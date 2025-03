Úgy tűnik, nemcsak a Google dolgozott azon, hogy a szolgáltatása cenzúrázott változatát építse meg Kína számára, hasonlóan tett a Facbook – ma már Meta – is. A The Washington Post beszámolója szerint a vállalat kétes ügyeiről jelentést készítő Sarah Wynn-Williams még 2024-ben adott be egy 78 oldalas panaszt a cég ellen az Egyesült Államok Értékpapír- és Tőzsdefelügyeletéhez (SEC), amelynek egy részében erről az ügyről ír.

A beszámoló szerint a cég egy cenzúraeszközt akart készíteni, ami hatással lett volna a közösségi oldalakon megjelenő tartalmakra annak érdekében, hogy Kínában is működhessen, emellett pedig fontolóra vette, hogy hozzáférést ad a kínai kormánynak a felhasználói adatokhoz. A Facebook 2009 óta van tiltólistán Kínában.

A fejlesztésről először a The New York Times írt még 2016-ban. Wynn-Williams korábban a Facebook globális politikai igazgatója volt, 2017-ben bocsátották el. A szakember nemrég könyvet írt a vállalatnál töltött idejéről, ami Careless People: A Story of Where I Used To Work címmel jelenik meg a héten. A szakember szerint a vállalat 2014-ben hozott létre egy csapatot a cenzúrázott Facebook létrehozására, amit Project Aldrin néven emlegettek.

A Facebook kínai tisztviselőkkel megbeszélést is folytatott a fejlesztésről, akik azt javasolták, a vállalat engedje, hogy a felhasználók tartamaira rálásson Kína, valamint egy nagy moderátorcsapat felállítását is kérték, akik a nem megfelelő tartalmak visszaszorítására törekedtek volna.

Andy Stone, a Meta szóvivője az ügy kapcsán úgy nyilatkozott, hogy a Facebook kínai piac iránti érdeklődése sosem volt titok, Mark Zuckerberg pedig már 2019-ben elállt ettől a szándékától. A Wynn-Williams által leírtak azonban jól mutatják, a cég meddig képes elmenni annak érdekében, hogy Kínában is piacot szerezzen magának.

