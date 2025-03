Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"31a3e4b3-acf6-44d9-abd2-d89683774396","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A technológiai minimalizmusra, a randiappok helyett használható tematikus közösségi alkalmazásokra és a digitális halhatatlanság kérdésére érdemes figyelni idén a mesterséges intelligencián túl – áll a VML elemzőcég 2025-ös trendriportjában.","shortLead":"A technológiai minimalizmusra, a randiappok helyett használható tematikus közösségi alkalmazásokra és a digitális...","id":"20250301_vml-future-2025-elorejelzes-trendek-alkalmazasok-innovacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31a3e4b3-acf6-44d9-abd2-d89683774396.jpg","index":0,"item":"5099b4bb-9fe5-478e-96d3-2ca67d22c26e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250301_vml-future-2025-elorejelzes-trendek-alkalmazasok-innovacio","timestamp":"2025. március. 01. 18:03","title":"A Tindernél meg a Facebooknál valójában sokkal jobb online helyek is vannak a valódi ismerkedésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c322ba59-789f-45ae-947a-d55fdd99666c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Kedvezőbb árakkal indul a március. ","shortLead":"Kedvezőbb árakkal indul a március. ","id":"20250228_arcsokkenes-jon-a-benzinkutakon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c322ba59-789f-45ae-947a-d55fdd99666c.jpg","index":0,"item":"4e136a74-c742-41c0-b7c4-a2a9c175f24d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250228_arcsokkenes-jon-a-benzinkutakon","timestamp":"2025. február. 28. 11:18","title":"Érezhető csökkenés jön az üzemanyagárakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02af822b-6364-45ef-ab0e-fccde8e2814e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legtöbben az anyagi biztonságukért aggódnak.","shortLead":"A legtöbben az anyagi biztonságukért aggódnak.","id":"20250228_republikon-kutatas-felelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02af822b-6364-45ef-ab0e-fccde8e2814e.jpg","index":0,"item":"71ea31fd-06fc-4352-b330-4826f37bb63d","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_republikon-kutatas-felelem","timestamp":"2025. február. 28. 10:13","title":"Republikon: A fideszesek kevésbé félnek a jövőtől, mint az ellenzékiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ead6a48f-83a3-4a9f-ab6a-b726d39d2deb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Orvosi bravúrra került sor egy New York-i gyermekkórházban, születése közben végeztek el egy kritikus, nyitott szívműtétet egy újszülöttön. Pár héttel a műtét után mind a baba, mind az édesanyja jól vannak. A beavatkozás tapasztalatai megnyithatják az utat más, hasonló műtétek előtt.","shortLead":"Orvosi bravúrra került sor egy New York-i gyermekkórházban, születése közben végeztek el egy kritikus, nyitott...","id":"20250301_nyitott-szivmutetet-vegeztek-egy-kisbaban-a-szuletese-kozben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ead6a48f-83a3-4a9f-ab6a-b726d39d2deb.jpg","index":0,"item":"25d03512-cb2d-4e86-8eea-ee74fe449311","keywords":null,"link":"/tudomany/20250301_nyitott-szivmutetet-vegeztek-egy-kisbaban-a-szuletese-kozben","timestamp":"2025. március. 01. 10:03","title":"A világon először végeztek a születése közben nyitott szívműtétet egy kisbabán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12b8b7ed-e00c-4e50-8c60-d063ba15c2e2","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az ipar termelői árai több mint 9 százalékkal voltak magasabbak januárban, mint egy évvel korábban. A KSH szerint a gyenge forint és a költségek növekedése áll az áremelkedés mögött.","shortLead":"Az ipar termelői árai több mint 9 százalékkal voltak magasabbak januárban, mint egy évvel korábban. A KSH szerint...","id":"20250228_Repulorajtot-vett-az-inflacio-az-iparban-is","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12b8b7ed-e00c-4e50-8c60-d063ba15c2e2.jpg","index":0,"item":"7db107b4-4ccf-450a-8629-3303cf86aa38","keywords":null,"link":"/kkv/20250228_Repulorajtot-vett-az-inflacio-az-iparban-is","timestamp":"2025. február. 28. 10:20","title":"Repülőrajtot vett az infláció az iparban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f420cd0c-b0fd-4e41-90be-a4553ff3b091","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Londonba érkezett az ukrán elnök.","shortLead":"Londonba érkezett az ukrán elnök.","id":"20250301_Zelenszkij-Amerika-a-kemeny-parbeszed-ellenere-Ukrajna-strategiai-partnere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f420cd0c-b0fd-4e41-90be-a4553ff3b091.jpg","index":0,"item":"4cd2b5af-3b04-445c-9473-e3c93b2cc9a6","keywords":null,"link":"/vilag/20250301_Zelenszkij-Amerika-a-kemeny-parbeszed-ellenere-Ukrajna-strategiai-partnere","timestamp":"2025. március. 01. 15:57","title":"Zelenszkij: Amerika a kemény párbeszéd ellenére Ukrajna stratégiai partnere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7373213-5b79-47d7-b399-60962678b216","c_author":"Péter Tamás","category":"360","description":"Egy efféle árulásra a NER vezetői nem csupán egyéni döntésként, hanem potenciális járványként tekintenek, ami fenyegető lehet a rendszer belső stabilitására. Mindebből kifolyólag a rendszeren belül már egyébként is létező paranoia tovább fokozódhat, ami személycseréket, belső tisztogatásokat eredményezhet. Vélemény.","shortLead":"Egy efféle árulásra a NER vezetői nem csupán egyéni döntésként, hanem potenciális járványként tekintenek, ami fenyegető...","id":"20250228_Ruszin-Szendi-dezertalasa-NER-hatalmi-gepezet-peter-tamas-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f7373213-5b79-47d7-b399-60962678b216.jpg","index":0,"item":"c5d87012-178e-43fd-9e9c-832824d677e2","keywords":null,"link":"/360/20250228_Ruszin-Szendi-dezertalasa-NER-hatalmi-gepezet-peter-tamas-velemeny","timestamp":"2025. február. 28. 08:00","title":"Zavar az erőben: Ruszin-Szendi dezertálása veszélyes lehet a NER hatalmi gépezetére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db02ab41-439b-442f-a65c-bbc0c55726ff","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A német tudósító szerint általában véve elnyomóbb légkört tapasztalni Magyarországon, mint a kommunista diktatúra utolsó éveiben.","shortLead":"A német tudósító szerint általában véve elnyomóbb légkört tapasztalni Magyarországon, mint a kommunista diktatúra...","id":"20250228_Deutsche-Welle-Orban-elszabadult-nem-turi-tovabb-a-biralatokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db02ab41-439b-442f-a65c-bbc0c55726ff.jpg","index":0,"item":"407f86d2-381c-45a7-8342-0c0fbf12677c","keywords":null,"link":"/360/20250228_Deutsche-Welle-Orban-elszabadult-nem-turi-tovabb-a-biralatokat","timestamp":"2025. február. 28. 07:30","title":"Deutsche Welle: Orbán elszabadult, nem tűri tovább a bírálatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]