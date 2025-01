Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"cd3f2c4b-541c-4349-a1eb-3040bc5e163e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A csúcs csomag elérte a 25 dollárt néhány országban, azaz már körülbelül havi 10 000 forinttal terheli meg a felhasználók számláját csak ez az egy szolgáltatás. Egy fontos mérföldkövet is elért a Netflix.","shortLead":"A csúcs csomag elérte a 25 dollárt néhány országban, azaz már körülbelül havi 10 000 forinttal terheli meg...","id":"20250122_netflix-streaming-aremeles-merfoldko","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd3f2c4b-541c-4349-a1eb-3040bc5e163e.jpg","index":0,"item":"659f6dff-d34e-42f5-b675-2f3efb58a7a4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250122_netflix-streaming-aremeles-merfoldko","timestamp":"2025. január. 22. 08:37","title":"Durván drágul a Netflix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"513cce50-d271-42e4-afe6-f99e4bc2bc5e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az amerikai Lonestar Data Holdings évek óta tervezi, hogy adatközpontot hoz létre a Hold felszínén. Erre hamarosan sor kerülhet.","shortLead":"Az amerikai Lonestar Data Holdings évek óta tervezi, hogy adatközpontot hoz létre a Hold felszínén. Erre hamarosan sor...","id":"20250122_adatkozpont-telepitese-a-holdra-lonestar-spacex","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/513cce50-d271-42e4-afe6-f99e4bc2bc5e.jpg","index":0,"item":"c71ee732-d12a-48ee-864b-2af35a5fb715","keywords":null,"link":"/tudomany/20250122_adatkozpont-telepitese-a-holdra-lonestar-spacex","timestamp":"2025. január. 22. 15:03","title":"Adatközpontokat telepítenek a Holdra, februárban indulhat az első","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee71ac5b-8330-4fef-ab23-245c49492ba5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az ismeretlen fenyegetőző egy ingyenes generátorral kreált e-mail-címet használt.","shortLead":"Az ismeretlen fenyegetőző egy ingyenes generátorral kreált e-mail-címet használt.","id":"20250123_iskola-bombariado-bombafenyegetes-email-uzeentek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee71ac5b-8330-4fef-ab23-245c49492ba5.jpg","index":0,"item":"380c1712-f8ec-4367-9ec6-b84a82b4af3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250123_iskola-bombariado-bombafenyegetes-email-uzeentek","timestamp":"2025. január. 23. 14:13","title":"„Vége van, Kicsi!” – nyilvános a bombafenyegetéseket kiküldő e-mail-cím postafiókja, a válaszüzenetek is elolvashatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0c8007-fb3f-418a-a4bc-a96608c6cd2e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Felturbózzák a GYSEV-et, és közben Tiborczék GYSEV Cargója is jól jár.","shortLead":"Felturbózzák a GYSEV-et, és közben Tiborczék GYSEV Cargója is jól jár.","id":"20250122_hvg-GYOR-SOPRON-EBENFURTI-VASUT-Tiborcz-Waberers-GYSEV-Cargo-MAV","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa0c8007-fb3f-418a-a4bc-a96608c6cd2e.jpg","index":0,"item":"f44b2f26-9c38-448e-a149-f0da922ee5b8","keywords":null,"link":"/360/20250122_hvg-GYOR-SOPRON-EBENFURTI-VASUT-Tiborcz-Waberers-GYSEV-Cargo-MAV","timestamp":"2025. január. 22. 12:35","title":"Az állam közreműködésével sínen van Tiborcz vasúti érdekeltsége is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"714d319e-4bc1-4724-a9fb-a751d928fee7","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Egyelőre nem lehet tudni, kiről van szó.","shortLead":"Egyelőre nem lehet tudni, kiről van szó.","id":"20250122_magyar-uszo-doppingugy-eljaras-magyar-antidopping-csoport-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/714d319e-4bc1-4724-a9fb-a751d928fee7.jpg","index":0,"item":"757315f1-95f1-4e4d-b565-3648608661e2","keywords":null,"link":"/sport/20250122_magyar-uszo-doppingugy-eljaras-magyar-antidopping-csoport-ebx","timestamp":"2025. január. 22. 16:11","title":"Újabb magyar úszó keveredett doppingügybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Meta szóvivője, Andy Stone szerint egy meg nem nevezett hiba miatt váltak elérhetetlenné a politikai hashtagek az Instagramon, a cég pedig már dolgozik a probléma elhárításán. Rövid időn belül ez már a második ilyen korlátozás.","shortLead":"A Meta szóvivője, Andy Stone szerint egy meg nem nevezett hiba miatt váltak elérhetetlenné a politikai hashtagek...","id":"20250122_instagram-politikai-hashtagek-blokkolasa-meta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c2e5428-dd0f-41a2-bb42-95ababe55f65.jpg","index":0,"item":"e64df512-e7ca-4a96-b5a6-b064beb637bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20250122_instagram-politikai-hashtagek-blokkolasa-meta","timestamp":"2025. január. 22. 09:27","title":"Blokkolta a politikai hashtageket az Instagram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc339e49-f9b9-471c-b669-9928ac8e6936","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az atlétikai vb dekorációjáért is felelős Mile Csaba volt Mészáros üzlettársa, de Mile érdekeltsége decemberben kiszállt.","shortLead":"Az atlétikai vb dekorációjáért is felelős Mile Csaba volt Mészáros üzlettársa, de Mile érdekeltsége decemberben...","id":"20250122_Meszaros-Lorinc-magara-maradt-a-nyomdaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc339e49-f9b9-471c-b669-9928ac8e6936.jpg","index":0,"item":"8e4342ea-aa60-467c-8798-c3e87040f669","keywords":null,"link":"/kkv/20250122_Meszaros-Lorinc-magara-maradt-a-nyomdaban","timestamp":"2025. január. 22. 10:58","title":"Mészáros Lőrinc magára maradt a nyomdában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f501d13-2ac3-433a-8c0c-ec2e65cf3242","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A miniszter és az alá tartozó állami vagyonkezelő szerint az Emírségekkel kötött, törvényben rögzített megállapodás értelmében csak az veheti meg a területet, akit az Emírségek erre kijelöl. Az önkormányzatnak ezen felül ki kellene fizetnie ugyanazt a vételárat, teljesítenie kellene ugyanazokat a feltételeket.","shortLead":"A miniszter és az alá tartozó állami vagyonkezelő szerint az Emírségekkel kötött, törvényben rögzített megállapodás...","id":"20250122_Nagy-Marton-A-fovaros-megvasarolhatja-a-Rakosrendezot-ha-az-Emirsegek-megengedi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f501d13-2ac3-433a-8c0c-ec2e65cf3242.jpg","index":0,"item":"cfdf72bd-d3fa-491f-8188-c600c2b18dd7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250122_Nagy-Marton-A-fovaros-megvasarolhatja-a-Rakosrendezot-ha-az-Emirsegek-megengedi","timestamp":"2025. január. 22. 14:10","title":"Nagy Márton: A főváros akkor vásárolhatja meg a Rákosrendezőt, ha az Emírségek megengedi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]