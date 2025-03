Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"bbd31e09-5f0e-429c-a8c6-b612c7902559","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A daganatos megbetegedések a vezető halálokok közé tartoznak, évente mintegy tízmillió ember életét követelik. Közben viszont a terápiák is fejlődnek, és számos esetben hatékonyak lehetnek. Ezek közé tartozik egy új módszer is, amely a prosztatadaganatok műtét nélküli kezelését ígéri.","shortLead":"A daganatos megbetegedések a vezető halálokok közé tartoznak, évente mintegy tízmillió ember életét követelik. Közben...","id":"20250304_prosztatadaganat-mutet-nelkuli-kezelese-uj-modszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbd31e09-5f0e-429c-a8c6-b612c7902559.jpg","index":0,"item":"1e61afee-9e90-4990-ae69-529bf0290db7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_prosztatadaganat-mutet-nelkuli-kezelese-uj-modszer","timestamp":"2025. március. 04. 12:03","title":"Remény a prosztatarákosoknak: műtét nélkül csökkenthető a tumor mérete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6f3704c-3176-4daa-851f-3763cb70ab43","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A húsok, a zöldségek és a gyümölcsök is az intézkedés hatálya alá esnek. ","shortLead":"A húsok, a zöldségek és a gyümölcsök is az intézkedés hatálya alá esnek. ","id":"20250304_Kina-megtorlasul-tobb-amerikai-termekre-is-vamokat-vetett-ki","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6f3704c-3176-4daa-851f-3763cb70ab43.jpg","index":0,"item":"2e4c2452-e2b2-4a15-9a6b-a3a54744246f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250304_Kina-megtorlasul-tobb-amerikai-termekre-is-vamokat-vetett-ki","timestamp":"2025. március. 04. 06:51","title":"Kína megtorlásul több amerikai termékre is vámokat vetett ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a03ace3-7cca-4c2c-8f70-166e60eeda7e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Takács Péter szerint 1200 fő alatt nem indokolt, hogy egy településnek saját, teljes állású háziorvosa legyen.","shortLead":"Takács Péter szerint 1200 fő alatt nem indokolt, hogy egy településnek saját, teljes állású háziorvosa legyen.","id":"20250304_takacs-peter-egeszsegugy-allamtitkar-haziorvos-kistelepules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4a03ace3-7cca-4c2c-8f70-166e60eeda7e.jpg","index":0,"item":"9493cdc4-8e6c-4ee9-a5a3-ceea8eace0ae","keywords":null,"link":"/elet/20250304_takacs-peter-egeszsegugy-allamtitkar-haziorvos-kistelepules","timestamp":"2025. március. 04. 21:41","title":"Az egészségügyi államtitkár szerint nem kell minden faluba háziorvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87ba80ad-5468-478b-898d-dba32b20f8ad","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Az Akadémiai Dolgozók Fóruma visszautasítja, hogy a kutatói béremelés elmaradása bármilyen összefüggésben volna az MTA vagyoneladásával kapcsolatban általuk indított perrel.","shortLead":"Az Akadémiai Dolgozók Fóruma visszautasítja, hogy a kutatói béremelés elmaradása bármilyen összefüggésben volna az MTA...","id":"20250303_akademiai-dolgozok-ingatlanvagyon-hanko-balazs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87ba80ad-5468-478b-898d-dba32b20f8ad.jpg","index":0,"item":"aded2fc0-8461-495f-b3d7-8df4053278d6","keywords":null,"link":"/itthon/20250303_akademiai-dolgozok-ingatlanvagyon-hanko-balazs","timestamp":"2025. március. 03. 09:53","title":"Az akadémiai dolgozók visszautasítják Hankó miniszter állítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d0d890-fdf0-45b7-ae00-390150c5423f","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Márciusban még soha nem volt olyan alacsony a Duna vízállása, hogy előbukkanjon az Ínség-szikla. ","shortLead":"Márciusban még soha nem volt olyan alacsony a Duna vízállása, hogy előbukkanjon az Ínség-szikla. ","id":"20250304_tortenelmi-pillanat-duna-inseg-szikla","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0d0d890-fdf0-45b7-ae00-390150c5423f.jpg","index":0,"item":"50d997cc-54a1-4c59-974d-862a14cf5ed0","keywords":null,"link":"/zhvg/20250304_tortenelmi-pillanat-duna-inseg-szikla","timestamp":"2025. március. 04. 11:03","title":"Történelmi pillanat jön a Dunán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b78dc1d-2afd-44fb-8cde-f5182119ea60","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legjobb dokumentumfilmnek járó Oscar-díjat elnyerő No Other Land (Nincs más föld) készítői arra használták a köszönőbeszédüket, hogy felhívják a világ figyelmét a palesztinok ellen irányuló etnikai tisztogatásra.","shortLead":"A legjobb dokumentumfilmnek járó Oscar-díjat elnyerő No Other Land (Nincs más föld) készítői arra használták...","id":"20250303_Az-Egyesult-Allamokat-kritizaltak-a-legjobb-dokumentumfilm-rendezoi-az-Oscar-galan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b78dc1d-2afd-44fb-8cde-f5182119ea60.jpg","index":0,"item":"aee7c635-86e7-4b7d-b236-c1da3c28a6af","keywords":null,"link":"/kultura/20250303_Az-Egyesult-Allamokat-kritizaltak-a-legjobb-dokumentumfilm-rendezoi-az-Oscar-galan","timestamp":"2025. március. 03. 17:18","title":"Amerikának is odaszúrtak a legjobb dokumentumfilm rendezői az Oscar-gálán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"921ef462-dc8a-440d-9e56-46f60fe7bc0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem egészen ez történt.","shortLead":"Nem egészen ez történt.","id":"20250303_Orban-szerint-Londonban-az-europai-vezetok-a-haboru-folytatasarol-dontottek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/921ef462-dc8a-440d-9e56-46f60fe7bc0a.jpg","index":0,"item":"811b7a64-7830-48a8-8890-10a60ccd79c9","keywords":null,"link":"/itthon/20250303_Orban-szerint-Londonban-az-europai-vezetok-a-haboru-folytatasarol-dontottek","timestamp":"2025. március. 03. 07:37","title":"Orbán szerint Londonban az európai vezetők a háború folytatásáról döntöttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f25d9e7-960f-4355-8cd2-391d816bd81b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kulturális és innovációs miniszter hivatalában fogadta a 80 éves zenészt.","shortLead":"A kulturális és innovációs miniszter hivatalában fogadta a 80 éves zenészt.","id":"20250303_Igeretet-tett-Hanko-Balazs-Szorenyi-Leventenek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f25d9e7-960f-4355-8cd2-391d816bd81b.jpg","index":0,"item":"afa7bb51-491b-4b1b-ab4d-a1d22282611a","keywords":null,"link":"/elet/20250303_Igeretet-tett-Hanko-Balazs-Szorenyi-Leventenek","timestamp":"2025. március. 03. 14:19","title":"Ígéretet tett Hankó Balázs Szörényi Leventének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]