiket a kazah elnök tavalyi budapesti látogatásakor kötöttek meg.","id":"20250117_hvg-Kazahsztan-UBM-Feed-Kazakhstan-Horvath-Peter-Kaszim-Zsomart-Tokajev-UBM-Holding-Nyrt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33f07937-afd5-40fa-afb6-4e42636537d8.jpg","index":0,"item":"a3530b3e-2ef2-42e7-be20-fb32c7dbb17a","keywords":null,"link":"/360/20250117_hvg-Kazahsztan-UBM-Feed-Kazakhstan-Horvath-Peter-Kaszim-Zsomart-Tokajev-UBM-Holding-Nyrt","timestamp":"2025. január. 17. 12:15","title":"Üzemek sorát hozza létre Kazahsztánban a piacvezető magyar takarmánygyártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bde6a72-f617-4907-bd8d-696f05df8798","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Komoly presztízsértéke lehet a kínaiak részéről, ha saját gyárakkal rendelkeznek Németországban. ","shortLead":"Komoly presztízsértéke lehet a kínaiak részéről, ha saját gyárakkal rendelkeznek Németországban. ","id":"20250116_Kinaiak-vehetik-meg-a-Volkswagen-nemkivanatos-nemet-gyarait","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6bde6a72-f617-4907-bd8d-696f05df8798.jpg","index":0,"item":"5f0c362a-6166-47fd-85ee-b43a046f5037","keywords":null,"link":"/cegauto/20250116_Kinaiak-vehetik-meg-a-Volkswagen-nemkivanatos-nemet-gyarait","timestamp":"2025. január. 16. 10:47","title":"Kínaiak csaphatnak le a Volkswagen gyáraira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67158562-3b78-493c-8c90-71eb47704743","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség megint azt kéri, hogy jelentkezzen, aki tud valamit a Huszti testvérekről.","shortLead":"A rendőrség megint azt kéri, hogy jelentkezzen, aki tud valamit a Huszti testvérekről.","id":"20250117_huszti-eliza-henrietta-aberdeen-eltunt-magyar-nok-terfigyelo-kamera-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/67158562-3b78-493c-8c90-71eb47704743.jpg","index":0,"item":"07be8622-2990-46fe-a563-9068d74744f0","keywords":null,"link":"/vilag/20250117_huszti-eliza-henrietta-aberdeen-eltunt-magyar-nok-terfigyelo-kamera-rendorseg","timestamp":"2025. január. 17. 14:28","title":"Órákkal korábban is annál a hídnál voltak a Skóciában eltűnt magyar ikrek, ahol utoljára látták őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]